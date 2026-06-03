В преддверии Пушкинского дня, который отмечается как День русского языка, Владимир Путин провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Глава государства сосредоточил внимание на необходимости восстановления роли и влияния «великого и могучего». В июле прошлого года президент утвердил Основы государственной языковой политики — первый стратегический документ в этой сфере. В феврале Путин дал поручения по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного.

«Впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России», — напомнил президент на заседании 2 июля.

С главным докладом — о том, как выполняются поручения лидера страны — выступила советник президента Елена Ямпольская, которая курирует работу Совета. В ходе беседы речь шла о дальнейшей поддержке русского языка — в том числе об издательских и просветительских проектах.

Путин со своей стороны поручил ежегодно представлять доклад об исполнении языковой политики — и наделить этот доклад статусом государственного. Это указание, так же как и само появление профильного Совета, говорит о том, что руководство страны считает сохранение и развитие русского языка вопросом первостепенной важности, залогом сохранения нашего суверенитета.

«Нам иногда кажется, что некоторые вещи, даже которые мы иногда забываем, что всё само собой как-то выстроится, что само собой образуется. Полагаю, что это заблуждение, причем опасное заблуждение, — заметил президент и подчеркнул. — Само собой ничего не выстраивается, и ничего не образуется, и не делается. Нужна осмысленная, целенаправленная работа, прежде всего специалистов общественных организаций, средств массовой информации и государства».

Путин подчеркнул, что нельзя оставлять на самотек проблему чрезмерного присутствия латиницы в общественном пространстве. Нужно работать даже с международными компаниями, пекущимися о неизменности своих брендов и логотипов — ведь российская идентичность важнее. Зарубежному бизнесу придется подстраиваться под нашу специфику.

В вопросе о сохранении языка — как в вопросе национальной безопасности (ведь цель глобалистов состоит в размывании локальных культур) — нельзя полагаться на авось. Необходима осмысленная и слаженная работа властей и профессионального сообщества, управленцев и филологов, указал президент.

Ключевой вопрос языковой политики — вопрос об образовании. Президент обозначил проблему: «Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская — все они, причём на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России».

Такое положение недопустимо, изучение русского — одного из главных мировых языков — должно стать ядром университетского образования. «В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России», — подчеркнул Путин.

Этой же цели — повышения статуса русской филологии — послужит и создание отдельных факультетов русского языка и литературы, безо всякого смешения с «инязом».

Логично, что в лучшую сторону должна измениться и база — преподавание родной речи в школах.

«Уровень владения русским языком, грамотная речь, способность читать и понимать текст во многом обеспечивают высокую успеваемость школьника по всем другим предметам, — отметил Путин. — И не случайно задача совершенствования системы изучения русского языка и литературы в образовательных учреждениях отнесена к приоритетам государственной языковой политики».

Минпросвещения, исполняя указания президента, уже проделало серьезную работу.

«С 1 сентября все школы нашей страны уже работают по единым государственным программам по русскому языку и по литературе», — сообщил на заседании 2 июня глава министерства Сергей Кравцов. А с 1 сентября 2027 года в школы поступят единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов. По этим же пособиям будут учиться в колледжах, лицеях и техникумах.

«Работа над линейками учебников для 5-9-х классов и для начальной школы ведется… ни на день не прерываясь», — в свою очередь рассказала Елена Ямпольская. Учебники готовятся в тесном взаимодействии с педагогическим сообществом, с родителями «и, конечно, с детьми, ради которых это всё и делается», добавила советник президента.

Разработчики постарались вдохнуть в учебники живую жизнь, чтобы дети чувствовали: язык — это живой организм, отметила Ямпольская.

«Например, в параграф о крылатых выражениях, помимо всем давно знакомых, включены слова новых героев, наших современников. Потому что и «работайте, братья», и «идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» — эти фразы тоже успели уйти в народ и уже стать крылатыми», — подчеркнула советник президента.

На совещании шла речь не только об улучшении преподавания, но и о повышении уровня знаний у самих учителей. Число учебных часов при филологической подготовке педагогов начальных классов будет увеличено. Одновременно, по указанию главы государства, продолжат развиваться и программы внеклассного обучения. Ямпольская упомянула новый проект библиотек цифрового образовательного контента — эта работа ведется совместно с обществом «Знание». Также получат развитие чтецкие программы, новая жизнь начнется и у школьных библиотек.

«По вашему поручению, Владимир Владимирович, мы провели два конкурса: «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», «Самая читающая школа России». В рамках конкурсов удалось отобрать 270 лучших авторских методик, которые реализуют библиотекари», — обратился к президенту гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

К работе присоединился и Национальный центр «Россия», организуя для детей увлекательные мероприятия по различным темам. Важным шагом стало решение президента поддержать идею создания Дня детской книги.

«И еще одно предложение, — отметил Путин. — Начались летние школьные каникулы. В последние годы всё больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены: географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвящённые русскому языку и отечественной литературе». Президент поручил Минпросвещения и Росмолодежи подключиться к воплощению этой идеи — для начала в федеральных детских лагерях.