22 июня Кир Стармер подал в отставку и с поста премьера Великобритании, и с поста лидера Лейбористской партии.

ИА Регнум

Если послушать его прощальную речь, может показаться, что партия и страна лишаются великого руководителя. Он оправдывался тем, что принял партию «политическим, финансовым и моральным банкротом». Что избавил ее от антисемитизма, восстановил доверие к экономике страны, ее оборонному сектору и структурам национальной безопасности.

«Инвестиции обеспечены, инфраструктура строится, режим жесткой экономии закончился, а очереди в Национальной службе здравоохранения сократились быстрее, чем за последние 17 лет, что стало самым значительным улучшением прав трудящихся и арендаторов за целое поколение», — заявил он. Мол, сейчас он уходит из политики для того, чтобы уделять время своей семье.

Однако с такими достижениями в отставку не уходят. Что бы там ни говорил Стармер, в реальности экономическая ситуация в стране не внушает оптимизма. По итогам 2025 года госдолг вырос до 100% ВВП и Британия заняла по этому показателю первое место среди всех развитых стран.

Экономический рост составил всего 1,3%. То есть лейбористы так и не смогли вывести ее из пост-брекзитовской стагнации. И это уже не говоря о последствиях от торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом.

В социальной сфере Стармеру тоже похвастаться нечем. Лейбористы, которые шли на выборы с лозунгом об улучшении условий жизни для малоимущих граждан, начали свое правление с того, что сократили субсидии на оплату электроэнергии для тех самых малоимущих. Просто потому, что в бюджете не хватало денег.

И все эти проблемы усиливались персональным фактором. «Стармер — весьма бледная, серая личность. Для руководства большой и влиятельной страной не подходит совершенно. Как и целая плеяда его предшественников», — объясняет ИА Регнум политолог-международник Вадим Трухачев. Абсолютно не харизматичный премьер, который выиграл выборы лишь за счет протестного голосования (когда население устало от четырех подряд нехаризматичных и неэффективных премьеров-консерваторов), так и не смог объяснить, чем он лучше их.

В результате 70% населения негативно относятся к действующему премьер-министру. Что еще хуже, рейтинг возглавляемой им партии рухнул до 20% и это самый низкий показатель для любой правящей партии за всё время соцопросов.

Если бы сейчас в стране проходили выборы, то лейбористы взяли бы на них всего 127 мандатов, сократив представительство в палате общин почти на 70%. А выиграла бы выборы «Партия реформ» Найджела Фараджа, которая взяла бы на них минимум половину мандатов.

В этой ситуации руководство партии приняло решение попытаться провести ребрендинг и избавиться от токсичного актива — то есть самого Стармера. Против него выступили даже его министры, которые в глаза назвали премьера «обузой для предвыборного списка». И он вынужден был подать в отставку.

Вопрос в том, что будет дальше.

Оппозиция, конечно, хочет досрочных парламентских выборов. Фарадж уже потребовал проведения всеобщих выборов. «Если лейбористы думают, что могут затолкнуть еще одного профессионального политика в резиденцию премьера, то они ошибаются», — заявил он.

Лидер консерваторов Кеми Баденок придерживается такого же мнения. «Проблема не в Стармере… Депутаты от лейбористов хотят лишь повышать налоги, чтобы финансировать дополнительные социальные расходы. Это их выбор и их цели, вне зависимости от того, кто управляет партией», — отметила она.

Видимо, Баденок надеется на то, что за два года электорат забыл о разочаровании в консерваторах и даст им второй шанс, когда альтернативой могут быть радикальные «реформисты».

Однако лейбористы имеют право не назначать выборы и избрать нового главу правительства из своих рядов — голосами членов партии. И тогда избранный лидер партии официально станет премьер-министром.

Причем кандидат уже есть. Лучше даже сказать — безоговорочный фаворит. «Король Севера». Именно так называют бывшего мэра Манчестера Эндрю Бернема, который аккурат на днях избрался на довыборах членом парламента (кандидат в премьеры обязан быть депутатом). Молодой и харизматичный политик из провинции, выступающий за децентрализацию управления страной, позиционируется многими как главная надежда партии на изменение имиджа.

И социологи с этим согласны. Опросы показывают, что если бы Бернем возглавлял партию, то в случае проведения выборов она получила бы не 127, а 188 мандатов.

Но как именно Бернем станет премьером? Есть два пути. Первый условно называют «коронацией». С 9 по 16 июля будет идти процесс регистрации кандидатов в премьеры, и если не будет альтернатив, то он становится лидером партии и главой кабмина.

Второй — это выборы, которые будут назначены, если альтернативы возникнут. Для того чтобы стать соперником Бернема, кандидат (например, имеющий премьерские амбиции министр здравоохранения Уэс Стритинг) должен заручиться поддержкой 20% парламентской фракции лейбористов, то есть 81 депутата, а затем и местных ячеек. Тогда выборы ориентировочно пройдут в сентябре, когда пройдет конференция Лейбористской партии.

Ранняя смена власти полезна тем, что не будет никакого вакуума власти и у страны будет дееспособное правительство. С другой стороны, выборы, а не «коронация» делают кандидата легитимным. Как верно отмечает бывший премьер-министр Риши Сунак, «без выборов ваш мандат слаб». К тому же новому премьеру нужно будет время для набора членов своего кабинета.

Однако главный вопрос не в том, когда Бернем станет премьер-министром, а в том, сколько он продержится. Ведь он, по сути, приходит так же, как приходил Стармер — через протестное голосование, основанное на надежде.

Сможет ли он сохранить свою популярность, когда ему нужно будет подавить волну оппозиционных настроений, охватившую Великобританию и усилившуюся в связи с обострением мигрантского кризиса, а не присоединиться к ней? По мнению ряда экспертов, вопрос этот — риторический.