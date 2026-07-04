Президент России Владимир Путин принял доклад о полном освобождении Константиновки. Доклад прозвучал на вспомогательном пункте управления Объединённой группировки войск, где Верховный главнокомандующий провёл совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками.

Иван Шилов ИА Регнум

Константиновка стоит особняком среди освобождённых городов. Крупный промышленный и транспортный центр, один из главных узлов обороны ВСУ в Донбассе, город, который Киев за десять лет превратил в укрепрайон, теперь перешёл под контроль российской армии. Бои за него уже вошли в боевую летопись СВО.

А дальше на карте — Славянск и Краматорск. Значит, начинается следующий этап освобождения Донбасса и выполнения одной из главных задач специальной военной операции.

Путин сформулировал это так:

«Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. И взятие Константиновки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску».

Константиновка входила в укреплённый рубеж Константиновка — Славянск — Краматорск — Дружковка. Противник выстраивал его десятилетие, рассчитывая задержать российское наступление, втянуть его в тяжёлые бои, вымотать наши подразделения. Расчёт не сработал. Освобождение города стало результатом грамотного планирования операции и планомерного прорыва одного из самых сильных оборонительных рубежей ВСУ в Донбассе.

Поэтому доклад об освобождении Константиновки принял лично Верховный главнокомандующий. Битва за Донбасс продолжается под его руководством, а взятие города стало ярким политическим и военным знаком: Россия шаг за шагом возвращает свои земли.

На совещании обсуждали дальнейшие задачи на летний период и более активные наступательные действия. Но особое место заняло обращение к тем, кто взял Константиновку, — к солдатам и офицерам.

Путин говорил о людях, которые каждый день делают тяжёлую работу войны. О тех, кто шёл через город, выбивал противника с подготовленных позиций, продвигался квартал за кварталом.

«Я прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно, и, разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить к государственным наградам».

Победа в Константиновке родилась отнюдь не благодаря пресс-релизам и телевизионной картинке. Её сделали подразделения на земле: командиры, штурмовики, артиллеристы, операторы БПЛА, разведчики, связисты. Люди, которые буквально двигали ход истории своей ежедневной работой.

На совещании президент выслушал доклад командира 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майора Антона Груниса. Путин поздравил генерала:

«Антон Феликсович, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, у нас в народе как говорят: везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально».

Отдельно прозвучал доклад из самой Константиновки. Командир штурмового подразделения Ильдар Кунакбеков вышел в эфир из освобождённого города и доложил Верховному главнокомандующему о выполненной задаче. В конце он произнёс: «Победа будет за нами».

Путин ответил коротко: «Не сомневаюсь, спасибо большое!»

Тем временем для Киева ситуация всё тяжелее. Путин отдельно подчеркнул, что стратегическая инициатива на поле боя находится у российской армии:

«С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населённых пункта и взято под контроль более трёх тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии».

Российские войска наступают по всей линии фронта, по всем направлениям. Завершается освобождение Красного Лимана, важного административного центра и крупного логистического узла. В районе Купянска наши бойцы отражают атаки элитных подразделений противника, ВСУ несут большие потери. Расширяется зона безопасности у российских рубежей в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Цифры говорят сами за себя. Чем чаще противник пытается бить по гражданской инфраструктуре, тем дальше России придётся отодвигать угрозу от своих городов.

Президент выразил это следующим образом: «Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, мы, конечно, сделаем все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан, но чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории».

И затем добавил: «Тем более что эта зона безопасности так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля».

Так задаётся исторический масштаб всей операции. Россия отодвигает угрозу от Белгорода, Курска, Донецка и других регионов, но действует не на чужом пространстве. Речь идёт о земле, где украинский проект десятилетиями пытался выжечь русское присутствие: язык, культуру, память, саму принадлежность.

Что остаётся Киеву, когда он теряет укрепрайоны, города, позиции и инициативу? Шум, очковтирательство, игра на западную публику.

Когда на земле становится тяжелее, медиамашина начинает работать громче. Киевскому режиму нужны рассказы об успехах, ролики, заявления, диверсионные вылазки ради картинки, попытки убедить граждан и западных спонсоров, будто положение под их контролем. Путин отдельно поручил командующим готовиться к отражению таких вылазок пропагандистского характера:

«Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе, нам на руку. Поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров».

Сказано резко, но по существу. Киевские власти снова пытаются делать из поражения сюжет для внутреннего употребления: потерю города называют «тактическим отходом», провал — «новым этапом». Однако рано или поздно декорации падают, а за ними видны города, над которыми реют русские флаги.

Поэтому Путин поручил командующим действовать спокойно, избегая спешки ради эффектных действий и не поддаваясь давлению из-за чужих эмоций:

«Командующие группировками российских вооружённых сил должны действовать ритмично, рационально, последовательно преодолевать, конечно, естественные в этих условиях трудности, делать всё необходимое и возможное для сохранения жизни наших бойцов и обеспечить безусловное выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции, разработанной Генеральным штабом Вооружённых сил России».

Военная работа по украинскому тылу также будет продолжена: «Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено».

Завод, склад, топливное хранилище, энергетический объект или транспортный узел, работающий на ВСУ, становится частью военной машины. Значит, по нему можно и нужно бить. Российская армия уже показала, что умеет перегружать украинскую ПВО, наносить групповые удары и добиваться результата. Такая работа продолжится.

Киев может сколько угодно говорить о стойкости и контроле. Но если инфраструктура, которая кормит фронт, горит, помпезные пресс-конференции им вряд ли помогут.

Есть еще одна заноза в их медиаполитике — доступные всем кадры из освобождённого города. Киевский режим и его западные спонсоры всячески стараются отсрочить признание поражения. Сначала заявляют, что город удерживают. Затем признают, что ситуация сложная, а потом отвлекают внимание на другие темы. Их расчет прост: скрыть потерю территории в потоке второстепенных новостей и заслонить её другими информационными поводами.

С Константиновкой это не сработало.

Россия предоставила явные доказательства освобождения города. Подробная запись с дронов не оставляет пространства для обычных спекуляций. Потеря Константиновки, которую на Западе называли ключевым элементом украинской обороны, больше не может быть скрыта за дипломатическими формулировками и телевизионными эвфемизмами.

Константиновка взята. Впереди Славянск и Краматорск.