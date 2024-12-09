Москва, 9 декабря, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил о важности правового регулирования вопросов, связанных с интернетом, использованием искусственного интеллекта и больших данных.

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

«Здесь нужно тоже обеспечить и эффективное использование всех этих возможностей для развития экономики, социальной сферы, но в то же время и обеспечить безопасность наших граждан и их права, в том числе права на личную жизнь, права на частную жизнь, на то, чтобы государство не вмешивалось необоснованно в те сферы деятельности, которые человек, безусловно, считает своим тылом, своей семьёй, своим домом», — подчеркнул российский лидер на встрече с лидерами парламентов стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По мнению президента, в указанных сферах необходимо взаимодействие на уровне государства и каждого гражданина.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Путин заявил, что использование интернета должно основываться на суверенных алгоритмах. Кроме того, российский лидер заявил, что страна должна сосредоточить усилия на развитии отечественного искусственного интеллекта. ИИ станет ключевым инструментом для развития в экономике и других сферах, добавил глава государства.

Российский лидер на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» также рассказал, что пользуется интернетом «примитивным образом». Президент уточнил, что использует для этого отечественные поисковые системы.