В середине июня по социальным сетям распространился объёмный, крайне тяжёлый по содержанию текст — фрагменты показаний жертв организованных сексуальных преступлений против детей в Великобритании. Источником послужил документ под названием The Rape Gang Inquiry Report, автором которого стал британский депутат Руперт Лоу.

ИА Регнум

Понять, что именно представляет собой этот доклад, кто его создал и в каких целях использует, важно как минимум для того, чтобы отделить документальную ценность материала от политической рамки, в которую он намеренно упакован.

Главное, что нужно знать: The Rape Gang Inquiry Report — это не официальный государственный документ, не отчёт парламентской комиссии, не продукт какой-либо структуры с государственными полномочиями. Это результат частного, «независимого» расследования, инициированного и политически курируемого лично Рупертом Лоу и командой вокруг него.

Расследование финансировалось через краудфандинг: по открытым данным, в кампании приняли участие более 20 000 доноров, собравших свыше 600 000 фунтов стерлингов. Никакого утверждения со стороны Палаты общин, Министерства внутренних дел или любого другого официального органа у этого расследования нет.

Доклад объёмом 218 страниц публиковался через частные хостинги. Документ включает показания жертв, собранные командой Лоу в ходе слушаний, а также данные из запросов по законодательству о свободе информации и анализ ранее опубликованных официальных расследований — таких как доклады по деятельности насильников в Ротереме, Рочдейле, Телфорде.

1 июня в Вестминстер-холле прошли официальные дебаты британского парламента о прозрачности данных и статистике. Лоу же превратил это заседание в политическую презентацию своего доклада: он подробно и с явным намерением шокировать зачитывал самые тяжёлые свидетельства жертв из своего же отчёта — про групповые изнасилования, пытки, угрозы убийством и съёмку на видео.

Всё это создавало у зрителей со стороны иллюзию, будто британский парламент «официально признаёт» и озвучивает «правду о мусульманских бандах насильников». На деле же парламент лишь предоставил площадку одному конкретному депутату, читавшему материалы собственного расследования.

Подобная тактика выбрана сознательно. Парламентская трибуна придаёт любому выступлению дополнительный символический вес, такие обращения визуально и эмоционально работают на аудиторию, стирая границу между заявлением одного политика и позицией государства.

Три идеологических отпечатка

Документ строится вокруг нескольких центральных утверждений, каждое из которых несёт на себе отпечаток идеологической повестки Лоу и его партии «Восстановим Британию».

Во-первых, масштаб явления. Авторы доклада заявляют, что жертвами организованной сексуальной эксплуатации могли стать до 250 000 девочек по всей Британии — число, полученное методом экстраполяции из данных уже проведённых расследований в Ротереме, Рочдейле и Телфорде.

Однако при этом в документе оговаривается, что «реальный масштаб невозможно установить точно из-за непоследовательного сбора данных и исторического замалчивания». То есть это не задокументированная цифра, а расчётная оценка.

Во-вторых, широкая география. По мнению политиков, следы деятельности таких группировок обнаружены как минимум в 85, а по другим данным — в 149 локальных административных округах по всей стране.

В-третьих, особое внимание обращается на этническую и религиозную принадлежность преступников. Авторы доклада ссылаются на анализ судебных дел, согласно которому около 87% осуждённых по крупным делам групповой эксплуатации носят «отчётливо мусульманские имена», и делают вывод о диспропорциональной роли выходцев из пакистанско-мусульманской среды.

Именно этот тезис является системообразующим для всей политической конструкции доклада: этническая и религиозная идентичность преступников выдаётся в качестве ключевой причины системных преступлений.

Из этих утверждений Лоу выстраивает широкое обвинение: Британия стала уязвима из-за политики мультикультурализма, массовой иммиграции и страха элит перед обвинениями в расизме. В докладе прямо сформулировано: «Политкорректность, страх обвинений в расизме и опасение потерять электоральную поддержку определённых демографических групп брали верх над защитой британских детей».

В этой логике виновны все, кто не называл вещи своими именами: полиция, социальные службы, школы, больницы, журналисты и — отдельно — последовательно все правительства, как лейбористские, так и консервативные.

Борьба за электорат

Руперт Лоу — основатель новой правой партии «Восстановим Британию», созданной в декабре 2025 года после его ухода из Партии реформ Найджела Фараджа. Партия позиционирует себя как более правую, чем традиционные партии, и делает главный упор на жёсткий контроль над иммиграцией, депортации, «культурное восстановление» Британии и войну с «политкорректными элитами».

Тема организованной педофилии в этой повестке занимает центральное место: именно она работает как эмоциональный триггер, мобилизующий электорат, которому говорят, что «система предала детей ради иммигрантов и исламского лобби».

Параллельно в Британии под руководством баронессы Энн Лонгфилд проходит и официальное национальное расследование преступлений банд насильников. Это трёхлетний процесс команды с утверждёнными полномочиями, сформулированными правительством условиями работы и бюджетом в 65 миллионов фунтов. У него другая методология, более осторожные формулировки, вокруг него значительно меньше информационного шума.

Именно это сравнение показательно: официальный процесс практически невидим в медиапространстве, тогда как шокирующие цитаты из доклада Лоу мгновенно разлетаются по всему миру.

Сексуальное насилие над детьми — предельно заряженная эмоционально тема, поэтому уточняющие вопросы многие задавать попросту опасаются. Ведь «излишнее» внимание к вопросам методологии и выборки, а также к политизированности дискуссии может вызвать очень нехорошие и чреватые большими репутационными проблемами подозрения в предвзятости или, что ещё хуже, личной заинтересованности в определённой интерпретации.

Именно поэтому такой доклад — идеальный инструмент и оружие в борьбе за электорат: он объединяет реальную боль жертв, задокументированные провалы государственных институтов и заранее написанный политический вывод, из которого следует одно — нужен радикальный правый поворот в политике иммиграции, работе полиции и изменении культурных норм.

The Rape Gang Inquiry Report — действительно важный политический документ. Несмотря на то, что в нём не содержатся официально установленные факты, он даёт почву для серьёзных претензий к британской миграционной политике и практике мультикультурализма, а также фиксирует реальные провалы полиции, социальных служб и политиков, которые годами боялись трогать чувствительные темы из страха быть обвинёнными в расизме.

Именно на этой базе Лоу и строит собственную политическую карьеру: опираясь на собранные свидетельства и цифры, он не столько ищет комплексные решения, сколько зарабатывает очки в правом лагере, продвигая уже и так популярные идеи жёсткого ужесточения миграционной политики, применения массовых депортаций и отказа от мультикультурной модели.

По сути, трагические истории жертв Лоу делает удобным топливом для мобилизации сторонников и расширения электората партии «Восстановим Британию».