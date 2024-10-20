Латвия передала Украине очередную партию автомобилей, конфискованных за нетрезвое вождение. Рыночная стоимость подарка составляет 66 тыс. евро. В стране действует норма, согласно которой у сильно пьяных водителей машину можно просто забрать.

Иван Шилов ИА REGNUM

В феврале 2023 года эти транспортные средства решили отдавать Киеву. С тех пор Вооруженные силы Украины (ВСУ) и прочие структуры получили уже несколько сотен автомашин.

Радикальный метод

Латвия всегда отличалась повышенным уровнем аварийности на дорогах, и два года назад местные законодатели решили бороться с этим самыми суровыми методами. Тогда вступили в силу новые законодательные поправки, предусматривающие уголовную ответственность за 1,5 промилле алкоголя в крови.

У изобличенных виновников решено было машины изымать. Сначала дорожные полицейские радовались: если раньше фиксировалось 70–80 аварий в неделю, то потом их число упало до 50. Впрочем, потом все очень быстро вернулось на круги своя. В прошлом году в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях погибли 142 человека, что на 27 больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в 2020 году на дорогах страны погибли 132 человека, в 2021 году — 141, в 2022-м — 115.

Сначала в стране была введена практика продажи конфискованных автомобилей на аукционах, организованных государственным налоговым ведомством — причем по достаточно низким ценам. Но в феврале 2023 года тогдашний латвийский министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил безвозмездно передавать эти машины Киеву. Предложение нашло поддержку и единогласно было принято Сеймом.

«В нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

Уже 8 марта 2023 года латвийская пресса с помпой разнесла новость о том, что правительство подарило подразделениям ВСУ и украинским медикам первые восемь автомобилей, изъятых у пьяных водителей. Как похвалился Ашераденс, от озвучивания идеи до ее воплощения прошло чуть больше месяца. Непосредственной доставкой машин на Украину занялась общественная организация Agendum.

В российской прессе появились рассказы о том, что все машины из первой партии, поступившей из Латвии, украинцы тут же распродали и положили деньги в карман. По этому поводу глава общественников Ренис Познякс с раздражением написал в соцсети: «Кремль не спит. Говорят, что авторынок Луцка и Ровно переполнен латвийскими alkocars».

«В семьях катастрофа»

В ноябре 2023-го Познякс сообщил, что они отправили на Украину уже 1850 автомобилей: часть из них латыши пожертвовали добровольно, а часть — машины, изъятые у пьяных водителей.

По словам Познякса, некоторые бывшие автовладельцы звонили ему с угрозами, а других ему жалко: они, мол, лишились автомобиля «по глупости». Познякс привел конкретные примеры: «Скажем, в результате семейной ссоры мужчина садится за руль, чтобы демонстративно отъехать от дома на сто метров, и тут его ловит полиция. Были и машины, в которых у водителя осталась лицензия, разрешение на работу и тому подобное. С машиной он лишился и работы».

Также Познякс сообщил, что многие украинцы, которым он передавал автотранспорт, уже отправились на тот свет. А еще он уверен, что присутствует «уже во всех российских списках», по крайней мере в первой сотне.

В середине декабря 2023-го латвийский портал Delfi сообщил, что к тому моменту на Украину отправился уже 271 автомобиль, изъятый у местных жителей — на общую сумму почти 1 млн евро.

Понятно, что отъём автотранспорта для передачи в чужую страну поддерживают далеко не все латвийцы, особенно учитывая масштабы, которые приняло это явление. «У тысячи людей в семьях полная катастрофа: единственного кормильца лишили единственной машины», — отмечает латвийский журналист Паулс Тимротс, специализирующийся на автотранспортной тематике.

По его мнению, пьянство — это следствие огромных социальных проблем Латвии. «У нас плохие экономические условия, неспокойные политические условия, скверное состояние здоровья. И люди испытывают такой стресс, что у них нет другого способа его снять», — считает журналист.

Тимротс также раскритиковал инициативу Минсообщения, предложившего лишать прав за превышение скорости более чем на 30 километров в час.

Кто выиграл от массового отъёма машин у населения, так это Рейнис Познякс, который на своей деятельности сколотил политический капитал и стал пользоваться славой «бескорыстного друга украинского народа». Этот свой капитал Познякс «вложил» в союз политических партий «Объединенный список», выставивший его своим кандидатом в Европарламент.

«Спонсирование» продолжится

В апреле 2023 года латышские националисты попытались запустить массовую охоту на автомобили с российскими номерами. «Призываю всех латышей начать «сафари на путинистов». Пока они не успели спрятать или перегнать из Европы машины!» — призвал экономист Мартиньш Крустс.

Один из комментаторов отметил, что смысла в «сафари» нет, так как полиция Латвии не планирует никаких конфискаций. На что Мартиньш уверенно ответил: «Полиция будет делать так, как мы ей прикажем!». Его пост вызвал у многих читателей воодушевление, однако некоторые указали, что в демократическом обществе так не поступают.

В итоге, как это обычно бывает в Латвии с националистическими инициативами, власти пошли навстречу «пожеланиям трудящихся». С 15 февраля 2024-го использование машин, зарегистрированных в России, в латвийском дорожном движении запрещено. Власти пригрозили, что замеченные на дорогах российские автомобили будут конфискованы и переданы Украине.

Исключение составляют случаи транзита автомобиля через территорию Латвии — это можно будет сделать только один раз и за 24 часа. Также поправки не касаются машин дипломатических работников.

На инициативу с негодованием отреагировало посольство РФ в Латвии. «Ради поддержания имиджа «верного союзника» киевского режима местные власти готовы идти на любые, даже самые сомнительные авантюры, вплоть до отъема личного имущества россиян», — отметили дипломаты.

Как пишет латвийская пресса, в среднем у водителей «под мухой» каждую неделю изымают примерно 30 автомобилей. Судя по всему, конфискации и далее будут продолжаться в прежних объёмах.

Ранее была опубликована информация о том, что Латвия (наряду с Литвой и Чехией) возглавила список самых пьющих стран мира. А согласно данным, обнародованным в декабре 2023 года, в Латвии за последние пять лет заметно увеличилось число людей, готовых неограниченно и ежедневно выпивать.

Если в 2019 году почти половина населения (48%) ещё как-то следила за собственным потреблением спиртного, то сейчас доля таких «сдерживающихся» составляет 40%. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), латвийцы в среднем потребляют 12,9 литра алкогольных напитков на человека в год — это более чем на три литра превышает средний показатель стран организации.

То есть алкоголь в Латвии употребляют не только по праздникам. В стране сложилась депрессивная ситуация, и люди откровенно признают, что тянутся к выпивке ради даваемого ею временного чувства физического и эмоционального облегчения.

Необходимость в этом мимолётном расслаблении так сильна, что о последствиях страждущие как-то не задумываются. Алкоголизация населения очень чувствуется в повседневной жизни: в некоторые дни латвийская полиция задерживает по несколько десятков нетрезвых водителей.

А вот кому счастье, так это Рейнису Позняксу, перегонявшему конфискованные машины на Украину. В июне 2024-го его таки выбрали в Европарламент.