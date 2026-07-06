В соответствии с указанием Верховного главнокомандующего ведется работа армии России по выбиванию тылов противника. «Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено», — предписал Владимир Путин 3 июля на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО. В ночь на 6 июля ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК в Киеве и во всех регионах Украины.

ИА Регнум

Верховный главнокомандующий не раз давал понять — сила и охват наших атак будут нарастать. Это подтвердил и «прилет» 6 июля, в котором согласованно работали ракетные войска и подразделения беспилотных систем.

По данным Минобороны РФ, в операции задействовали баллистические ракеты «Искандер-М» и «Циркон», также крылатые ракеты Х-101, «Калибр» и одновременно «рои» ударных беспилотников.

По сообщениям военкоров, пожары и взрывы были заметны во всех районах столицы после более двух десятков точных попаданий. При подавляющем большинстве попаданий по промышленным и военным объектам возникли вторичные детонации — боеприпасы разлетелись по дворам жилых домов. Небо города заволок густой черный дым.

В центре Киева ВС России разнесли известный завод «Рошен» экс-президента Украины Петра Порошенко*. По имеющимся данным, территория кондитерской фабрики использовалась не по назначению — для сборки дальних беспилотников и ракет.

Ракетный удар пришелся по судостроительному предприятию в Киеве «Кузница на Рыбальском» (ранее предприятие также находилось в собственности Порошенко*).

Здесь производили артиллерийские катера «Гюрза-М» и беспилотные ударные катера. Промзона «Кузницы» использовалась для хранения вооружения, а также для хранения и производства БПЛА и их компонентов.

Был разрушен один объект, важный для украинского «беспилотия», — госпредприятие «Киевский завод «Буревестник». Здесь выпускали дроны большой и средней дальности, а также радиолокационную технику.

Одной из целей атаки стал завод «Киев-71», который входит в объединение «Абрис-ПТ». Предприятие поставляло украинской армии FPV-беспилотники «Шрайк-10» и целую линейку разведывательных дронов большой и средней дальности: «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу».

Украинская «оборонка» осталась без одного из главных производителей бронеавтомобилей и элементов бронезащиты — завода «Киев-79», который входил в концерн «Укрармотех». Здесь же выпускали боеприпасы для ударных дронов и для ракет различного типа.

Еще на одном номерном заводе, приборостроительном предприятии «Киев-1» («Квант»), собирали системы управления огнем, средства навигации и автоматики для боевых самолетов и кораблей ВСУ и для управляемых ракет морского базирования «Нептун-МД».

В окрестностях Киева удар «Искандера» пришелся по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар». Здесь выпускали зенитные управляемые ракеты 5В55 для зенитных ракетных комплексов С-300, ракеты «Нептун» и прочие боеприпасы.

Украинские власти заявили об эвакуации населения из села Вишневого к юго-западу от Киева, за аэропортом Жуляны. Меру объяснили угрозой повторной детонации. Умалчивалось, что удар пришелся на «Нефтеэкспериментальное КП» в Вишневом — здесь располагалась опытно-производственная и инженерно-техническая база украинской «нефтянки», тут же хранились запасы бензина и дизеля для экстренных поставок в фронтовые части ВСУ.

В находящемся под контролем ВСУ Запорожье беспилотники «Герань» уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских военных.

Согласованный массированный удар высокоточным оружием и БПЛА поразил предприятия ВПК, объекты топливно-энергетического комплекса и военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях.

Сообщается о «прилетах» в Броварах близ Киева, в Аккермане Одесской области, в Шостке и Ямполе (Сумская область), Чугуеве и Изюме (Харьковская область), Новомосковске, Каменском и Павлограде (Днепропетровская область).

Украинские СМИ признают проблемы в железнодорожной логистике — задержки движения составов доходят до 8 часов.

Армия России атаковала и энергетическую инфраструктуру киевского режима. Удары накрыли Киевскую ГЭС, а также объекты северо-западнее украинской столицы, в районе Ирпеня. Целями атаки стали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Армия выполняет приказ Верховного главнокомандующего, наращивая атаки по инфраструктуре противника — одновременно с масштабным продвижением на земле. Взятие Константиновки — одной из последних «крепостей» ВСУ в Донбассе произошло почти синхронно с «обнулением» западных поставок украинской армии.

Вторичная детонация на складах в Киеве указывает на взрыв запасов вооружений, произведенных в странах НАТО.

Украинские СМИ признали, что 6 июля противовоздушная оборона Украины не смогла сбить ни одной российской баллистической ракеты. Из-за этого последняя по времени атака была особенно разрушительной для ВПК и энергосистемы противника.

В то же время российские силы ПВО демонстрируют высокую эффективность.

Только в субботу, 4 июля, не дошли до цели 16 украинских управляемых авиационных бомб, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Наши ПВО сбили 893 украинских беспилотника.

*Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.