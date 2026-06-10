10 июня Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с членами правительства. В повестке были детский отдых, поддержка семей, экономический рост и благоустройство городов. На деле разговор получился еще шире: о том, как устроена социальная политика страны, что государство считает долгим приоритетом и почему летняя смена в лагере сегодня оказывается частью большой национальной работы.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости/POOL Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ

Президент затронул тему детского отдыха. На первый взгляд, летние лагеря могут показаться вопросом сезонным и второстепенным. Но для страны это куда более серьезная история. Три месяца без школы могут стать временем, когда ребенок окрепнет, научится чему-то новому, увидит страну и почувствует себя взрослее. А могут просто рассыпаться впустую. Задача государства — сделать так, чтобы лето работало на ребенка и его будущее.

Лагерь становится для детей первым серьезным испытанием вдали от дома. Там уже нет привычного родительского контроля, зато есть режим, новые люди, общие дела, кружки, спорт, первые маленькие обязанности. Ребенок учится жить самостоятельно, а заодно крепнет физически: больше двигается, проводит время на свежем воздухе, вовремя ест, проходит медосмотры, занимается спортом. Поэтому разговор о лагерях выходит к здоровью — а это уже забота государства.

«Укрепление здоровья детей — наш общенациональный приоритет. Мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Всё это — вещи преходящие, эти вызовы внешние, а дети, молодые поколения — это будущее России, продолжение нашего народа», — подчеркнул глава государства.

Этим летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей. Это огромная система на всю страну: от южных регионов до Сибири и Дальнего Востока. С 2022 года ее постепенно обновляют по федеральному проекту: строят новые корпуса и ремонтируют старые здания.

За последние три года в регионах уже появилось 336 новых жилых модулей, а до 2028 года должны построить еще 130. Более 130 столовых, медпунктов и спорткомплексов уже прошли ремонт. Повышенное внимание государства к детским лагерям привело к тому, что в этом году посетить лагеря сможет на 100 тысяч ребят больше, чем в прошлом.

Для ребенка всё это, конечно, выглядит не как федеральный проект. Он видит новый корпус, нормальную столовую, спортплощадку, медпункт, кружок, смену, где можно заняться наукой или спортом, попробовать первую профессию, да и просто познакомиться с людьми, которых потом будет помнить годами. А с точки зрения государства счастливое детство — это тихая ежедневная работа, без которой разговоры о будущем поколения будут только словами.

Отдельно президент остановился на западных санкциях против российских детских центров. Сама тема звучит гротескно: санкции вводятся не только против банков, предприятий или чиновников, но и против организаций, где дети проводят лето, восстанавливают силы, занимаются спортом, учатся и отдыхают.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/wmWza3LvJ" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя позорят», — Президент о санкциях ЕС против всероссийских детских центров

Президент подчеркнул:

«Спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, тоже додумываются до таких вещей, которые раньше, наверное, в голову никому не приходили, — вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети. Ну чушь, бред какой-то. Тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Хотят ограничить работу детских центров?

Я не понимаю, чего они добиваются, но тем не менее это происходит, и, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость. Удивительно, что люди доходят до этого абсурда».

Киевский режим и его западные кураторы давно уже изменили границу политического противостояния. Под удар попадает не только военная и промышленная машина, но и российские дети — от санкций для детских лагерей до удара по Старобельскому колледжу.

«Если европейских деятелей, озабоченных гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами всё делаем правильно и верно, правильные ценности продвигаем. Так будем действовать и дальше», — подытожил лидер страны.

Следующий блок совещания был посвящен семьям. Президент напомнил о новой мере поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми.

«Прежде всего речь об укреплении благополучия семей с детьми. Подчеркну: мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки. Так, для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог, НДФЛ, фактически снижается до шести процентов. Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики», — отметил президент.

Механизм уже затронул 1,5 млн семей. Всего выплату должны получить более 4 млн российских семей, то есть больше 11 млн детей.

Для многодетных семей это жест отнюдь не символический. Возврат части налога напрямую меняет ежемесячный баланс: остаются деньги на продукты, кружки, дорогу, одежду, подготовку к школе, отдых. Государство, по сути, возвращает семье часть уже уплаченного. Ведь дети — это не просто забота родителей, а еще и демографический, социальный вопрос.

Еще одна тема — единое пособие для многодетных семей, у которых доход чуть превысил установленную границу. Раньше такая ситуация могла привести к потере выплат: формально семья выходила за порог, фактически же ее положение лучше почти не становилось. Теперь подход пересматривается. Уже 21 тысяче семей выплаты вернули.

Путин отметил, что эти решения надо доводить до людей. Здесь слабое место часто не в самой мере, а в том, что семья о ней поздно узнает, неправильно понимает порядок, не успевает подать документы или просто не верит, что ей что-то положено. Президентская позиция в этом вопросе звучит предельно практично: если возможность создана, она должна дойти до максимального числа граждан.

Тему детского отдыха продолжил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он напомнил, что партия предложила по упрощенной схеме открыть летние лагеря для детей участников СВО, ребят из многодетных семей и тех, чьи семьи сейчас проходят через трудный период.

«Мы собираем предложения в новую Народную программу. В ходе этого общения возник запрос от граждан на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников СВО, ребят из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы этот вопрос предварительно проработали с правительством», — отметил Якушев. Он уточнил, что правительство уже готово поддержать предложение «Единой России»: дополнительно выделить 3 млрд рублей, что позволит увеличить количество отдыхающих ребят в этом году еще на 40 тысяч.

«Мы бы просили поддержать наше совместное предложение. Сегодня это серьезно помогло бы организовать полноценный отдых для детей», — обратился Якушев к президенту.

«Конечно. Прошу вас продолжать все эти усилия по важнейшим направлениям, о которых вы сейчас сказали», — отметил Путин.

Для семьи участника СВО, многодетной семьи или семьи, которой сейчас тяжело, путевка в лагерь часто значит больше, чем просто две-три недели каникул. Это право на нормальный отдых, право на мирное небо над головой.

Экономический блок совещания продолжил темы, которые обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме. Через неделю после ПМЭФ президент вынес на повестку инвестиции. Главная мысль простая: если инфляция идет вниз, появляется возможность снизить ключевую ставку. А от нее зависят не только планы крупных предприятий, но и жизнь обычных людей.

Когда ставка высокая, деньги «становятся дорогими». Бизнесу сложнее брать кредиты, строить новые цеха, покупать оборудование, расширять производство и нанимать людей. Людям тяжелее решиться на ипотеку, автокредит или крупную покупку. Экономика в такой ситуации замирает. Если же ставка пойдет вниз, кредиты станут доступнее, а значит, начнут оживать и бизнес-планы, и потребительский спрос. Деньги снова пойдут в дело.

«Думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и других необходимых параметров. <…> Нам, безусловно, нужно запускать новый инвестиционный цикл и надо учитывать реалии сегодняшнего дня, но и те предложения, которые сейчас прозвучали со стороны бизнес-сообществ», — подчеркнул глава государства.

Эта часть разговора важна еще и потому, что социальная политика не существует отдельно от экономики. Детские лагеря, пособия, налоговые выплаты, ремонт школ, благоустройство, новые корпуса — все это требует устойчивого экономического роста. Поэтому разговор о ставке и инвестициях оказался рядом с разговором о детях и семьях. В нормальной государственной логике эти темы не расходятся по разным папкам.

Завершил повестку вопрос благоустройства городов и сёл. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин доложил о всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства: «Всего за пять лет благодаря всероссийскому голосованию собрано более 68 млн голосов. Жителями выбрано более 10,7 тысячи территорий, из которых 8,5 тысячи уже реализованы. В этом году старт голосования был объявлен 21 апреля, в день местного самоуправления. На сегодняшний день голоса отдали 15 млн жителей нашей страны».

Федеральный проект по благоустройству городов и населенных пунктов продлили до 2030 года. Жители сами выбирают, какие территории нужно привести в порядок, а дальше уже начинается проверка для власти на местах. Здесь результат работы налицо: дорожка либо есть, либо ее нет; двор либо стал удобнее, либо снова остался обещанием на бумаге.

Темы сегодняшнего совещания, пускай и разные, работают на один и тот же результат. Ребенок едет в лагерь, отдыхает, занимается спортом, возвращается крепче. Семья получает поддержку и меньше тратит из своего кармана. Если ключевая ставка снижается, людям проще брать кредиты, а предприятиям — вкладываться в новые проекты, строить, закупать оборудование, нанимать работников. Благоустройство меняет среду для жизни: дети выходят на площадки, район становится удобнее, рядом оживает малый бизнес. Государственная политика перестает быть набором отдельных мер и работает как общий механизм роста.