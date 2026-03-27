По поводу удара по Львову 24 марта ЮНЕСКО выразила глубокую обеспокоенность: в центр внимания украинскими политтехнологами выдвинут монастырь бернардинцев, являющийся частью объекта всемирного наследия «Ансамбль исторического центра Львова».

В учреждении ООН напомнили про необходимость «обеспечивать сохранность наследия и воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб культурным ценностям», и выразили готовность оказать экстренную помощь.

Украинский МИД по этому поводу забился в истерике.

По мнению украинской стороны, ЮНЕСКО недостаточно агрессивно и недостаточно обвинительно прокомментировала прилёт ударного беспилотника по объекту, который на самом деле не имеет отношения к монастырю, а просто находится рядом.

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 25 марта назвал такую реакцию позором. На брифинге в Киеве он заявил, что Латвия, Литва и Эстония уже отреагировали на «варварские российские удары», а вот ЮНЕСКО почему-то медлит.

Хотя должна ввести дополнительные санкции против России в сфере культуры и не допускать её представителей к любым международным художественным мероприятиям и платформам, «прежде всего к биеннале».

Украинский институт национальной памяти в свою очередь призвал международное сообщество поддержать его обращение об исключении России из состава ЮНЕСКО «и вычеркнуть Россию из списка цивилизованных стран, которые заботятся о культурном наследии».

Весьма забавно в этом хоре голосов выглядят фотографии башен монастыря с облупившейся штукатуркой и ржавыми крышами. А глава Госархивной службы Украины Анатолий Хромов не подумав ляпнул о том, что «здание архива, которое находится в комплексе Бернардинского монастыря, является аварийным, и любые взрывы, как те, что произошли 24 марта, несут риски для архивов».

Сейчас его ведомство исследует состояние здания на предмет выявления новых трещин.

Про старые трещины никто не переживал, и тут становится понятной позиция ЮНЕСКО в целом: Киеву, мягко говоря, грех жаловаться, потому что организация на протяжении последних лет демонстрирует по отношению к действиям украинской власти удивительную мягкость и избирательную слепоту.

Поскольку Украина сама прекрасно справляется с уничтожением собственного культурного наследия без чьей-либо помощи — и это не просто остаётся без внимания, это даже поощряется. Начать можно с показательных скандалов, связанных с застройкой буферной зоны объекта всемирного наследия — храма Софии Киевской.

Абсолютно нагло киевская власть во главе с Виталием Кличко снесла два исторических здания в Десятинном переулке и затем прямо на фундаменте западного дворца князя Владимира был построен офисно-жилой комплекс, принадлежащий Украинской православной церкви Киевского патриархата.

На робкие протесты немногочисленных активистов просто наплевали — как и на судебные запреты, а также резкую критику в отчетах мониторинговых миссий ЮНЕСКО.

Теперь естественным образом этот объект перешел в собственность государственной «Православной церкви Украины».

Точно так же беспардонно застройщик, с благословения властей, воткнул на улице Олеся Гончара здание ЖК высотой в 38 метров при максимально допустимых в этой зоне 25 метрах — зная, что это буферная зона и строить там вообще нельзя в принципе. Тяжба ЮНЕСКО с Киевсоветом и компанией, которой принадлежит ЖК, длилась 13 лет — и в итоге Кассационный административный суд 30 марта 2023 года запретил проводить строительные работы.

Однако за это время коробка здания была полностью закончена, и чем текущий запрет поможет в охране культурного наследия — непонятно. В феврале текущего года Мониторинговая миссия ЮНЕСКО при участии Международного совета по охране памятников и исторических мест (ICOMOS) приезжала в Киев, чтобы посмотреть, как там поживает буферная зона, но отчета о своих впечатлениях не опубликовала.

Хотя в историческом центре города — тысячи гектаров земли, самых привлекательных с коммерческой точки зрения, и ограничения выписаны так, чтобы брать мзду с девелоперов в ручном режиме, каждый раз определяя можно или нельзя, несмотря на то что капитальная застройка должна быть запрещена в принципе.

Ещё более показательна история с докладом генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле за 2024 год, основанным на данных 2022–2023 годов, где речь шла о нарушениях прав журналистов.

В этот доклад не была включена информация о российских журналистах, в том числе погибших, что вызвало серьёзную реакцию и привело к тому, что документ не был принят и был отправлен на доработку.

Но сам факт такого избирательного подхода уже говорит о многом.

И, пожалуй, самая тяжёлая и болезненная тема — это ситуация вокруг Киево-Печерской лавры, одного из ключевых центров православного мира, уникального по своему значению.

Речь идёт о единственной в своем роде святыне, где почивают более ста святых русского православия — 79 в Ближних пещерах и 49 — в Дальних. И скандал вокруг Лавры стал логичным продолжением развязанных после госпереворота в Киеве в 2014 году гонений на каноническую Украинскую православную церковь.

В 2025 году эти гонения достигли своего апогея.

С подачи верхушки киевской власти, под патронатом СБУ, в Верховной раде были приняты нормы, создающие предпосылки для фактического уничтожения канонического православия на территории Украины. А в духовно-материальной плоскости это вылилось в захват православных святынь и главной из них — православной жемчужины, одного из уделов Богородицы — Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Перед этим украинским минкультом был разорван договор аренды с УПЦ, монахи были выселены из «Верхней лавры» (сейчас гонители добрались и до нижней части), после чего была инициирована совершенно кощунственная, бесовская процедура, названная «инвентаризацией церковных ценностей».

По своей сути и по форме это была прямая аналогия с практиками богоборческой политики советского периода 1920-х и 30-х годов, когда под видом учёта и сохранения происходило изъятие и разрушение религиозного наследия.

На этом фоне звучали заявления, в том числе от Службы внешней разведки Российской Федерации, о возможном вывозе мощей. Летом 2023 года пресс-бюро СВР распространило сообщение главы службы Сергея Нарышкина о том, что киевские власти договорились с ЮНЕСКО о вывозе в музеи Европы христианских ценностей Киево-Печерской лавры, в том числе хранящихся в ней мощей.

С последующей передачей их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

«Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру — логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня 2023 года во французском Лувре. Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО «Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов» (руководитель — частный американский коллекционер Т. Каплан)»,— отметили в российской внешней разведке.

Аналогичные опасения озвучивал и депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по ложному обвинению в госизмене, указывая на риски утраты этих святынь.

Однако по имеющейся у ИА Регнум инсайдерской информации, ситуация оказалась ещё циничнее и драматичнее, чем это выглядит в публичном поле.

Обследование мощей, обстоятельное, глубочайшее исследование, проводилось ещё в конце 80-х с участием советских учёных и под контролем той же самой ЮНЕСКО. А теперь речь шла о заборе биоматериала.

Отдельные святые, почивающие в Лавре, являются объектом почитания для миллионов православных людей по всему миру — Нестор Летописец, зачинатель русского православия Антоний Печерский, Илья Муромец и многие другие. Поэтому их банально решили превратить в товар. Изъятие частиц мощей связано с Британией, а конкретно — с депозитариями в Лондоне и с огромным чёрным рынком христианских святынь. Стоит всё это огромных денег.

Биоматериал был отобран, извлечён и, как рассказывают наши собеседники в Киеве, отправлен для дальнейшей продажи на чёрном рынке.

Лондон — это центр мирового страхования, мирового логистического бизнеса, мирового антикварного бизнеса, мирового рынка изделий искусства и христианских ценностей, в том числе его криминальной и полукриминальной составляющей.

Совершенно неудивительно, что, имея беспрепятственный доступ к православным русским святым, британцы немедленно использовали их как товар.

ЮНЕСКО же, которому положено быть в центре событий и высказывать «глубокую озабоченность», не отреагировала никак. Точно так же организацию не озаботило ни изгнание монахов, ни поведение украинского минкульта, ни вопиющая история с бесовской инвентаризацией, хотя учёт ценностей был, если можно так сказать, обязанностью канонической Украинской православной церкви.

Хотя всё это — прямая угроза мировому наследию в охраняемой ЮНЕСКО зоне.

А вот удар беспилотника по месту скопления наёмников, украинских военных и сотрудников администрации, не повредивший находящиеся в аварийном состоянии здания монастыря бернардинцев, реакцию вызвал.

То есть двойные стандарты ЮНЕСКО (как, впрочем, и Олимпийского комитета, и самых разных ассоциаций в самых разных сферах жизни и деятельности) более чем нарицательны и показательны. Не нужно даже обращаться к примерам отсутствия вообще каких-либо санкций за действия Израиля и США в Иране, Ливане, Газе.

Поскольку на самом деле учреждение ООН, способствующее «развитию образования, науки, культуры и коммуникации для построения мира, равенства и устойчивых решений во всем мире», страшно далеко от всех этих благородных целей.