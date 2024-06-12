12 июня страна отмечает День России — праздник с непростой судьбой, который за тридцать три года своего существования сменил не только название, но и содержание. На нынешнем этапе нашей истории, после начала СВО, эта дата становится одной из символических «точек сборки» общества. Чего нельзя было сказать о том моменте, когда этот праздник был учреждён, — тогда он был, скорее, символом раскола государства и общественного противостояния.

ИА Регнум

12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики — одной из пятнадцати республик СССР. Суть декларации заключалась в том, что Конституция и законы РСФСР провозглашались приоритетными по сравнению с Конституцией и законами Советского Союза.

Незадолго до этого, на мартовских выборах 1990-го, в российский Верховный совет прошли «демократы первой волны» — единомышленники уже заседавших в ВС СССР Андрея Сахарова, Гавриила Попова и их коллег по радикально-перестроечной «Межрегиональной депутатской группе». Спикером Верховного совета в мае был избран оседлавший демократическую волну экс-секретарь ЦК КПСС, бывший кандидат в члены Политбюро Борис Ельцин. К тому моменту он вошёл в клинч аппаратного противостояния с генсеком Михаилом Горбачёвым, первым и последним президентом СССР.

Кремль и Белый дом на Краснопресненской набережной (тогда — резиденция российского парламента) вступили в «войну законов», пиком и стала Декларация 12 июня. РСФСР не первой приняла документ о приоритете своих законов над законами большой страны и о суверенитете (как бы внутри общесоюзного суверенитета).

«Парад независимостей» начала Эстония, принявшая аналогичную декларацию ещё в ноябре 1988 года, а завершила Киргизия, где такой же документ был утверждён в декабре 1990-го. Документ, подписанный Ельциным, стал самым большим гвоздём в гроб Союза. Точно так же, как события у Белого дома 19–22 августа 1991-го и Беловежские соглашения декабря того же года стали лишь логическим завершением раскачки, шедшей по всей стране, — от волнений в Тбилиси, Риге и Вильнюсе до начала войн в Карабахе и Южной Осетии.

Добавим, что «парад суверенитетов» захватил и внутрироссийские автономии — бывшая Чечено-Ингушская АССР была лишь крайним случаем. Через два месяца после принятия Декларации о госсуверенитете РСФСР Ельцин, выступая на митинге в Уфе, произнёс сакраментальную фразу, которую потом не совсем точно цитировали:

«Мы не допустим ошибок союзного руководства, которое три года назад при предложении союзных республик дать им самостоятельность отказало им и этим создало национальное напряжение. Мы говорим народу Башкирии, Верховному Совету: возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить».

«Проглотить» обещанное попытались практически все внутрироссийские национальные образования — к примеру, в октябре 1990-го государственный суверенитет провозгласила Горно-Алтайская автономная область.

Попытки горбачёвского Кремля силой или убеждением обуздать центробежные тенденции, опираясь на мартовский референдум 1991 года о сохранении Союза, оказались безрезультатны. Власти самой большой и экономически развитой республики — российской — взяли курс на выход из СССР, который весь мир зачастую называл просто «Россией».

12 июня 1991 года, в первую годовщину Декларации, был объявлен нерабочий день — это было нужно для привлечения людей на первые выборы президента РСФСР, на которых баллотировался спикер Верховного Совета Ельцин. До августовского путча оставалось чуть более двух месяцев, до упразднения Советского Союза — полгода.

В июне 1992-го, в разгар нового противостояния президента и парламента независимой России, было принято официальное название праздника, продержавшееся десять лет, — День принятия декларации о государственном суверенитете РФ. До кровавого разгона Верховного совета, принявшего эту Декларацию и утвердившего этот праздник, оставалось менее полутора лет.

Обращаясь к согражданам 12 июня 1993 года, Ельцин заявил: «С праздником вас, дорогие россияне, с Днём независимости, с Днём России!».

Это неофициальное, но санкционированное свыше название День независимости, по крайней мере, часть общества восприняла с недоумением: независимость от кого предлагается праздновать 12 июня?

«В целом россияне солидарны во мнении, что независимость принесла России и другим республикам бывшего СССР в основном вред (57% граждан), 28% придерживаются мнения, что независимость пошла во благо», — констатировал ВЦИОМ в 2000 году.

«Было непонятно, о какой России мы говорим, где это общенациональное единение, что такое российский народ, который должна объединять эта дата», — отмечает в беседе с ИА Регнум Ибрагим Багаев, лектор Российского общества «Знание», проректор по развитию и проектной деятельности Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования, учитель истории во владикавказской гимназии «Диалог».

«Исправление имён» началось в 1998-м — тогда вместо Дня принятия декларации первый президент в праздничном обращении употребил выражение «День России». Показательно, что осенью того же 1998 года (после дефолта, подведшего черту под неолиберальными экспериментами «молодых реформаторов») правительство Евгения Примакова начало отход от господствовавшего до того прозападного курса в экономике. После «разворота над Атлантикой» Россия начала возвращать суверенитет и во внешней политике.

В 2002-м, в начале первого срока Владимира Путина, новое название День России было закреплено в Трудовом кодексе.

К тому моменту власть активно восстанавливала внутригосударственный суверенитет — шла горячая фаза подавления сепаратизма в Чечне, «равноудалялись» ранее всевластные олигархи, страну «сшивали» федеральные округа и президентские полпредства, а на смену шатким двусторонним договорам между центром и национальными автономиями приходили общепонятные правила для всей России.

«За двадцать лет уверенность россиян в том, что суверенитет пошел нашей стране во благо (варианты ответа «определенно во благо и «скорее во благо») заметно укрепилась. Если в 2004 г. так считали 47%, то сегодня 73%, рост в полтора раза», — приводит ВЦИОМ данные свежего опроса, проведённого к нынешнему Дню России.

Речь идёт не о том «суверенитете», по поводу которого спекулировали политики во времена распада СССР и который обернулся, по сути, потерей независимости на целое десятилетие. Участники опроса явно имеют в виду то, о чём президент Путин говорил в Мюнхенской речи 2007 года: «Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику».

О том, что современной российской государственности несколько десятков лет, но она наследует великому многосотлетнему прошлому, говорил и в бытность президентом Дмитрий Медведев. Его новогоднее обращение 2010 года часто цитируют выборочно, но он сказал буквально следующее: «У нас богатая и древняя история, и мы по праву ею гордимся. И в то же время Россия — молодая страна».

Возвращаясь к «Мюнхенской речи» Путина, напомним: ещё в 2007-м он указал, что стремление Соединённых Штатов быть единственным реальным сувереном в мире губительно, в том числе и для самих США.

В той же речи президент отметил, что Москва выстраивает партнёрские отношения с Украиной. Но режимы, установившиеся в Киеве сначала после оранжевой революции, а затем после 2014 года, последовательно сдавали суверенитет коллективному Западу. Постмайданная Украина за считанные годы быстро преодолела путь к окончательному превращению в несамостоятельную, но агрессивную «Антироссию», что означало саморазрушение бывшей «незалежной и самостийной».

В июне 2014-го День России впервые отметили в Симферополе и Севастополе, в прошлом году — в Донецке, Луганске, Мелитополе, Геническе. Восстановление нашего суверенитета на новых территориях, выбравших возвращение в Россию, продолжается.

Нынешние сражения специальной военной операции воспринимаются обществом в том же ряду, что и бои за освобождение Донбасса от нацистов во времена Великой Отечественной войны. В участниках СВО видят продолжателей тех, кто сражался на рубежах Дикой Степи — от русских воинов, воспетых в «Слове о полку Игореве» (упомянутая там битва, напомним, произошла между нынешними Купянском и Старобельском), до участников победоносных походов Румянцева и Суворова, благодаря которым бывшая Дикая Степь стала Новороссией, которая сейчас воссоединяется с Россией.

Нынешние события сплачивают общество и также свидетельствуют о непрерывности истории, о чём мы и вспоминаем в День России.

«Долгие годы были попытки принять закон о российской нации. Но мы естественным образом пришли к тому, что российская нация — это единство тех народов, которые волею судьбы объединены в наших границах, — отмечает Ибрагим Багаев. — В последние годы, особенно в последние пять лет, День России наполнялся содержанием, смыслом, ценностями. СВО ускорила этот процесс, объединив разные социальные группы».

Спецоперация показала устойчивость патриотических настроений в стране, дала новый импульс добровольческому движению, объединила людей разных профессий и взглядов вокруг общих целей, подчёркивает собеседник. Россия воспринимается и как государство-цивилизация с великим прошлым, и как страна возможностей в настоящем, «и как мечта о будущем», добавляет Багаев.

«Я абсолютно убеждён, что выборы президента, которые прошли в этом году, та беспрецедентная явка, которая была зафиксирована, тот уровень доверия, который был оказан Владимиру Путину, стали последним аккордом, который показывает общенациональное единение», — подчёркивает собеседник ИА Регнум.

Растёт и стремление граждан России участвовать в судьбе страны, отмечает Багаев. В пользу этого свидетельствует и всё большее число тех, кто участвует в проектах на платформе «Россия — страна возможностей» и задействует другие социальные лифты.

Росту самосознания граждан и их тяги к развитию помогает и возрождение отечественных образования и культуры, указывает проректор Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования.

«Убеждён, что в этом году День России приобретает особый смысл — это и примирение разных исторических периодов, это и единение разных социальных групп и конфессий ради того, что завещали наши предки и что они отстояли на полях сражений. И ради нашего общего будущего», — подчеркнул Ибрагим Багаев.