В Екатерининском зале Кремля звучит мелодия из детской песни «Пусть всегда будет солнце». Перед церемонией дети играют на территории президентской резиденции, смотрят мультфильмы, катают паровозики. Эта почти домашняя сцена задает тон всему мероприятию. Кремлёвская торжественность здесь не подавляет семейное тепло — она будто становится его продолжением. В Международный день защиты детей Владимир Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» девяти многодетным семьям. Такая награда означает признание страной того огромного труда, который обычно остается внутри дома.

Александр Казаков/РИА Новости

Владимир Путин сказал об этом просто: «Нет для человека счастья большего, чем быть родителем, изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети». Именно эта фраза задала человеческую меру всей церемонии — 1 июня в Кремле говорили о семьях, где родительство стало ежедневным трудом, требующим терпения, веры и большой внутренней собранности. Этот труд редко видят посторонние, но именно на нем держится будущее: терпение, забота, воспитание, ежедневная готовность отвечать за детей.

Сегодня в России многодетность звучит как достоинство. Родители, приехавшие в Кремль за наградами, представляют разные регионы и разные судьбы, но их объединяет главное: они строят жизнь вокруг детей, семьи и ответственности за других. Такой выбор меняет сам взгляд на мир. Он делает человека шире собственных желаний, учит замечать рядом тех, кому нужна поддержка, и превращает заботу из чувства в жизненный принцип.

Поэтому большая семья редко замыкается только в стенах дома. Родители работают, участвуют в общественных делах, помогают соседям, землякам, тем, кто оказался в трудной ситуации. Их личный опыт становится частью общего дела, а родительский труд вновь получает высокий общественный статус.

Путин подчеркнул, что такие семьи совершают подвиг каждый день. «Вы такие красивые, и внешне, и внутренне, что самое главное, и это относится и к большим, и к маленьким», — сказал он участникам церемонии. В этих словах прозвучала важная для всей встречи мысль: за демографическими показателями государство видит живых людей — матерей, отцов и детей, на которых держится страна.

Александр Казаков/РИА Новости

Особую силу церемонии придали сами семьи. Фабрис Сорлин поблагодарил президента за награду и передал ему статую Богоматери — знак веры, покрова и молитвенного единства. Он сказал, что миллионы христиан по всему миру сегодня соединяются в молитве с Россией, а завершил обращение словами: «Победа будет за нами!». В этот момент кремлевская церемония обрела почти исповедальную ноту. Речь шла уже не столько о семейной награде, сколько о духовной опоре народа, который проходит через горнило испытаний, но сохраняет веру в свое будущее.

Глава семьи Колотун из Херсонской области рассказал, что вместе с супругой ожидает рождения пятнадцатого ребенка. Он поблагодарил Владимира Путина за внимание и высокую награду, отдельно отметив значение в воспитании духовных ценностей и семейных традиций. Для новых регионов история знаковая: там, где еще недавно сама мирная жизнь была под ударом, большая семья становится образом возвращенного будущего. Дома наполняются детскими голосами, а значит, земля продолжает жить.

Участники церемонии говорили о президенте тепло и лично. Для них награждение в Кремле стало знаком того, что родительский труд нужен стране и признан на самом высоком уровне. Многодетная мать Сима Каркусова пожелала главе государства сил, здоровья и мудрости в управлении страной. Евгения Дерягина поддержала: «Благодарим, молимся за вас душевно. Вам телесного здравия, помощи Божьей в каждом дне. Гордимся своим президентом».

Александр Казаков/РИА Новости

Для многодетных родителей семейная политика государства давно перестала быть отвлеченной программой. Она ощущается через конкретную поддержку, через общественное признание, через само изменение отношения к большим семьям. Ещё недавно многодетность нередко встречала недоумение. Сегодня она снова звучит как достоинство.

За последние годы поддержка семей с детьми стала одним из центральных направлений государственной работы. Материнский капитал, выплаты при рождении ребенка, национальные проекты, развитие образования и здравоохранения складываются в единую линию. Её смысл шире материальной помощи. Речь идет о стране, где семья с детьми чувствует себя защищенной и нужной.

Путин обозначил эту логику на церемонии: «Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше, последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми». Президент также отметил, что к этой работе подключаются бизнес и крупные работодатели, формируя собственные программы поддержки.

Александр Казаков/РИА Новости

Это важный поворот. Семейная политика становится общей рамкой развития страны. Школа, поликлиника, двор, кружок, будущая профессия ребенка — всё чаще рассматривается через интересы семьи. Задача системы уже не сводится только к тому, чтобы помочь в трудную минуту. Она должна давать родителям стабильность, уверенность на годы вперед.

Глава государства прямо сказал, что работа продолжится по всем направлениям, значимым для родителей: современное образование, здравоохранение, комфортная среда в городах и поселках, возможности для развития и самореализации. Каждый ребенок, по словам президента, должен найти дело, в котором максимально раскроются его способности, и добиться результатов, которыми будут гордиться родители и вся страна.

В этом смысле награждение многодетных семей стало не только торжественной церемонией, но и политическим заявлением. Россия связывает свое будущее с семьей, детьми, родительским трудом и традицией, которая передается через жизнь. Семья здесь выступает первым основанием страны. Не приложением к социальной политике, а ее сердцевиной.

Александр Казаков/РИА Новости

Показательно, что Путин фотографировался лично с каждой семьей. Для протокола это деталь. Для родителей и детей — часть семейной памяти. Спустя годы они будут вспоминать, как приехали в Кремль, как перед церемонией играли дети, как звучала музыка, как глава государства говорил с ними о счастье быть родителями.

Многодетные семьи, награжденные в Кремле, очень разные. Их объединяет главное: они выбрали продолжение и ответственность. В эпоху, когда многое в мире строится вокруг индивидуального комфорта, эти люди напоминают о другой мере человеческого успеха. Дом, дети, труд, вера и готовность отдавать больше, чем получать, становятся здесь не красивой формулой, а повседневной нормой.

И, возможно, именно поэтому в Екатерининском зале так органично прозвучала мелодия «Пусть всегда будет солнце». Детская песня стала простым смыслом всей церемонии. Чтобы было солнце, должны быть дети. Чтобы были дети, должна быть крепкая семья. Чтобы семья была крепкой, страна должна видеть в ней свое главное будущее.