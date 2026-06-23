В Литве развалилась правящая коалиция. 23 июня утром правительство объявило о своей отставке. История кабинета премьер-министра Инги Ругинене, успевшего проработать всего 10 месяцев, подошла к своему логическому концу. Предыдущий кабмин тоже продержался менее года.

ИА Регнум Гитанас Науседа.

Страну сотрясают склоки, выяснение отношений политиками и митинги протеста. Рейтинг правящих партий очень низок. Обвалился он в силу целого комплекса причин. Главные — экономический кризис и демографическая яма, ставящая в перспективе ближайших десятилетий угрозу физического вымирания литовского народа.

35 лет регресса

Кабмин Ругинене менее чем за год работы успел смертельно надоесть литовцам. Упал и рейтинг президента Гитанаса Науседы, которого в позапрошлом году жители страны выбрали на второй срок.

Претензии к главе государства в суммированном виде высказал националистический публицист Римвидас Валатка. Он ругает президента за то, что Науседа не борется за перевооружение армии, которая все еще соответствует реалиям конца XX века.

А также — за то, что при нынешнем президенте вместо развития БПЛА деньги, выделенные на армию, пилятся на брусчатку, которой мостят расположение армейских частей. И за то, что Науседа выдвинул провальных премьеров, один из которых, Гинтаутас Палуцкас, был коррупционером, а его преемница Ругинене — откровенно бестолковая. В общем, по мнению Валатки, у Литвы «нет дееспособного президента».

При этом настоящие проблемы государства заключаются даже не в небоеспособной армии. Литва, потерявшая с начала 90-х почти значительную часть населения, продолжает падать в бездну демографического кризиса. Показатели рождаемости в республике — одни из худших в Евросоюзе: за год в государстве умирает примерно на 20 тысяч человек больше, чем рождается.

Некоторые муниципалитеты пытаются стимулировать рождаемость денежными выплатами, но это дает слабый эффект. Только за последнее десятилетие показатели ухудшились еще на треть. Особенно плачевно дело обстоит в регионах, за пределами нескольких самых крупных городов.

Экономист Альгирдас Барткус предупреждает, что, невзирая на вымирание населения в регионах, все равно придется сохранять там определенное количество медицинских и образовательных учреждений. А это требует больших и уже напрасных расходов.

«Нужно думать, что делать с этими зданиями (опустевших больниц и поликлиник. — прим. ред.), как их переоборудовать и так далее, потому что их содержание тоже связано с затратами. Затем приходит очередь детских садов, через несколько лет — школ. Со временем дело дойдет и до армии. Это означает, что мобилизационных ресурсов просто не будет», — предсказывает Барткус.

Из-за снижения рождаемости, по словам экономиста, начнет «не хватать рабочей силы, пострадает обороноспособность страны». Однако никто не предлагает действенных рецептов по выведению государства из кризиса.

О том, что Литва постепенно превращается в безлюдную территорию, в стране говорят уже давно. По прогнозам Еврокомиссии, уже через какую-то четверть века возрастная медиана жителей Литвы составит 51 год и будет на семь лет выше, чем сейчас. Тогда старше литовцев окажутся только итальянцы, португальцы и хорваты.

В 1990 году возрастная медиана в Литве составляла тридцать три года, а популяция считалась одной из самых молодых в Европе. С 1990 по 2026 год количество литовцев уменьшилось почти на один миллион — до 2,8 миллиона. Но это только по официальным данным. По неофициальным в стране живет тысяч на триста меньше, так как многие, де-факто перебравшиеся в Западную Европу, официально продолжают числиться проживающими на родине, хотя бывают там лишь наездами.

Средняя медиана возраста с 1991-го увеличилась на 11 лет — до 44. Только в прошлом году естественная убыль населения республики составила примерно 19,9 тыс. человек. В стране родились около 17,5 тыс. детей, в то время как ушли из жизни 37,4 тыс. жителей.

По итогам 2026 года, как ожидается, смертность превысит рождаемость уже примерно на 20 тыс. человек. Причем в государстве есть уже и совершенно обезлюдевшие места, где умирает в пять раз больше людей, чем рождается. Такая картина наблюдается в Купишкском, Таурагском, Плунгесском районах, в некоторых муниципалитетах.

По оценкам аналитиков, точкой невозврата для государства стал 2014 год. С тех пор уровень рождаемости упал на 35% по сравнению с 2004-м и на 55% — с 1994-м.

Две беды

Долгие годы Литва была на первых местах в ЕС и в мире по алкоголизму. По данным местной статистики, в 2025 году на каждого жителя старше пятнадцати лет пришлось 10,2 литра стопроцентного алкоголя.

В 2017-м этот показатель составлял около 15,5 литра на человека (18 бутылок водки в год). Снижение — результат системных мер, включая повышение акцизов, ограничение доступности алкоголя и полный запрет рекламы.

А вот в вопросе суицидов прогресс оказался менее впечатляющим. В 2024 году имели место 566 случаев (19,6 на 100 тысяч населения), в 2025-м — 524 (18,1 на 100 тысяч). Количество самоубийств в Литве по-прежнему почти вдвое превышает средний показатель ЕС, и она возглавляет скорбный рейтинг наряду со Словенией и Венгрией.

Наиболее уязвимы люди старшего возраста. Основная группа риска — литовцы в возрасте от 55 до 59, от 50 до 54, а также старше 65 лет. Среди основных причин — одиночество, бедность, и безработица. Около 170 тысяч жителей Литвы живут за чертой бедности (с доходом менее 500 евро в месяц на человека), что значительно ухудшает их психологическое состояние.

Многие литовские интеллектуалы видят в происходящем прямую вину властей и говорят об этом вполне открыто.

Бывший член движения «Саюдис», боровшегося за выход Литвы из СССР, профессор философских наук Витаутас Раджвилас более десяти лет назад направил официальное обращение к тогдашней главе государства Дале Грибаускайте. В нем он потребовал изменить вектор экономической и социальной политики Литвы, чтобы меньше страдали рядовые граждане.

В 2013-м Раджвилас принял участие в состоявшейся в местной Академии наук дискуссии «Что делать, чтобы студенты не эмигрировали из Литвы?». Профессор сказал, что спасти страну могла бы передовая система образования, способная наладить выпуск грамотных и энергичных специалистов, но с этим очень плохо.

Сейчас, спустя 12 лет, молодые многообещающие специалисты всё еще редко нацелены на жизнь в Литве и заранее готовятся к отъезду в более перспективные страны.

Главный приоритет

На днях президент Науседа выступил в сейме (парламенте) Литвы с годовым отчетом. Он сообщил, что одной из самых больших долгосрочных проблем Литвы является снижение рождаемости.

При этом, по его словам, демографические проблемы нельзя решить лишь увеличением миграции. «Государство всеобщего благосостояния невозможно построить в условиях вымирания нации», — сказал глава государства. По его словам, страна больше не может медлить в поисках решений для улучшения демографической ситуации.

Науседа сразу попытался назначить виноватых. По его мнению, вину за демографические беды несет правительство Ингриды Шимоните (2020–2024 гг.).

Перевод стрелок понятен — то правительство возглавляла партия национал-консерваторов, отношения Науседы с которыми откровенно враждебны. И теперь он утверждает, что они «четыре года затягивали решение проблем рождаемости, одновременно увеличивая экономическую миграцию».

Правда, президент согласился с тем, что рынок труда без иммигрантов уже не обойдётся. Но тут же предупредил: «Было бы серьёзной ошибкой рассчитывать на то, что неконтролируемая иммиграция скроет демографические раны государства. Что бы ни случилось, Литва должна оставаться литовской. Поэтому я выступаю за более жесткую миграционную политику и систему временных разрешений на работу».

По мнению Науседы, спасти страну могло бы возвращение сотен тысяч литовцев, которые покинули страну с 2004 года, когда государство вступило в ЕС. Он предлагает «активнее стимулировать обратную миграцию», создавая в Литве высокооплачиваемые рабочие места для реэмигрантов, увеличивая социальные блага для молодых семей с детьми и облегчая получение жилья.

Кроме того, добавил он, нужно вкладываться в создание и развитие литовских школ в местах компактного проживания диаспоры, чтобы дети эмигрантов не забывали язык и культуру родителей.

Президент предложил сейму рассмотреть предложения о введении временной нулевой ставки подоходного налога с физических лиц после рождения второго и третьего ребёнка, а также льгот по налогу на прибыль для работодателей, принимающих на работу лиц, имеющих двух и более детей. Он также предлагает договориться о целевом финансировании базовых медицинских услуг в регионах, чтобы сохранить наиболее необходимые государственные услуги для семей с детьми.

Большинство мер, предложенных Науседой, сильно запоздали или попросту невозможны, что вынужден признать и он сам. Многие считают, что стране стоило бы взять пример с соседней Польши, где приняли закон о нулевой ставке подоходного налога для семей с двумя детьми.

Но Литвы хватило лишь на то, чтобы ежемесячно 87 евро дохода каждого из родителей не облагались подоходным налогом, и эта мера вступит в силу лишь с 2027 года.

Науседа честно признал: «Пойти по пути Польши мы не можем. Это стоило бы значительных бюджетных затрат, осуществить которые сегодня сложно из-за амбициозных целей по финансированию обороны». То есть деньги, которые могли бы пойти на поддержку семей с детьми, забирает милитаризация.

Расходы Литвы на «оборону» достигли рекордных значений. В 2026 году страна стала первой в НАТО, кто превысил показатель в 5% от ВВП, причем этот курс закреплён на долгосрочную перспективу. В 2026-м страна потратит на армию 4,79 млрд евро, что на 1,59 млрд евро превышает соответствующие расходы 2025 года.

Это финансирование пойдет на такие приоритетные задачи, как закупки вооружения и военной техники, усиление ПВО, пополнение складов боеприпасов, приобретение противотанковых систем, развитие военной инфраструктуры, а также систем БПЛА и РЭБ. Эти задачи в русофобствующей Литве признаны более важными, чем демография.