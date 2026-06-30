Армия России наращивает интенсивность атак на объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины. За последние четыре дня Минобороны России сообщило о серии успешных ударов с использованием ударных беспилотников семейства «Герань» и ракет различных типов.

ИА Регнум

В ночь на 30 июня наша авиация и ударные беспилотники нанесли целую серию ударов по объектам в шести областях Украины и на оккупированной ВСУ части ДНР.

В Харькове основной целью атак стала территория завода «Гидропривод» в Холодногорском районе на западе города. Это уже не первый прилет по цехам, где для ВСУ производят и складируют ударные беспилотники.

Предприятие последовательно выводится из строя в рамках кампании по уничтожению военно-промышленного потенциала региона, отметили в Минобороны.

В зоне поражения регулярно оказываются железнодорожные узлы и пункты управления дронами ВСУ. В частности, в одном из остающихся под контролем врага кварталах Константиновки силами Южной группировки войск ликвидирован один из таких командных центров.

Параллельно, по данным военных источников, продолжают «отключать» топливную инфраструктуру, затрудняя поставки горючего для украинской армии. Подразделение БПС (беспилотных систем) «Варяг» отчиталось: уничтожено 25 автозаправочных станций и нескольких цистерн с горючим.

Ранее 27 июня в Черниговской области под удар попала радиовышка-ретранслятор в Новгороде-Северском, которую использовали ВСУ. Вышку уничтожил дрон «Герань-2 Сикер».

В тот же день в Сумской области беспилотники выбивали объекты энергетической инфраструктуры в ближайшем тылу противника. БПЛА того же типа, «Герань-2 Сикер», поразил подстанцию 330 кВ в городе Конотопе. Без электричества осталось несколько промышленных объектов и предприятий, работавших на украинскую армию. Минобороны опубликовало видео объективного контроля поражения цели.

В ночь с 27 на 28 июня армия России нанесла массированный комбинированный удар по объектам в Киеве. В ночной атаке участвовали баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». В нескольких районах украинской столицы были замечены мощные взрывы, над пораженными объектами поднимались столбы дыма.

В командовании ВВС противника признали, что наши военные атаковали Киев «Цирконами» и «Искандерами». Впоследствии в Сети появились кадры, запечатлевшие последствия ночного удара.

Противник официально подтвердил: «прилетело» по цехам фармацевтической фабрики «Дарница» на левом берегу Днепра, на восточной окраине Киева. «Дарница» выпускала медикаменты, которые ВСУ использовали в полевой медицине. Здесь же, в Дарницком районе, расположен крупный железнодорожный узел, сосредоточены промышленные производства.

28 июня близ Харькова высокоточным ударом «Герани» был поражен логистический центр «Мегасклад», где ВСУ складировали беспилотники. Здание выгорело со всем содержимым.

На следующий день, 29 июня, ВС России нанесли удар по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в районе села Скосогоровка (Богодуховский район, запад Харьковской области). Атака вывела из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех подготовки. После удара, по сообщениям с мест, долго и сильно горело.

Оставить ВСУ без «крыльев»

В прошедшие выходные Минобороны опубликовало кадры объективного контроля поражения военного аэродрома в Вознесенске (город в Николаевской области).

Удары по авиатехнике и специальным машинам наносились с использованием дронов-камикадзе «Герань-4 Сикер».

На видео, снятом разведывательным беспилотником, зафиксировано, как один из БПЛА поражает истребитель МиГ-29, стоявший на открытой площадке в момент вытягивания из защитного ангара. Оснащенный боекомплектом самолет взорвался, уничтожив стоявшую рядом автотехнику и вызвав сильный пожар.

Удар пришелся и по топливозаправщику, обслуживавшему один из укрытых в ангаре истребителей. Несмотря на то что самолет находился в укрытии, взрыв заправочной машины мог нанести ему существенные повреждения. В украинских социальных сетях после публикации кадров появились призывы не снимать последствия прилетов по аэродрому.

«Герань-4», применявшиеся для удара по аэродрому в Вознесенске, оснащены собственным малогабаритным реактивным двигателем, позволяющим развивать скорость до 300 км/ч.

Запаса топлива достаточно для полета на расстояние до 550 км с боевой частью массой 50 кг.

Беспилотник выполнен по бесхвостой аэродинамической схеме с треугольным крылом и рудиментарным фюзеляжем. В дроне применяется технология машинного зрения, позволяющая автоматике обрабатывать визуальную информацию в полете для следования по маршруту и идентификации цели.

Кроме того, использование псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) делает аппарат устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Украинские ВВС в ночь на 27 июня 2026 года официально признали потерю своего истребителя МиГ-29 в Полтавской области. По данным ведомства, самолет разбился во время боевого вылета. Летчик успел катапультироваться и был доставлен в медицинское учреждение поисково-спасательной группой. Причина падения не раскрывается.

Только за сутки Украина потеряла как минимум два боевых самолета этого типа, что является существенным ущербом для и без того потрепанной авиации противника.

Что такое «Герань Сикер»

В сводках Минобороны — в том числе в тех, что цитировались выше — всё чаще упоминаются БПЛА семейства «Герань» с приставкой «Сикер». Как правило, такая приставка (от английского seeker — «искатель») означает модернизацию базовой модели либо адаптацию разведывательного дрона для нанесения ударов.

«Герань-2 Сикер» представляет собой модернизированную версию стандартного дрона-камикадзе «Герань-2» с поршневым двигателем.

Этот разведывательно-ударный комплекс сочетает функции разведки и нанесения точечных ударов. Беспилотники этого класса, в частности, применялись для ударов по железнодорожной инфраструктуре и логистическим центрам.

Впервые о «Сикерах» официальные источники сообщили 21 июня. В тот день Минобороны сообщило об ударах по хранилищу топлива, используемого для снабжения транспорта ВСУ. В районе села Губиниха Днепропетровской области этими беспилотниками была нанесена серия высокоточных ударов.

В свою очередь, беспилотники «Герань-4 Сикер», которые атаковали аэродром в Вознесенске Николаевской области, оснащены малогабаритным реактивным двигателем, позволяющим развивать скорость до 300 км/ч. Запаса топлива достаточно для полета на расстояние до 550 км с боевой частью массой 50 кг.

«Герань-5 Сикер» — это новейшая модификация в семействе российских ударных беспилотников «Герань». Главное отличие «Герани-5» — это кардинально иная аэродинамическая схема. Если «Герань-2» — это летающее крыло с поршневым двигателем, а «Герань-4» — бесхвостка с реактивным двигателем, то «Герань-5» выполнена по классической («нормальной») аэродинамической схеме и по внешнему виду больше напоминает небольшую крылатую ракету.

Расширение номенклатуры авиационных вооружений серьезно расширяет возможности армии России — объекты противника в прифронтовой зоне и в глубоком тылу становятся более уязвимыми.