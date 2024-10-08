Группировки контрабандистов сумели переиграть и полицию, и армию Литвы. Преступники для переправки нелегальных грузов с управляемых дронов перешли на воздушные шары, замаскированные под метеозонды. Только в сентябре в небе над Литвой были замечены 250 таких «зондов», один из которых приземлился прямо в аэропорту Вильнюса. Справиться с воздушным нашествием литовцы никак не могут.

ИА Регнум

Боятся сбивать

Последние десятилетия в восточном приграничье ЕС активно действуют международные группировки контрабандистов, противозаконно завозящие туда сигареты украинского и белорусского производства. Особенно привлекательным рынком для контрабандистов является Литва.

Стоимость табачных изделий в Литовской Республике на сегодняшний день уже на треть выше, чем даже в соседней Польше, куда литовские курильщики специально ездят затариваться сигаретами.

В общей сложности за первую половину 2024 года сотрудники литовской таможни перехватили 6,9 млн пачек контрабандных сигарет на сумму около 9,7 млн евро, которые попали в прибалтийскую республику самыми разными способами.

В большинстве случаев контрабандисты пользуются хитроумными тайниками, устроенными в автомобильном и железнодорожном транспорте. Однако за минувшие годы пограничники прекрасно изучили все эти уловки и научились выявлять тайные места.

Но так как контрабанда является экономически привлекательным видом деятельности, те, кто ею занимается, всегда ищут новые методы, позволяющие перепрыгнуть пограничные кордоны.

Еще десять лет назад контрабандисты начали в большом количестве закупать беспилотные летательные аппараты, к которым крепились упаковки с сигаретными пачками. В ответ литовская погранохрана обзавелась электромагнитными устройствами для борьбы с БПЛА (так называемыми «дронобойками»).

После этого контрабандисты перешли на использование воздушных шаров, замаскированных под метеозонды: они могут летать на большой высоте и малозаметны. Контрабандисты переключились на новые методы доставки практически мгновенно. Если за весь 2023 год литовские пограничники зафиксировали только три воздушных шара с сигаретами, то за один только сентябрь 2024-го, по данным литовской службы охраны госграниц, зафиксировано аж 250 подобных случаев.

Комизм ситуации заключается в том, что литовские пограничники видят воздушные шары, но сбить их не могут — «метеозонды» пролетают чересчур высоко. Сбивать их могли бы литовские военные, но они опасаются стрелять в приграничье. При том уровне напряжения, что сейчас наблюдается (всецело по вине Вильнюса!) между Литвой и Белоруссией, любой выстрел из дальнобойного оружия может быть воспринят как провокация исторгнуть лавину полноценного вооруженного конфликта.

«Никто не будет стрелять»

29 сентября произошел и вовсе вопиющий случай: «метеозонд» с сигаретами свалился прямо на территорию вильнюсского аэропорта. По словам обнародовавшего этот инцидент члена парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюса Гайжаускаса, в аэропорт пришлось направить сотрудников антитеррористического подразделения — они выяснили, что шар не несет ни бомбы, ни шпионского оборудования.

Парламентарий сообщил, что только в течение одной недели на территорию Литвы прилетело около 150 контрабандных шаров. Четыре из них приземлились в городе Алитус, где в 2022 году литовская армия открыла склад боеприпасов по стандартам НАТО, один — на железнодорожных путях в городе Варена.

Чуть позже появились подробности скандальных инцидентов. Оказалось, что шар с прикрепленным к нему черным ящиком приземлился в Алитусе не где-нибудь, а прямо на полигоне, отведенном под тренировки батальона армии Литвы имени великой княгини Бируте. Аэростат забрала военная полиция. Такой же шар упал и на военном полигоне в окрестностях Вильнюса.

Литовская армия, стремясь успокоить общественное мнение, подготовила особое заявление: «С военной точки зрения эти события сами по себе не являются значимыми инцидентами. Охрана воинских частей иногда предотвращает различные нарушения. Применение оружия является крайней мерой, в этих случаях такой угрозы нет».

Однако подобного рода заявления действуют далеко не на всех. Факты обнаружения фальшивых метеозондов у стратегически важных объектов наводят литовских граждан на панические мысли: а что, если белорусские силовики под видом контрабандных начнут массово засылать в Литву воздушные шары со взрывчаткой?

Стараниями государственной пропаганды в общественном сознании закрепился образ враждебной Белоруссии, от которой можно ожидать любых козней. Так, литовские политики и пресса обвиняют Минск в организации миграционного нашествия, когда в течение уже свыше трех лет границу Литвы штурмуют прибывшие с белорусской территории беженцы из Азии и Африки.

Поскольку в МВД и Минобороны начали реагировать на сообщения о контрабандных шарах лишь после того, как они появилась в прессе, возникли подозрения, что руководство ведомств злонамеренно пыталось скрыть неудобную для себя информацию.

Гайжаускас объясняет вялую реакцию тем, что министр обороны Лауринас Касчюнас и глава МВД Агне Билотайте, состоящие в правящем «Союзе отечества — Христианских демократах Литвы», специально замалчивали эти сведения в преддверии парламентских выборов, которые состоятся уже в этом месяце. А то избиратели могут усомниться в дееспособности обоих министров.

Начались межведомственные споры.

Пограничники жалуются, что у них нет настолько дальнобойного оружия, чтобы стрелять по высоколетящим шарам. А глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев дополняет, что у них нет не только необходимых технических средств для борьбы с ними, но и законных полномочий для атаки объектов, незаконно пересекающих воздушную границу.

В свою очередь, министр обороны Касчюнас откровенно упирается, не желая давать своим подчиненным приказа на открытие огня по воздушным целям. Его доводы сводятся к тому, что воздушные шары не так опасны, как дроны, поскольку ими нельзя управлять.

Он считает все разговоры об использовании этих объектов в качестве средств разведки или диверсии «абсурдными». В литовской армии подчеркивают, что «никто не будет стрелять ракетами стоимостью в десятки тысяч евро по воздушному шару, который теоретически может нанести лишь незначительный ущерб».

«Не надо пугать население»

Отметим, что выходец из радикально-националистических кругов Лауринас Касчюнас известен в качестве просто карикатурного русофоба. За минувшие годы он наговорил в адрес России и Белоруссии массу оскорблений и угроз — вплоть до того, что на словах готов был идти завоевывать Калининградскую область. Но когда реально запахло порохом, Касчюнас из ястреба моментально превратился в голубя мира.

Ведь Вильнюс практически разорвал отношения с Белоруссией и в режиме нон-стоп фонтанирует все новыми антибелорусскими и антироссийскими инициативами; литовские политики то и дело бряцают оружием. Какая-либо «пожарная» связь между Вильнюсом и Минском с Москвой практически отсутствует. Касчюнас прекрасно понимает, что, если литовские военные начнут использовать в приграничье ракеты и крупнокалиберное огнестрельное оружие, это может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до вооруженного конфликта. Что, если белорусы расценят это как начало агрессии и ответят?

На проблему шаров с контрабандой обратил внимание и президент государства Гитанас Науседа. Он потребовал как можно скорее решить ее, так как фальшивые метеозонды могут представлять опасность для гражданской авиации. В свою очередь, главный советник Науседы Фредерикас Янсонас потребовал усадить министра обороны и главу МВД за один стол и заставить их договориться — так кто же должен сбивать злосчастные шары?

«Ситуация, когда одни могут стрелять, но не видят, другие видят, но не могут стрелять, выглядит странно. Это святая вера, что под каждым шаром только сигареты, а не что-то ещё, может измениться в любой момент», — негодует Янсонас.

На это министр внутренних дел ответила, что ответственные ведомства, дескать, уже «сидят за общим столом» и стремятся найти какие-то решения. «Первое, что предлагается — это изменить законодательство, чтобы наши пограничники могли применять определенные средства поражения, если возникнет такая необходимость», — отметила она.

Вместе с тем министр подчеркнула, что принимаемые меры должны быть «адекватными», а огнестрельное оружие следует применять в самом крайнем случае.

3 сентября к теме обратилась премьер-министр Ингрида Шимоните — она призвала «не пугать» население метеозондами, летящими со стороны Белоруссии. «Это вещи, которые зависят от направления ветра, их угрозу или риск для безопасности нельзя преувеличивать», — сказала премьер.

Она добавила: «Мы видим проблему с контрабандой и должны ее решить. Но представление о том, что эту проблему должна решать армия с помощью средств ПВО или каких-то других вещей — мне жаль говорить, но это немного далеко от реальности».

То есть и министр обороны, и руководитель МВД, и глава правительства понимают риски эскалации и не хотят их увеличивать.

4 сентября поступило известие, что литовские пограничники сумели перехватить один из псевдометеозондов. Шар с прикрепленным к нему свертком был обнаружен рядом с белорусской границей. В свертке обнаружились 1250 пачек белорусских сигарет NZ Gold и GPS-устройство. Весь контрабандный груз переправили на пограничную заставу Трибонис.

Однако на один перехваченный шар приходятся несколько, долетевших по назначению. Бизнес выгоден, а потому он будет продолжаться.