Президент Владимир Путин 3 февраля утвердил Перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России.

Гавриил Григоров/ТАСС

В частности, правительству поручено до 1 сентября подготовить предложения по изучению в университетах дисциплины «Русский язык как государственный».

Задача будет решаться совместно с профильным Советом при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Минобрнауки при участии СПбГУ и других заинтересованных организаций до 1 марта следующего, 2027 года должны разработать базовый учебно-методический комплекс «Русского языка как государственного».

При участии Московского педагогического госуниверситета должны быть разработаны меры для повышения качества подготовки учителей начальной школы.

Предписано увеличить количество часов, отводимых на изучение русского языка и литературы в школах. В программах педвузов большее внимание должно уделяться обучению методикам преподавания русского языка и литературного чтения в начальных классах.

В том же перечне, утверждённом Путиным, — поручение разработать специальные пособия для обучения русскому языку для школ Донбасса и Новороссии. За это направление отвечают Минпросвещения, президентский совет по языковой политике и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, будет начата работа по выпуску книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России», состоящей из переводов на русский язык выдающихся классических произведений литературы народов страны. Серия выйдет под эгидой Института мировой литературы (ИМЛИ) Российской академии наук.

Путин также поручил организовать и провести в этом году всероссийский интернет-конкурс аудиовизуального контента «Читаем всей семьей», направленный на популяризацию семейного чтения. В подготовке этого проекта будут участвовать: администрация президента, совет по языковой политике, общество «Знание», Российская государственная детская библиотека, Российский книжный союз и «Движение первых».

Перечень поручений, который был опубликован на сайте Кремля 3 февраля, — важный этап в реализации курса по защите русского языка как основы цивилизационной идентичности, как главного условия сохранения единства общества и как залога нашей национальной безопасности.

С этой целью ранее и был создан совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Той же цели служат утверждённые Путиным в июле 2025 года Основы государственной языковой политики.

То, что лидер страны даёт властям всё больше задач и поручений по защите одного из главных атрибутов суверенитета России, продиктовано насущной необходимостью: по мере укрепления государства, противостоящего внешним угрозам, должны стать более сильными и позиции русского языка.

Показательно, что поручения по развитию и поддержке языка государствообразующего народа были даны в начале Года единства народов России. Выход преподавания русского на новый уровень — залог сплочения всех этносов страны, которые, сберегая свои языки и культуры, при этом мыслят и говорят и на «великом и могучем». И именно через посредство языка Пушкина и Достоевского мир знакомится с культурой всех коренных народов нашей страны.

Важностью исполнения задачи продиктовано и особое внимание главы государства к повышению уровня преподавания русского языка. Об этом качественном изменении подхода говорит и ужесточение требований к профессиональным навыкам вузовских филологов и школьных учителей.

Отсюда и поручение создать в университетах специализированные факультеты русского языка и литературы и — предписание профильным министерством увеличить количество урочных часов. Отдельным блоком идут поручения по цифровизации преподавания языка и по повышению доступности лекций. Поэтому неудивительно, что к делу подключили крупнейшую просветительскую организацию страны — возрождённое общество «Знание».

Показательно, что президент дал старт ещё одному просветительскому проекту — книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России», что означает появление единого и обширного корпуса переводов с национальных на государственный язык. Вся страна, от Балтики до Дальнего Востока получит возможность познакомиться с культурным наследием каждого из живущих в стране этносов, каким был малым и территориально отдалённым от «центров цивилизации» тот ни был.

Этот проект станет ещё одним средством для культурного скрепления российского общества — о чём свидетельствует и высочайший уровень поддержки, которую должна оказать власть.

Важно, что то же общество «Знание» одновременно с одной из главных молодёжных организаций страны — «Движением первых» будет отвечать за конкурс «Читаем всей семьёй». Президент дал понять: власть не считает знакомство с русской литературой с самого раннего возраста и возрождение семейных библиотек чем-то факультативным и мало обязательным. То, что речь идёт об интернет-конкурсе, означает, что даже в эпоху «цифры» и искусственного интеллекта традиции семейного чтения должны — и будут — сберегаться и передаваться следующим поколениям.