В историографии общепринятой датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия при поддержке Словакии атаковала Польшу. Дата, мягко говоря, условная, продиктованная евроцентристским взглядом. Но по сути главная война в истории человечества началась 7 июля 1937 года в Китае.

Иван Шилов ИА REGNUM

Там официальная история придерживается этой даты. И это не желание китайцев оспорить европейскую хронологию, а принципиально иной взгляд на глобальную природу конфликта.

Вооруженные столкновения, в результате которых Поднебесная теряла территории в пользу Страны восходящего солнца, а японцы создавали на захваченных землях марионеточные государства, шли все 30-е годы. В конце 1932 года японская армия вторглась в китайскую провинцию Жэхэ, далее были оккупированы провинции Хэбэй и Чахар. К началу 1937 года Япония контролировала все территории к западу, северу и востоку от Пекина, но не собиралась умерять свои территориальные аппетиты.

В конце июня 1937 года японские подразделения численностью несколько сотен человек проводили учения западнее Пекина, у моста Лугоуцяо (более известного как мост Марко Поло). Китайские войска, расквартированные в крепости Ваньпин, молча наблюдали за противником.

На рассвете 7 июля японское командование направило китайцам телефонограмму, в которой проинформировало: во время учений пропал японский солдат, и, вероятнее всего, его похитили китайцы. Японцы требовали от них разрешение войти в город в поисках военнослужащего. До схожей по исполнению Гляйвицкой провокации, которую немцы использовали для нападения на Польшу, оставалось более трех лет.

Командир китайского гарнизона в крепости Ваньпин полковник Цзи Синвэнь отклонил требования японской стороны. Тогда вечером японцы направили ультиматум: или китайские военные выполняют их требования, или по городу ударит артиллерия.

Китайцы вновь ответили отказом, и в полночь Ваньпин подвергся артударам. Далее позиции китайских войск у моста атаковала пехота при поддержке нескольких танков. Японцы взяли мост Марко Поло под контроль, но китайцы получили подкрепление и, использовав численное преимущество, отбили мост. В этих боях японцы потеряли около десятка убитыми и свыше 30 ранеными, а китайцы — до сотни убитыми и примерно столько же ранеными.

Последовали переговоры. Японская сторона обещала не нападать на Пекин и соседний город Тяньцзинь, если правительство Гоминьдана выдворит из своих городов все антияпонские организации, китайцы возьмут на себя ответственность за инцидент 7 июля, а командующий 29-й армией генерал Сун Чжэюань принесет личные извинения. Китайцы согласились выполнить первые два условия, но третье — отвергли.

Сун Чжэюань

Через несколько дней боевые действия возобновились. Японцы захватили Ваньпин, 8 августа вступили в Пекин. То есть инцидент у моста Марко Поло стал поводом и для разворачивания агрессии Японии против Китая и ее началом.

И это не было каким-то оторванным от остального мира событием на другом конце земли. На тот момент Япония уже была членом направленного против СССР Антикоминтерновского пакта вместе с Германией. Таким образом, на Китай напало одно из государств военного блока, который автоматически выводил конфликт за рамки локального.

Через пять месяцев к пакту присоединилась Италия, через восемь месяцев Германия аннексировала Австрию. С этого началась экспансия немцев на восток, а Италии — на Балканы. Но уже в 1937 году появилась всем известная «Ось», к которой за время Второй мировой войны присоединились еще пять европейских государств и которой противостояли силы союзников.

Пленные китайцы

Советский Союз в трудный момент протянул руку помощи китайцам. Несмотря на то, что китайская армия имела подавляющее численное преимущество и пользовалась знанием местности, она была сформирована из плохо обученных крестьян, часто вооруженных только копьями и саблями. Японская армия же была эффективной военной машиной с мотивированными и обученными солдатами, танками, артиллерией и самолетами.

Кроме того, в стране шла гражданская война между коммунистами и Гоминьданом, царил сепаратизм местных военачальников. Японцы быстро захватили практически все промышленные центры северного Китая.

А с советской территории пошли вооружение и боеприпасы, военные советники и добровольцы-интернационалисты: лётчики, танкисты, артиллеристы. Выступая в марте 1939 г. на XVIII съезд ВКП (б), Иосиф Сталин подчеркнул: уже второй год идет новая империалистическая война, разыгравшаяся на громадной территории от Шанхая до Гибралтара и касающаяся более 500 миллионов человек. Насильственно перекраивается карта Европы, Африки, Азии. Так что точка зрения СССР относительно даты начала Второй мировой на то время совпадала с китайской.

Жители Шанхая смотрят на дым пожаров в центре города после бомбардировки японской авиации. 1937

Да, Германия напала на Польшу в сентябре 1939 года, Великобритания и Франция хоть и объявили Берлину войну, боевые действия так и не начали. И после разгрома Варшавы война в Европе до весны 1940 г. затихла. Зато в Азии она продолжалась полным ходом.

Поэтому многие авторитетные историки полагают, что именно 7 июля 1937 года следует рассматривать как дату начала Второй мировой войны. В пользу такой версии говорит еще один факт — если война началась с нападения Германии на Польшу, то почему же она тогда завершилась не капитуляцией Германии 9 мая 1945 г., а капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года?

Именно после нападения Японии на тихоокеанскую базу ВМС США в Перл-Харборе Америка официально вступила во Вторую мировую. В ходе войны на Тихом океане впервые в мире было отмечено боевое применение атомного оружия — 6 и 9 августа США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Между тем Третий рейх уже три месяца как капитулировал.

Японо-китайская война — это и масштабные битвы (сражение при Ухани, битва за Чанша, операция «Ити-го»), это и штурмы городов с ожесточенными уличными боями (Нанкин, Шанхай).

Конечно, нам, европейцам, они мало известны. Но это совсем не значит, что их не было и что они не влияли на мировую политику и историю подобно сталинградскому сражению или сражению под Эль-Аламейном.

Например, в операции японских войск «Ити-Го» (апрель–декабрь 1944 года) по созданию коридора из Северного Китая в Юго-Восточную Азию Япония задействовала более полумиллиона военнослужащих, более 1500 орудий, до 800 единиц бронетехники, 15 500 автомобилей и свыше 200 бомбардировщиков.

Для тихоокеанского театра это были огромные цифры. В результате проведения этой операции японцы захватили более 40 городов, взяли под контроль территорию площадью до 2 млн кв. км с населением в 60 млн человек.

Да, в Азии не было масштабных танковых битв по примеру Курской дуги, прорыва союзных войск в Нормандии, сражения за Прибалтику в 1944–1945 гг., поскольку Япония и Китай не имели громадного количества танков, да и характер боевых действий, тактика сторон были совсем иными, чем в Европе.

И тем не менее в годы Второй мировой Китай понес громадные человеческие потери — до 20 миллионов убитых (из них более 12 млн гражданских), 10-15 млн покалеченных и раненых. Больше было только у СССР.

Если немецкие нацисты устроили геноцид славян и евреев, то японцы массово уничтожали китайцев. Одним из самых кровавых эпизодов стал захват Нанкина в декабре 1937 г. Японские оккупанты устроили кровавую «нанкинскую резню», жертвами которой стали от 200 до 300 тыс. гражданских и военнопленных.

Аналогов с единовременным убийством такого количества людей в истории Второй мировой войны больше нет. Разве что сложить вместе число жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Два японских офицера Тосиаки Мукаи и Цуёси Нода из 16-й пехотной дивизии даже устроили соревнование: кто первым зарубит мечом более 100 человек. В итоге оба убили более чем по сто жертв. После капитуляции Японии этих и некоторых других военных преступников расстреляли.

В ходе резни были также изнасилованы от 20 до 80 тыс. китайских женщин. Участник расправы, японский солдат Такокоро Козо вспоминал: «Женщины страдали больше всех. Независимо от возраста ни одна из них не могла избежать изнасилования. Мы отправляли грузовики на улицы города и деревень, чтобы захватить множество женщин. Затем каждую из них распределяли между пятнадцатью-двадцатью солдатами для сексуальных утех. После изнасилования мы их убивали». И это творилось в декабре 1937 года, когда в Европе, за исключением Испании, царило относительное спокойствие.

Японцы в ходе конфликта с Китаем массово применяли бактериологическое и химическое оружие, жертвами которого стали более 100 тысяч гражданских лиц и военнослужащих. В 1940 году японские бомбардировщики сбросили начиненные чумными блохами керамические бомбы на Нинбо, а в 1941 г. сделали подобное с Чандэ. Результатом стали локальные эпидемии бубонной чумы.

Еще чаще японцы применяли химическое оружие. Как правило, это происходило, когда китайцы оказывали ожесточенное сопротивление и уничтожить их обычным вооружением было невозможно. На город Воцюй японцы сбросили до 1000 химических авиабомб, в боях под Динсяном выпустили 2500 химснарядов, а во время Уханской битвы — 48 тыс. Отсутствие у китайцев противогазов приводило к большим жертвам.

Таким образом, вооруженный конфликт, который начался 7 июля 1937 г. у моста Лугоуцяо, при ближайшем рассмотрении оказывается первой искрой, с которой и начался пожар Второй мировой войны, унесшей жизни 70-85 миллионов человек.

Так что, вполне возможно, в будущем в учебниках истории появится новая хронология Второй мировой войны, где будут стоять 1937–1945 годы.