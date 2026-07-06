Вместо блаженных и мучеников, вместо праведников и преподобных — бесовское капище.

Иван Шилов ИА Регнум

Примерно так можно в целом охарактеризовать свежее постановление кабинета министров Украины, которым решено создать «Украинский национальный пантеон» на территории национального заповедника «Киево-Печерская лавра» — одной из древнейших святынь православной церкви, основанной в XI веке преподобными Антонием и Феодосием Печерскими.

Украинскому институту национальной памяти поручено разработать его концепцию и структуру, министерству культуры — определить местонахождение на территории лавры и провести архитектурный конкурс, а министерству иностранных дел совместно с УИНП — провести работу по возможному перезахоронению на его территории «выдающихся персон», похороненных за пределами Украины.

Согласно соответствующему закону, принятому Верховной радой 1 июля, чествовать таким образом будут тех, кого нынешнее государство определяет как внесших «исключительный вклад в борьбу за независимость Украины, создание государства, развитие армии, науки, культуры и других сфер общественной жизни».

И рафинированные патриоты радостно приветствуют это решение.

«Убеждена, что среди тех, кто подлежит увековечению, обязательно должны быть руководители украинского освободительного движения, в частности руководители ОУН* и УПА*, государственные деятели разных исторических эпох, борцы за независимость Украины разных времен.

Пантеон должен быть сильным идейным символом украинской исторической правды, государственности и национальной памяти», — пишет нардепка Оксана Савчук, уроженка Ивано-Франковской области, еще шесть лет назад продвигавшая создание «Пантеона национальных героев» на Аскольдовой могиле в Киеве.

И кстати, под это решение закон разрешает игнорировать требования местной градостроительной документации: лавра, как известно, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть единого архитектурного ансамбля вместе с Софийским собором. Однако место организации новых захоронений будет утверждаться непосредственно наверху, при этом будут игнорированы любые запреты и ограничения.

И это очень важный момент в контексте того, что решили сотворить с лаврой.

По собственной информации ИА Регнум, ключевым идеологом размещения пантеона именно на территории святыни православного мира является не кто иной, как Виктор Еленский.

Широко известный в узких кругах гонитель русского православия и УПЦ, политический философ, религиовед, а в советские годы — идеолог атеизма и пропагандист идеи «окончательного решения церковного вопроса». Большое влияние он получил еще при прошлом режиме в связи с эпопеей вокруг «томоса об автокефалии».

А после прихода к власти Владимира Зеленского без труда переметнулся к новой власти.

Став советником бывшего актера и с 2022 года заняв пост главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, именно Еленский (наряду с Андреем Ермаком) является одним из главных идеологов нынешней оголтелой кампании против православия на Украине.

Правда, теперь не под знаменами марксизма-ленинизма, а под черно-красными стягами.

Именно он и продвигает идею «капища», которую публично поддерживают Зеленский и его окружение: создания на территории лавры точки опоры для новой националистической квазирелигии со своим «храмом» для поклонения «бандеровским богам».

По словам наших источников, руководство заповедника со своей стороны предложило разместить будущий пантеон возле Ближних пещер. Они расположены метрах в 200 правее центрального входа и Успенского собора, за центральной лаврской площадью.

Если пройти от нее ниже по улице Ближнепечерской, начинается участок, примыкающий к крепостной стене монастыря. Именно это место, учитывая актуальную застройку обители, было предложено использовать для перезахоронений.

Однако с подачи Зеленского (и по совету Еленского) размещение пантеона навязывается непосредственно вокруг Успенского собора, рядом со знаменитой Великой лаврской колокольней и Трапезным храмом. И это совсем не просто так.

Именно на этой территории до революции находился большой некрополь. До наших дней от него сохранились лишь несколько наиболее известных захоронений. Среди них — могила Петра Столыпина, председателя Совета министров Российской империи, возглавлявшего правительство с 1906 по 1911 год.

Именно в Киеве, в городском оперном театре, он был смертельно ранен и спустя несколько дней скончался.

Там же находится сохранившееся захоронение Василия Кочубея и Ивана Искры, на которое кто-то по-прежнему приносит цветы. Кочубей был генеральным судьей Войска Запорожского, Искра — полтавским полковником. Именно они сообщили Петру I о тайных переговорах Ивана Мазепы со шведским королём Карлом XII. Тогда им не поверили, поскольку доверие к Мазепе было огромным. В результате Кочубей и Искра были казнены в 1708 году.

Позднее, когда измена Мазепы стала очевидной и он открыто перешел на сторону шведов, Пётр распорядился восстановить доброе имя старшин. Их останки были торжественно погребены в Киево-Печерской лавре.

Теперь эти захоронения будут эксгумированы и удалены прочь: посмертная месть Мазепы.

Кроме того, важно понимать, что под землей никак не обозначенными лежат останки выдающихся подвижников русского православия.

Прежде всего это святой Феодосий Печерский — один из зачинателей монашества на Руси. В 1240 году, во время монгольского нашествия, его мощи спрятали под спудом у западных дверей Успенского собора для сохранности. С тех пор тайник утрачен, а в лавре остался только символический кенотаф.

Здесь же были погребены архимандриты лавры Елисей Плетенецкий — выдающийся просветитель и борец против Брестской унии, основатель знаменитой лаврской типографии; Захария Копыстенский —автор «Палинодии», один из главных идеологов борьбы против Брестской унии и окатоличивания Малой, Белой и Червонной Руси; Иннокентий Гизель — один из авторов знаменитого «Синопсиса», труда, по которому на протяжении XVII и XVIII веков изучали историю Руси.

Здесь же лежит и Пётр Могила — митрополит Киевский, выдающийся реформатор православного образования, основатель Киево-Могилянской коллегии и одна из крупнейших фигур православного мира XVII века. Где-то рядом с ним — святой благоверный князь Фёдор Острожский, Рюрикович, один из крупнейших покровителей православия, важнейший меценат Церкви в самые тяжелые времена для православия на землях Малороссии.

И всё это — неполный список, к которому добавляются более 100 святых, просиявших в земле Русской, чьи мощи покоятся в Ближних и Дальних пещерах лавры. Именно поверх их могил предполагается разместить патриотическое капище, рассчитанное примерно на 50 захоронений и кенотафов.

А кого же именно там собираются хоронить?

Заново перечислять фамилии нацистских коллаборационистов и террористов нет смысла. Но суть подхода весьма точно обозначил львовский журналист и пропагандист Остап Дроздов, предполагающий, что «Национальный Пантеон — это просто усыпальница всех борцов за Украину в алфавитном порядке, перезахороненных стройными строчками по принципу «выкопали, транспортировали, закопали».

А принципом выбора героев будет лишь их участие в какой-то вооруженной борьбе.

«Чтобы избежать такого идеологического сужения, есть смысл подумать над тем, чтобы Национальный Пантеон строился по более широкому принципу, а именно: по принципу личностных успехов. Перезахоранивать нужно не только тех, кто воевал, стрелял, убивал, взрывал, жег, скрывался, проявлял милитарный героизм — но и тех, кто умножал культуру, занимался искусством, писал музыку, творил поэзию и романы, делал успешные бизнесы, имел образцовую карьеру, архитектуру, занимался профессиональным спортом, был меценатом…

Если Национальный Пантеон свести узко к усыпальнице националистов и милитаристов — это будет оскорбительно для множества выдающихся украинцев, преуспевших не вооруженным сопротивлением, а креативной жизнью. И тогда не нужно будет собственному народу (беспамятному, забитому, необразованному…) объяснять достижения того или иного деятеля, о котором даже историки часто не имеют солидарного мнения. И тогда не будет столкновений с соседями, для которых любой экстремальный национализм уже на старте пахнет двусмысленностью», — пишет Дроздов.

Однако к чему эти слова?

В соответствии с требованиями закона в пантеоне не могут быть увековечены люди, на которых распространяются ограничения, предусмотренные законом Украины «Про осуждение коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». При этом, например, Степан Бандера и Роман Шухевич — бесспорные лидеры в списке на перезахоронение в лавре — являются прямыми и непосредственными участниками установления нацистского режима в 1941 году.

Таким образом, главная цель режима, конечно же, заключается не в создании места поклонения, а в чудовищном осквернении православной святыни. В том числе, чтобы вызвать праведный гнев миллионов православных в России (гнева на Украине они уже не боятся).

И далее — в уничтожении православия на землях бывшей Украинской ССР. А кто там будет в списке — по большому счету без разницы.

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ.