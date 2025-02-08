В быт российского общества прочно вошли звонки от телефонных мошенников, связанных со спецслужбами Украины. Их жертвами становятся люди разных возрастов, уровня образования и достатка. Всех их объединяет черта, на которой спекулируют злоумышленники — глубоко укорененное доверие российских граждан к официальным властям и их представителям.

Иван Шилов ИА Регнум

Такие случаи в СМИ могут преподносить как пример недостатков излишней цифровизации общества, новый уровень киберпреступности. А между тем, это вполне обычная практика преступного использования чужой формы. На войне бы сказали — формы противника.

О том, что в годы Великой Отечественной войны (особенно в 1941-м), немцы использовали советскую военную форму, знают многие. Бойцы полка «Бранденбург» проникали под видом советских военнослужащих в ряды отступающей Красной армии, на объекты, находящиеся под охраной, и выполняли таким образом различные миссии, в первую очередь диверсионно-разведывательного характера.

Но подобная мимикрия у гитлеровцев не ограничивалась только военной сферой.

Диверсии бывают ещё и информационными. И немцы при нападении на Советский Союз это учитывали. Поэтому «переодевали» не только солдат, но и средства массовой информации, которые начинали работать на захваченной территории.

Например, в пределах современной Псковской области в годы Великой Отечественной войны выходили и распространялись сразу несколько печатных изданий, которые в названии, а иногда даже и по внешнему виду, копировали газету политотдела Северо-Западного фронта РККА «За Родину».

Редакция одной из таких газет находилась в Пскове, другой — в городе Дно, а когда в 1944 году власовский Комитет освобождения народов России решил, что ему тоже нужен печатный орган, то и его назвали «За Родину»

В успешном для немцев 1941-м большая часть полос дновской газеты «За Родину» была отдана редакторами под фронтовые сводки с громкими заголовками типа «50 советских дивизий уничтожено» или «Больше чем 380 000 пленных, 2 100 орудий, 570 танков»

Фото из личного архива Фальшивая газета «Правда»

Здесь же публиковались программные материалы. В редакционном столбце без подписи под названием «Цели уже достигнуты» утверждалось, что «советско-коммунистическая военная сила» уже уничтожена.

Газета сообщает читателям, что резерв людской массы, которая казалась неисчерпаемой, подорван, большая часть советских военных запасов уничтожена или захвачена, промышленности СССР нанесен урон настолько значительный, что она больше не сможет производить военную продукцию в необходимом количестве, пути сообщения разрушены до такой степени, что организованный подвоз боеприпасов и снаряжения для советских войск более невозможен, разрушены центры управления советскими войсками и их координация непоправимо нарушена.

Неизвестные авторы резюмируют, что «по мнению военных кругов в Берлине большая часть операционных планов достигнута».

Такого рода тезисы в знакомой на вид газете, без сомнения, призваны были посеять панику у надеющихся еще на что-то советских граждан и гасить любое организованное сопротивление в тылу наступающих далее вглубь России немецких войск.

На Псковщине с 1941 по 1944 год распространялась также газета «Правда», которая внешне копировала самую главную газету ВКП (б). Только в оккупационной газете-клоне лозунг, напечатанный над названием, призывал трудящихся всех стран соединяться для борьбы с большевизмом. И печатали в ней портреты не товарища Сталина, а понятно кого.

Редакция псевдо-«Правды» публиковала помимо собственно новостей статьи о социализме. Причем вовсе не в той тональности, которую можно было бы ожидать от нацистского издания

Фото из личного архива Фальшивая газета «За Родину»

Так, некий Н. Осипов в ноябре 1941 года на страницах поддельной «Правды» утверждал, что настоящие социалистические идеи расцвели на немецкой почве, а большевики в Советском Союзе сделали все, чтобы социализм не построить. Осипов цитирует Розенберга: «социализм — это проведенная коллективом охрана единоличной собственности и целого общества от эксплоатирования их рабочей силы». Таким образом, резюмирует автор, идея социализма совершенно нейтральна по отношению к собственности.

Помимо попыток идеологических манипуляций гитлеровские специалисты по психологическим операциям публиковали и классические fake news.

В том же номере в статье «Сумасшедшие правят Россией» за подписью некоей Е. В-ской говорится о съезде невропатологов, якобы состоявшемся в Москве «давно, но уже при большевиках», на котором был прочитан доклад доктора З. «Болезни, типичные для коммунистов».

Такая «Правда» издавалась как минимум до лета 1944 года. С изменением обстановки на советско-германском фронте редакция переключилась на описание ужасов, которые ждут освобождаемое советскими войсками население оккупированных ранее областей.

Например, статья «Следом за Красной армией — карательные отряды НКВД» написана таким языком: «Сладковатый запах тления поднимается над огромной, когда-то цветущей территорией, вновь занятой большевиками». Процветание, надо понимать, состоялось при немцах.

Здесь же газета сообщает своим читателям, что «даже нейтральная печать Турции с возмущением отзывается о тех, кто украсил улицы Одессы повешенными 15-летними мальчиками».

В реальности же в историю вошел юный одесский подпольщик Яша Гордиенко, замученный румынскими оккупантами, а согласно городской легенде сами одесситы, в первые же сутки после освобождения расправились с не успевшими сбежать местными коллаборантами, которые были виновны в убийствах мирных жителей

Фото из личного архива Фальшивая газета «Правда»

Вернемся к военной форме.

Нормы международного гуманитарного права однозначно осуждают использование военной формы противника и приравнивают такие действия к военному преступлению. Немцы же в ходе Второй мировой войны подобным приемом пользовались всегда, когда считали необходимым.

В общем-то вся Вторая мировая война как раз и началась после успешно проведенной эсэсовцами Гляйвицкой провокации, в ходе которой была использована польская военная форма.

Но как быть, когда фальшивой являлась не одежда солдата, а информация. Подпадает ли это под понятие военного преступления?

Во-первых, если вчитаться в те самые нормы, например, Гаагской конвенции, то там речь идёт в том числе о значках и опознавательных знаках. А газетная «шапка», в которой используется схожий с оригиналом шрифт, это весьма заметный опознавательный знак.

Во-вторых, как мы уже отметили, наиболее популярное название для русскоязычной оккупационной газеты на Северо-Западе было украдено редакторами-коллаборантами и их непосредственными кураторами именно у военного советского СМИ, у печатного органа политотдела фронта.

То есть, это всё то же использование военной формы противника, только не отдельными людьми, а организациями.

В-третьих, если бывают информационные войны, то и за схожие с военными преступления на таких войнах тоже должны быть предусмотрены схожие наказания

Фото из личного архива Фальшивая газета «За Родину»

Тем более, что здесь классический случай использования военной формы противника для саботажа и провокаций.

Газеты оккупационных властей под привычной для населения шапкой газет советских писали о быстром достижении целей германского наступления, об окружении советских войск под Сталинградом, о победе японцев у Мидуэя, о восстаниях в советском тылу, о скором вступлении в войну Турции и Испании. И даже о том, что большевики извратили социализм, потому что запретили частную собственность, а вот немцы построили настоящий. А Сталин женился на юной дочери Кагановича.

Читали же это всё обычные люди, находившиеся в стрессовом состоянии, часто потерявшие близких, желающие найти хоть какую-то опору в окружающем хаосе. А главное, что это были люди, воспитанные в доверии к официальному печатному слову. Именно на это были рассчитаны поддельные газеты «За Родину» и «Правда».

В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне интерес к событиям тех лет заметно усиливается. И обусловлен он не столько магией круглой даты, сколько прямой связью этих событий с причинами современных конфликтов.

На этом фоне особенный интерес вызывает изучение преступлений гитлеровцев и их пособников в информационном пространстве. Потому что в сумме подобные преступления являются неотъемлемой частью геноцида советского народа, учиненного нацистами в годы войны.

Сегодняшние наследники нацистов, оставляющие несчастных стариков без последних сбережений, заставляющие их бросаться с зажигательной смесью на банкоматы, действуют по тем же схемам что и их предшественники. Работа таких колл-центров — несомненная составляющая военных преступлений украинского режима, требующая неотвратимого возмездия.