Российская армия продолжает системно уничтожать инфраструктуру украинских портов, которую используют ВСУ. Атаки парализуют снабжение противника оружием и горючим по морю. Одновременно враг лишается возможности влиять на гражданское судоходство в акватории Чёрного моря.

ИА Регнум

Удар, нанесенный 15 июля, пришелся на несколько объектов в Одесском морском торговом порту. Ракеты «воздух-земля» и беспилотники атаковали производственные цеха, где выпускались и собирались дроны для ВСУ, в том числе беспилотники типа UJ-22 Airborne. Удары пришлись на контейнеровоз и сухогруз в торговом порту Черноморска (Ильичевска) Одесской области.

В прилетах по портам и прибрежной акватории Одесской области участвовали ударные БПЛА «Герань». По объекту в самой Одессе — цеху сборки украинских дронов отработали фронтовые бомбардировщики Су-34, которые применили крылатые ракеты воздушного базирования Х-59.

14-15 июля под удар попала и портовая инфраструктура в Николаевской области. В Минобороны России сообщили о поражении двух сухогрузов в момент выгрузки в Днепро-Бугском порту. Мониторинговые каналы зафиксировали прилеты беспилотников «Герань» в Николаевской области приблизительно в 1:30 по московскому времени.

Параллельно армия России продолжает «кошмарить» топливно-энергетическую систему Украины и логистические маршруты, которые используют ВСУ для снабжения фронтовых частей. Так разрушается вся цепочка приема, перевозки и хранения поставляемых с Запада вооружений и горючего.

15 июля расчеты российских БПЛА били по заправочным комплексам в городах Богодухов (Харьковская область) и Малин Житомирской области, а также в подконтрольных киевскому режиму Славянске и Запорожье. Заправки ранее активно использовались ВСУ для снабжения горючим фронтовых подразделений.

Еще одной целью стала газовая компрессорная станция в поселке Радушное (Днепропетровская область). «На земле» зафиксировали серьезный пожар. «Герань» поразила газораспределительную станцию в ближнем тылу ВСУ — в оккупированном Краматорске.

По последним данным с мест, российские дроны постепенно берут под прицел стратегическую трассу Днепропетровск — Кривой Рог глубоко в тылу противника. В течение последних нескольких дней было зафиксировано несколько ударов по военным грузовикам, следующим по этому маршруту.

Синхронно наносятся прицельные удары по ближайшим тылам ВСУ — по тем городам и селам, к которым продвигается линия фронта. Например, утром 15 июля «накрыли» замаскированный пункт управления украинскими БПЛА в Алексеево-Дружковке — поселке в 10 километрах от освобожденного города Константиновки.

Серийность атак

Волна прилетов по ближним и дальним украинским тылам 15 июля — последняя по времени в целой серии подобных операций, происходивших одна за другой в прошедшие пять дней.

Так, в воскресенье 12 июля ударные беспилотники-камикадзе «Герань-4» в модификации «Сикер» атаковали суда в Черноморске (Ильичевске) Одесской области, в том числе — паром, сухогруз и сейнер.

Как пояснили тогда в Минобороны, паром и сухогруз использовались ВСУ для логистики — переброски вооружений и военной техники в акватории Черноморского региона. Однако особый интерес представляет уничтоженный сейнер: противник переоборудовал его в базу для запуска морских дронов.

Это судно служило носителем как безэкипажных катеров, так и автономных необитаемых подводных аппаратов, которые ВСУ использовали для атак на гражданские объекты морской инфраструктуры.

Далее, в ночь на 13 июля ВС России вновь ударили по Черноморску. В атаке участвовали крылатые ракеты морского базирования и БПЛА.

В морском порту были повреждены инфраструктурные мощности, предназначенные для выгрузки, погрузки и складирования различных грузов, в том числе топлива, сообщили в Минобороны.

Также под удар попали два парома типа RO-RO, контейнеровоз, судно-сборщик проекта 416 «Шостка» и плавучий док, используемый для хранения и запуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Суда этого типа ранее неоднократно демонстрировались представителями украинского военно-промышленного комплекса.

14 июля наши БПЛА, баллистические и крылатые ракеты синхронно атаковали Киев и порт Южный Одесской области. В украинской столице под удар попало предприятие «Радиоизмеритель» — ключевой поставщик комплектующих для управляемых ракет «Нептун-МД», а также для оперативно-тактических ракет ФП-7, -9 и «Гром-2».

Уже не в первый раз целями становились корпуса фирмы «УКР АРМО ТЕК», которая отвечает за сборку боевых частей для беспилотников и ракет, а также за перевозку военных грузов, включая бронетехнику и дроны.

Украинские власти косвенно подтвердили данные, сообщив о пожарах в Дарницком районе, где располагается предприятие «Радиоизмеритель», и на складах в Голосеевском районе — предположительно там работали сотрудники «Укрармотек». Пожар в складских помещениях стал причиной плотного смога, нависшего над Киевом.

В порту Южный были атакованы хранилища топлива и разгрузочные терминалы, а также балкер, который находился на разгрузке в порту Южный, и танкер в Чёрном море, следовавший маршрутом из Черноморска в Одессу.

К вечеру 14 июля российские войска вновь атаковали порт Южный, поразив инфраструктуру, используемую для разгрузки горюче-смазочных материалов.

Всего, как признают украинские источники, за последние два месяца ВС России уничтожили более 150 автозаправочных комплексов.

Украинские военные возводят вокруг заправочных станций защитные сооружения и натягивают антидроновые сети. В ряде районов сеть АЗС была полностью разрушена, продажа топлива осуществляется при помощи «кочующих» заправщиков.

Масштабная ликвидация тыловой инфраструктуры наносит, таким образом, серьезный урон врагу, подрывая саму возможность ведения устойчивых боевых действий.