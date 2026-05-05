На днях в Лондоне произошло нападение на представителей еврейской общины, в результате которого пострадали два человека. Злоумышленник был задержан.

Преступление поспешили назвать террористическим актом и попытались переложить вину на Иран, в то время как фактически эпизод, ставший лишь одним из множества подобных за последнее время, свидетельствует о серьезных проблемах в британском обществе.

В поисках козла отпущения

Утро 29 апреля в районе Голдерс-Грин на северо-западе Лондона, одном из основных центров британской еврейской общины, начиналось как обычный будний день. В 11:15 утра камеры видеонаблюдения на Хайфилд-авеню зафиксировали мужчину с рюкзаком, бегущего трусцой по тротуару.

Уже через несколько секунд он напал на прохожего и погнался за ним, скрывшись из кадра. Следующая запись, сделанная автомобильным видеорегистратором, показала, как тот же человек преследует убегающего вдоль оживленной улицы. А в 11:20 камера у автобусной остановки засняла, как он наносит удары ножом человеку в традиционной еврейской кипе, после чего выталкивает жертву на проезжую часть.

Пострадавшие, к счастью, выжили. 76-летний Моше Шайн пока остается в больнице. 34-летний Шломо Ранд, которого выписали из больницы уже на следующий день, рассказал BBC, что нападавший «просто ударил его ножом в грудь», когда он шел по улице и не помышлял ни о какой опасности.

Кадры, распространенные Скотленд-Ярдом, зафиксировали: после применения электрошокера стражи порядка были вынуждены буквально выбивать нож из рук всё еще сопротивлявшегося преступника, которым оказался 45-летний уроженец Сомали Эссе Сулейман, переехавший в Британию в 1990-х и законно получивший гражданство. Несмотря на первоначальные заявления о теракте, связанных с терроризмом обвинений ему пока не предъявили.

«Мы санкционировали предъявление Эссе Сулейману двух обвинений в покушении на убийство и одного обвинения в хранении холодного оружия», — заявил представитель Королевской прокурорской службы Фрэнк Фергюсон.

Власти безуспешно попробовали объяснить случившееся кознями Тегерана. В полиции сообщили, что проверяют «иранскую версию», передает Reuters. Однако попытка найти козла отпущения вышла довольно неуклюжей. Трудно представить, чтобы Иран, переживший тяжелейший месяц войны и втянутый в сложный переговорный процесс с США, стал бы тратить ресурсы на организацию резонансных убийств в Лондоне. Ведь они способны принести ему лишь еще большую международную изоляцию и дополнительные проблемы.

Подлинные причины гораздо глубже, и именно поэтому их так старательно пытаются прикрыть. «Люди напуганы, и всё это выходит на новый уровень», — заявил Шломо Ранд, один из пострадавших.

«Самодовольство и трусость»

Это далеко не первое такое нападение. И ответственность лежит не только на самом злодее, но и на британском правительстве и политическом истеблишменте, которые годами культивировали вседозволенность, со временем переросшую в открытую агрессию.

Только за последние два с небольшим года было совершено несколько подобных преступлений. В марте 2024 года в Лондоне британец на почве антисемитизма поджег дом, в котором проживала еврейская семья, в результате несколько человек пострадали. В том же месяце в столице королевства неизвестные совершили ряд атак на членов еврейской общины. В октябре 2025 года двое человек погибли в результате наезда автомобиля и последовавшей резни у синагоги в Манчестере.

И это только наиболее громкие случаи, более мелкие инциденты происходят гораздо чаще: то в окно синагоги ночью кинут бутылку с зажигательной смесью, то подожгут автомобили еврейской благотворительной организации. «Слышать и видеть такое — шок, но неожиданностью это не стало», — заявил житель Лондона, комментируя участившиеся преступления на почве ненависти.

Эти слова убедительно подтверждает статистика. После начала конфликта между Израилем и Палестиной в 2023 году число нападений на почве антисемитизма в Великобритании значительно выросло. По данным британской благотворительной организации Community Security Trust, в 2022-м было зафиксировано 1662 случая, а в 2023-м — уже 4298. В 2024-м число инцидентов сократилось до 3556, а в 2025-м снова выросло — 3700 нападений.

Как сообщает The Guardian, проведенное в прошлом году исследование показало, что около 32% британских евреев лично сталкивались с проявлениями антисемитизма, а 35% заявили, что не чувствуют себя в безопасности. Сразу после атаки 7 октября 2023 года, когда в Израиле погибли более тысячи человек, на улицах британских городов начались массовые акции.

Как отмечает The Telegraph, это были настоящие «карнавалы ненависти»: уже через несколько часов после начала тех событий на улицы столицы вышли ликующие толпы с палестинскими флагами.

Экс-министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала происходившее «фатальным сочетанием самодовольства и трусости», из-за которого политики, включая премьера и мэров, «панически боялись обидеть определенные сообщества». С ней согласен и бывший министр ЖКХ, общин и местного самоуправления Майкл Гоув. По его словам, нужно было «быть болванами», чтобы не замечать, как многочисленные агрессивные шествия создавали в обществе нездоровую атмосферу.

Любопытно, конечно, что такие заявления делают двое министров, непосредственно отвечавших за случившееся, но такова уж британская политика, да и поспорить с ними тут действительно трудно.

С октября 2023 года на пропалестинских маршах в одном только Лондоне задержали более 3500 человек, но обвинения в разжигании ненависти или оправдании терроризма предъявили единицам, отмечает BBC. При этом, по данным аналитического центра Henry Jackson Society, антисемитские взгляды широко распространены среди мусульман Великобритании, около половины которых родились на территории королевства.

46% британских мусульман считают, что евреи имеют чрезмерное влияние на политику правительства, хотя в целом такого мнения придерживаются всего 16% британцев. Также 41% опрошенных мусульман уверены, что евреи слишком влиятельны в медиаиндустрии, а 39% полагают, что евреи оказывают большое воздействие на финансовую систему. И вместо того чтобы в этих условиях жестко пресекать радикализацию части населения, государство предпочло какую-то невнятную смесь умиротворения и невмешательства.

В этом ключе очень показательно еще одно воспоминание бывшего министра внутренних дел. Браверман рассказала, что глава полиции Лондона Марк Роули, говоря о направленных против евреев акциях в столице, сравнил действия полиции в ходе демонстраций с обеспечением порядка на футбольных матчах.

«Мы не подпускаем болельщиков «Ливерпуля» к болельщикам «Эвертона», так как это прямой путь к катастрофе. Мы отводим первую группу в одну сторону, а вторую — в другую», — сказал он. «Это посерьезнее футбольного матча», — парировала министр тогда, но услышана не была — полиция продолжила закрывать глаза на призывы к убийствам и нападениям.

В результате этот подход со временем аукнулся захлестнувшей Британию волной насилия. Тактика «не вижу зла» породила ощущение полной безнаказанности у тех, кто решил перейти от слов к ножам и «коктейлям Молотова».

Уступчивость «хороших людей»

Как выглядит жизнь в новой британской реальности, красноречиво описано в материале BBC, опубликованном за считаные дни до недавней атаки. Одна из его героинь, 47-летняя Аманда из тихого лондонского пригорода, годами не снимавшая кулон со звездой Давида, теперь боится носить его открыто, чтобы не стать очередной жертвой. Ей уже плевали в спину на улице, называли «убийцей детей».

С неприязнью евреям приходилось сталкиваться и ранее, но теперь вопрос уже не в отношении, а в безопасности. По словам Аманды, в группе в одном из мессенджеров, где состоит около 20 ее друзей-евреев, многие из которых — дети или внуки беженцев из Германии, которые когда-то видели в Великобритании убежище от нацизма, вместо типичных соседских тем теперь обсуждают варианты переезда в другие страны. «Я не знаю ни одного еврея, у которого не было бы планов уехать», — говорит женщина.

Как показывает статистика, это вовсе не частная фобия. По сведениям израильского правительства, в 2025 году число репатриантов из королевства удвоилось по сравнению с 2023-м. В то же время британский Институт еврейских политических исследований сообщил, что каждый пятый британский еврей допускает мысль о переезде.

Чем это грозит стране? Бывший сотрудник МИД Ник Фишвик прямо заявляет, что антисемитизм — это «угроза национальной безопасности Великобритании», так как набирающий обороты кризис не только угрожает еврейской общине, но и подрывает основы государственности, демонстрируя бессилие руководства, неспособного защитить одну из групп населения.

По мнению политика и публициста Пола Гудмана, государство рискует повторить путь Веймарской республики. «Это произошло потому, что хорошие люди сидели сложа руки и думали, что самое худшее не случится — но иногда худшее всё же случается», — заявил он, имея в виду попустительство власти, которая годами отказывалась признавать проблему, боясь обвинений в исламофобии.

Эта робость уже создала печальный прецедент: уровень национальной террористической угрозы на Альбионе повышен до «серьезного» — четвертого из пяти возможных — не только из-за исламистов, но и из-за роста правого экстремизма, подпитываемого той же безнаказанностью.

Премьер Кир Стармер пообещал искоренить ненависть, ставшую причиной нападений, но ему уже не верят. Когда он приехал на место происшествия в Голдерс-Грин, его встретили плакатами «Kir Starmer, Jew Harmer», что по смыслу можно перевести как «Кир Стармер — вредитель для евреев». Это значит, что кредит доверия к правительству, который в последнее время в Британии и без того невелик, продолжает сокращаться.

Бесконечные слова соболезнования и дежурные обещания больше не успокаивают, попытки обеспечить единство общества на фоне продолжающейся десятилетиями миграции провалились, и теперь радикалы чувствуют себя хозяевами на городских улицах. Уступчивость «хороших людей» понемногу открывает ворота беспросветной тьме, в которую страна рискует погрузиться в обозримом будущем.