Нынешняя эскалация в отношении Ирана усугубляет острейший политический раскол внутри США.

Иван Шилов ИА Регнум

Первыми против войны выступили демократы, которые надеются воспользоваться непопулярностью конфликта на предстоящих выборах в конгресс. Но очень скоро Белый дом начали яростно критиковать и самые видные лидеры общественного мнения из правого лагеря американской политики.

А в перспективе над Дональдом Трампом стала нависать уже совсем не абстрактная угроза импичмента.

В первоначальный период всех войн, которые проводили США в современную эпоху, всегда наблюдался эффект сплочения американцев вокруг собственного флага и имелся хотя бы какой-то общественный консенсус по поводу необходимости устраивать эскалацию.

Сейчас такого нет даже близко. Война с Ираном с ходу была крайне непопулярной.

Спустя две недели конфликта твёрдое большинство американцев негативно воспринимают действия Трампа на посту верховного главнокомандующего и требуют скорейшего завершения противостояния.

Потери среди американских военных растут. Цены на топливо внутри США в среднем уже взлетели на 30–40%. Белый дом спешно пытается купировать последствия энергокризиса за счёт заливания остатков стратегических нефтяных запасов на рынок.

Однако приходится буквально скрести по сусекам. Ведь в эпоху каденции Джо Байдена нефтяной резерв США был наполовину опустошен, а пополнить его так и не удалось. Не нашлось денег.

Кадры пылающих американских баз на всём пространстве Ближнего Востока очень сильно бьют по милитаристским настроениям в США. Такого не было как минимум со времён Второй мировой войны.

Расходы на конфликт уже исчисляются десятками миллиардов долларов, и вести её длительный период времени невозможно хотя бы в связи с острым бюджетным кризисом и дефицитом в два триллиона долларов.

Антивоенный эффект уже оказывает влияние и на электоральные процессы в США.

Начало конфликта совпало со стартом первых раундов партийных праймериз в отдельных американских штатах. Очень любопытные результаты образовались в Техасе. Там на грани поражения оказался действующий сенатор — «ястреб»-неокон Джон Корнин. Он известен ярой поддержкой Украины, Израиля и всех текущих войн с участием США.

Во втором туре праймериз Корнина вполне может обойти нынешний генпрокурор Техаса Кен Пакстон, он — изоляционист по взглядам и довольно активно критикует украинское лобби. Корнина же Пакстон в ходе выборов называл «сенатором от Украины». Подобная риторика помогла ему набрать больше 40% голосов. Теперь оба кандидата вышли во второй тур, их борьба очень наглядно олицетворяет обострившийся раскол в стане республиканцев.

В том же Техасе сенсационно проиграл ещё один «ястреб», отставной морпех Дэн Креншо, потерявший глаз в Афганистане. За годы в политике он запомнился повязкой на глазу и радикальной воинственностью. Креншо ждал унизительный проигрыш во внутрипартийном противостоянии республиканцев.

Возможны проблемы и у Линдси Грэма*, у него ожидаются очень конкурентные праймериз в Южной Каролине. Жителям родного штата Грэм давно надоел своей зацикленностью на внешней политике и отсутствием какого-либо желания заниматься местными проблемами.

Но это будет летом, а прямо сейчас сенсация произошла в соседней Джорджии.

На северо-западе штата прошли досрочные выборы в 14-м округе. Это один из самых явных республиканских округов во всей Америке. Кандидаты от «партии слонов» традиционно набирали в этом округе две трети и больше голосов.

До последнего момента округ представляла в конгрессе небезызвестная трампистка Марджори Тейлор Грин. Она не так давно объявила об уходе из политики на фоне своего разочарования политикой Трампа и его администрации.

Сначала Грин была возмущена топорной работой при публикации материалов о скандале педофила Джеффри Эпштейна. Затем случилась и иранская авантюра, вызвавшая крайнее негодование многих сторонников MAGA и изоляционистов в конгрессе.

К тому же у многих есть понимание, что на скорых выборах ничего хорошего республиканцев не ждёт. Поэтому имеет смысл заранее уйти в отставку, чтобы не оказаться вместе с другими однопартийцами на тонущем «Титанике».

На выборы в Джорджии пошли несколько кандидатов от республиканцев, они стали спойлерами друг для друга. Первое же место неожиданно получил кандидат от демократов Шон Харрис, отставной генерал американской армии и критик войны.

Впереди второй тур, в котором у республиканцев всё же есть шансы на успех. Но если они и выиграют, то лишь с минимальным перевесом.

Даже в самых безопасных для себя округах республиканцы нынче еле-еле способны побеждать, не говоря уже об остальных. Проявляются усталость и чувство фатализма среди электората Трампа, который не понимает, что вообще делает нынешняя администрация и куда она движется.

А вот у демократов, наоборот, уровень энтузиазма зашкаливает, и явка их сторонников продолжает раз за разом ставить рекорды.

Как раз в Техасе в праймериз Демократической партии поучаствовали почти полтора миллиона человек. Политтехнологи надеются устроить то, что раньше считалось невозможным — впервые с 1988 года выиграть в сенатской гонке в Техасе, пользуясь хаосом и расколом в стане республиканцев.

Это позволит им вплотную приблизиться к получению большинства в сенате. Нижнюю палату демократы почти наверняка возьмут под свой контроль.

А потеря обеих палат конгресса республиканцами моментально превратит Трампа в «хромую утку» в последние два года президентства. Он даже не сможет никого назначать на кабинетные позиции без отмашки демократов.

Заведовать подготовкой республиканцев к выборам в конгресс должен Джей Ди Вэнс. Для него это сразу казалось расстрельной задачей.

Однако на фоне войны с Ираном Вэнс довольно умело реализовал «стратегию выхода». Он старается всячески отстраниться от ближневосточной эскалации и прозрачно намекает, что её не поддерживает.

В случае ожидаемого поражения республиканцев всю ответственность можно будет возложить на «ястребов». Это — Пит Хегсет и Марко Рубио, которым приходится оправдывать все провалы в войне.

Последние, в свою очередь, наверняка будут сваливать вину на искусственный интеллект, активно применявшийся при разработке операции.

Иногда кажется, что даже базовый план писался под диктовку ИИ. Он был настолько примитивным, будто просто оказался ответом на запрос в чатбот: «Как нам победить Иран?»

Тот и выдал пошаговый алгоритм с ударами по высшему руководству и попыткой дестабилизации страны. Когда же война зашла в тупик, ИИ прийти на помощь уже не смог.

Брать на себя ответственность, например, за удары по школе для девочек никто в команде Трампа не станет. Поэтому мы наверняка увидим, как она в следующем году, давая показания на слушаниях по импичменту, будет всё объяснять ошибками искусственного интеллекта.

Трампу удалось сделать невозможное — настроить против себя практически всех.

Не только демократов, которые и так ненавидят Трампа, но и львиную долю колеблющихся избирателей, а также многих представителей коалиции MAGA. Самые видные американские подкастеры — Джо Роган, Такер Карлсон, Меган Келли — сейчас активно критикуют авантюру с Ираном.

Остаются с Трампом одни лишь «ястребы»-неоконы, но их может ждать печальная судьба на скорых выборах.

Все остальные заранее стараются отдалиться от последствий провальной войны с Ираном.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга