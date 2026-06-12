12 июня страна отмечает один из главных государственных праздников — День России. За три десятилетия он прошел сложный путь — от незнакомого символа начала 1990-х до дня, когда страна говорит о своем единстве, исторической памяти и будущем.

ИА Регнум

У каждого праздника есть свой характер. День России — это флаг, гимн, герб, это праздничные мероприятия и улицы городов, украшенные трехцветными флагами. Но за внешними атрибутами — внутреннее чувство. Чувство, что принадлежишь большой стране. Родине, с которой связаны семейная память, язык, культура и надежда на завтрашний день.

В обычные дни мы редко об этом думаем. Повседневность быстро забивает голову делами, дорогой, работой, мелкими заботами. Но в день рождения близкого человека всё равно находятся нужные слова. Мы говорим, за что благодарны, что помним, чем дорожим. День России дает похожую возможность — сказать о стране: я люблю Россию, горжусь ею, рад жить здесь и быть ее гражданином.

У этой гордости есть вполне зримые черты. Поля, храмы, которые восстановили или построили заново, заводы, корабли, самолеты, победы спортсменов, армия и люди, которые сегодня защищают страну. Из таких вещей и складывается Россия — из земли, труда, памяти, силы и тех, кто продолжает ее историю.

В 2026 году День России проходит в Год единства народов России. Для этой даты — вовсе не случайная деталь. Россия всегда была общим домом многих народов, культур и конфессий. Ее невозможно уложить в одно этнографическое описание, в одну местную традицию, в один говор или обычай. И всё же над этим большим многообразием стоит общее имя — Россия.

Человек может принадлежать к своему народу, своему региону, своей вере, семейной памяти. Всё это остается с ним, не стирается и не забывается. Но выше частного поднимается общее — страна, ее история, культура, судьба. Не вместо повседневного и привычного, а вместе с ним.

В этом одна из главных сил России. По ее источнику враги пытаются бить прежде всего. Те, кто хотел бы видеть страну слабой, разрозненной и усталой, начинают с до боли знакомого приема: делят людей по происхождению, языку, региону, вере, памяти. Большую страну пытаются представить набором обиженных частей, где каждый смотрит только на свой малый угол и уже не видит целого.

День России говорит о другом. Страна безусловно держится на границах, армии, экономике и власти. Но не только на них. Ее держит внутреннее согласие людей, которые понимают: Родина у них одна. История у нее трудная, география огромная, народы разные, а путь общий. Поэтому принадлежность к России может и должна вызывать спокойную, уверенную гордость — без плакатной бравады и без оглядки на чужой взгляд.

В последние годы День России приобрел особый характер. Специальная военная операция сделала многие привычные слова острее. Родина, флаг, герб, память, история, суверенитет — за каждым из них снова видна цена — тяжелая, подчас страшная, но та, от которой мы не вправе сейчас уклониться.

Сегодня быть частью России — значит, защищать прошлое, которое пытаются переписать. Беречь настоящее от угроз. Думать о будущем страны как о нашем общем деле, за которое уже платят трудом, службой, риском и жизнью.

За эти годы особенно ясно стало, что фронт и тыл не живут отдельно. Между ними связь, как между рукой и сердцем. Там наши солдаты держат границу. Здесь делают всё, чтобы у них были силы держаться. У каждого свое место, но чувство общее: страна рядом. Она проявляется в том деле, которое человек берет на себя.

Государственное знамя сегодня — это не просто официальный символ, знак, по которому можно узнать своих. Он появляется там, где страна защищает себя, там, где человек хочет показать принадлежность Родине без лишних объяснений.

В День России такая связь со страной становится видимой. Кто-то вывешивает флаг на автомобиле. Кто-то пишет несколько честных слов в соцсетях. Кто-то идет на праздник, кто-то помогает тем, кто сейчас защищает страну, кто-то разговаривает с детьми о том, почему Россию нужно защищать.

Все эти жесты не нуждаются в громкой подаче. Их сила — в правде. Человек показывает себе и тем, кто рядом: мы вместе, мы помним, и мы не собираемся подчинять свою страну чужим смыслам.

День России давно шире календарной даты. В нем есть память о трудном прошлом, опыт последних лет, гордость за настоящее и разговор о будущем. Россия встречает этот праздник как страна, которая прошла через распад, давление и войну смыслов, но снова собирает себя вокруг главного — своей истории, своих людей и своего права быть собой.