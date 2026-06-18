Перспектива возвращения США к вопросу мирного урегулирования на Украине, мягко говоря, не обрадовала лидеров Евросоюза. Обещание президента США Дональда Трампа вновь «заняться Украиной» и положить конец конфликту, прозвучавшее на саммите G7 в Эвиан-ле-Бене, вызвало в европейских столицах приступ скрытой тревоги.

ИА Регнум

В ЕС опасаются, что американский лидер, освободившись от иранских забот, вновь оставит Европу за бортом в вопросе украинского урегулирования. Теперь европейские лидеры пытаются деликатно его обхаживать, перетягивая его на свою сторону, однако концепции мирного урегулирования США и ЕС имеют фундаментальные отличия.

В основе европейского мышления лежит концепт так называемого «справедливого мира». Однако представление о справедливости здесь весьма специфично: по существу оно отождествляется с миром на условиях ЕС и Киева. Это характерная для европейской политики тактика — априори маркировать собственную позицию как единственно правильную, оставляя за скобками и реальное положение дел на земле, и интересы другой стороны.

В такой оптике «справедливость» оказывается заведомо однобокой, и поведение европейских лидеров служит тому убедительным подтверждением. Кая Каллас недавно заявила, что Брюссель «никогда не будет нейтральным посредником» и будет стоять «исключительно на стороне Киева».

Администрация Трампа смотрит на проблему иначе. Глава Белого дома, как и всегда, хочет заключить сделку. В этой парадигме нет места абстрактной справедливости, есть только два ориентира — взаимовыгодное соглашение и прекращение конфликта.

Президент США видит себя не адвокатом одной из сторон (о чем, конечно, ни в коем случае не следует забывать), а маклером, который сводит их вместе, чтобы поспособствовать заключению мира. В отличие от европейцев, он отказывается развешивать ярлыки и возлагать личную ответственность за начало конфликта на кого-либо. Кроме Джо Байдена, конечно. Поэтому, отвечая накануне на провокационный вопрос о том, кто виноват в происходящем на Украине, Трамп заявил: «Я не хочу это комментировать, потому что я пытаюсь уладить этот вопрос, а это не облегчает задачу».

Его подход опирается на веру в личную дипломатию. Поэтому, в отличие от ЕС, он не сжигает мосты, а оставляет пространство для маневра и регулярно делает различные реверансы в сторону Москвы.

Буквально накануне он заявил, что исключение РФ из G8 было ошибкой, которая только мешает урегулированию. «Это была ошибка в том смысле, что вы тратите так много времени на разговоры о России, а ее больше нет за столом переговоров, и это только всё усложняет», — сказал он.

Нагляднее всего концептуальная пропасть видна при сравнении представленных ранее черновиков мирных планов. Документ, выработанный спецпосланниками Белого дома и Кремля Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым, строился на принуждении Киева к определенным уступкам, обусловленным положением дел на фронте.

Он предполагал не только фактическое признание российскими Крыма и Донбасса, но и вывод украинских войск из оставшейся под их контролем части ДНР. В пику этому встречный план европейской «тройки» (Великобритания, Германия, Франция) категорически отвергает возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Не менее значима и разница в подходе к мирному урегулированию в финансовых и экономических вопросах. В то время как США откровенно хотели бы претендовать на определенный процент будущих прибылей от инвестирования замороженных (читай — украденных) активов РФ, Европа считает, что все средства должны пойти исключительно на восстановление Украины, которое, разумеется, будет осуществляться руками европейских подрядчиков.

Сознавая, что без американского влияния их «справедливый мир» останется лозунгом на бумаге, европейцы принялись обхаживать Трампа. На полях саммита в Эвиане, как сообщает The Guardian, лидеры ЕС буквально уговаривали президента США лично организовать и провести у себя переговоры между Россией и Украиной с их участием. Таким образом европейские лидеры надеются накинуть на Трампа узду лидерства в вопросе урегулирования, а затем вынудить его играть по их правилам.

Судя по всему, в успехе своей стратегии в ЕС не уверены, поэтому параллельно Европа продолжает пытаться наладить собственные дипломатические каналы в обход Белого дома. По данным Bloomberg, председатель Евросовета Антониу Кошта поручил создать неформальный канал связи с Россией.

В целом, хотя лидеры ЕС в последнее время стали действительно чаще говорить о мире, отдельные шаги стран Евросоюза любым мирным намерениям объективно противоречат. Принятое накануне финским парламентом решение об отмене действовавшего почти сорок лет запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны вряд ли способствуют успеху тех самых мирных инициатив, которые Европа столь активно продвигает на словах.

Не прибавляет веса позиции ЕС и тот факт, что вроде бы единый европейский фронт дает трещины из-за внутреннего соперничества. Премьер-министр Польши Дональд Туск, чью страну не пригласили на недавние переговоры по Украине в Лондоне, выступил с резкой критикой узкого формата, заявив, что любые договоренности без Варшавы не будут для нее обязательными. Чтобы союзникам было понятнее, в чем заключается его посыл, Туск прямо заявил, что «каждый хотел бы, помогая Украине, также и заработать». Очевидно, что Польша не исключение.

На этом фоне возникает резонный вопрос: если европейцы между собой не способны нормально договориться, стоит ли им пробовать свои силы в урегулировании?

Показательно, что даже по вопросу вступления самой Украины в ЕС никакого единства нет — и проходящий в эти дни саммит в Брюсселе это лишний раз подтверждает. Торжественные речи о том, что Украина уже де-факто часть европейской семьи, звучат постоянно, но как только дело доходит до конкретных шагов, выясняется, что согласия среди столиц не наблюдается.

Формально переговоры о членстве стартовали, однако сразу же обозначился раскол: Киев при поддержке Берлина требует ускорить процесс, тогда как целый ряд стран — Венгрия, Словакия, Польша и Румыния — выступают против каких-либо льгот для Украины.

Впрочем, главная проблема ЕС заключается даже не в отсутствии единства, а в том, что Трамп не воспринимает Европу как равного партнера, чьи интересы стоит уважать и тем более отстаивать. По словам Трампа, европейские лидеры — «слабые», а сам ЕС был создан, чтобы «надувать Соединенные Штаты».

В этой логике великие державы договариваются между собой, а ослабленная Европа рискует остаться не у дел. При таком подходе союзники становятся лишь статистами, чье мнение можно выслушать, но не обязательно учитывать. Экономические интересы США требуют скорейшего снятия санкций с России для возобновления торговли и совместных проектов, и не учитывающий реалий «европейский мир», приправленный киевскими хотелками, здесь лишь помеха.

К этому стоит добавить и внутриполитический расчет: у Трампа на носу промежуточные выборы, а затянувшаяся война в Иране популярности республиканцам явно не прибавила. В такой ситуации возможность лично сыграть решающую роль в завершении украинского конфликта — это выполнение одного из громких предвыборных обещаний, то есть отличный шанс заработать столь необходимые политические очки перед голосованием.

В этой ситуации попытка Европы сесть за стол переговоров не в качестве посредника, а в качестве союзника Киева натыкается на суровую реальность. Когда одна из сторон выдвигает бескомпромиссные требования и настаивает на том, что мир возможен только на ее условиях, результат часто оказывается обратным.

Если шанс остановить боевые действия действительно появляется, но его блокируют ради абстрактных принципов, которые невозможно воплотить в жизнь, это вряд ли можно назвать дорогой к «справедливому миру», и от такой помощи больше вреда, чем пользы.

В этом ключе готовность США работать с тем, что есть на самом деле, а не жить собственными несбыточными мечтами выглядит более ответственным политическим выбором в отношении урегулирования на Украине.