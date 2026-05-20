В последние месяцы Вооруженные силы России нарастили интенсивность ударов по украинской территории. Под удар попадают военные объекты, предприятия ВПК, инфраструктурные объекты.

Киевский режим всячески преуменьшает масштабы потерь, параллельно предпринимая все усилия для освещения своих террористических акций, в том числе в западных СМИ.

Но системная работа российских войск наносит врагу критический урон, о чём в Киеве стараются не упоминать.

«Прилеты» по всей Украине

С 9 по 11 мая между Россией и Украиной действовало соглашение о прекращении огня. Киевский режим неоднократно выступал с угрозами, обещая нанести удары по Москве и другим регионам России.

Уже после вступления в силу перемирия Киев использовал затишье на фронтах для накопления сил и средств для продолжения агрессивных действий.

Командование ВСУ перебросило к фронту дополнительные силы, а также сосредоточило крупные запасы беспилотников и крылатых ракет на складах.

Но российская армия 13–14 мая нанесла один из самых массированных комбинированных ударов по территории, задействовав рекордное число БПЛА.

Сообщается, что в атаке участвовали до 1300-1500 дронов.

За сутки под удары попали десятки объектов энергетики и инфраструктуры, обслуживающих нужды ВСУ. Целями стали и предприятия, работающие на украинскую армию. Высокая интенсивность ударов зафиксирована на Западной Украине, в Киеве и его окрестностях.

Также под удар попали корпуса металлургического завода «Арселор Миттал» в Кривом Роге (Днепропетровская область), нефтеперегонные заводы в Кременчугской и Житомирской областях, Хмельницкий приборостроительный завод; несколько объектов энергетики, а также здания, которые используют ВСУ и спецслужбы Украины.

Государственная железнодорожная компания «Укрзализниця» официально сообщила минимум о 23 атаках на свои объекты в западных, центральных и северных регионах страны.

«Под ударами оказалась энергетическая инфраструктура, мосты, пассажирские, вагонные и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также зафиксированы попадания в подвижной состав — ещё ночью были повреждены три локомотива», — перечислили в компании.

К утру 14 мая наши атаки возобновились. Были вновь поражены цели в Киеве, а также авиабаза ВВС Украины в городе Староконстантинове в Хмельницкой области.

Системная работа

«Прилеты» 13–14 мая укладываются в стратегию, последовательно реализуемую в рамках СВО.

Во-первых, атаке подвергаются критически важные для ВСУ объекты промышленности.

К примеру, предприятие «Арселор Миттал», которое в советские годы называлось «Криворожсталь» — крупнейший производитель стали на Украине. Сообщалось, что именно здесь выплавляется металл для артиллерийских снарядов. Предприятие не первый раз становится законной целью.

Также в ходе атаки был уничтожен киевский офис украинской компании-производителя дронов Skyeton. В Харькове под удар попало предприятие, выпускающее электронную «начинку» для систем залпового огня.

Во-вторых, атаки не стали разовой акцией.

Уже 18 мая российские войска нанесли новый массированный удар по Днепропетровску. «Прилетело» по цехам предприятия «Южмаш», где, в том числе, собирают крылатые ракеты «Фламинго».

Отдельные объекты становятся целями не в первый раз: как только киевский режим восстанавливает часть мощностей на отдельных предприятиях, следует новая атака.

Речь идет о методичном, целенаправленном уничтожении конкретных целей. То, что систему ВПК постоянно «беспокоят», держит противника в состоянии постоянного снарядного голода.

Дистанционная рельсовая война

С прошлого года, уже не менее 10 месяцев наши военные методично «перекрывают» железнодорожное снабжение ВСУ как в прифронтовой зоне, так и в глубоком тылу.

Во второй половине 2025 года российские беспилотники последовательно уничтожили десятки тяговых подстанций, в первую очередь — в Днепропетровской и Харьковской областях. Украинские ЖД были вынуждены отказаться от использования электровозов на ряде направлений, заменив их тепловозами.

С начала 2026 года под удары попадает подвижной состав, ремонтные депо и другая железнодорожная инфраструктура. Атаки на отдельные тепловозы даже были сняты на видео машинистами и технической обслугой.

Так, только 13 мая «Укрзализниця» сообщила о десятках пораженных объектов.

В пресс-службе офиса Владимира Зеленского признали: потеряны пять тяговых подстанций, пять железнодорожных депо и два моста. И это только один «прилет».

В апреле украинский премьер-министр Юлия Свириденко констатировала, что из-за ударов ВС России было повреждено или уничтожено более 300 локомотивов.

«Стоп-кран» для украинских железных дорог уже привел к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Дальнейшие точечные удары и вовсе могут оставить противника без железнодорожных перевозок.

Такую картину Киеву уже сложно перекрыть медийно-пропагандистскими акциями.

Весна — сезон «Гераней»

Российские войска всё чаще применяют беспилотники — носители малых FPV-дронов. Они позволяют наносить высокоточные удары не только вблизи линии фронта, но и в Киеве и более глубоком тылу. При этом речь идет о десятках успешных атак.

С апреля поступают сообщения об оснащении дронов-камикадзе «Герань» системой оптико-электронного наведения с тепловизором. Такие беспилотники задействовали в ходе недавних ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

В Сумской области поражен тепловоз

В середине апреля усовершенствованными «Геранями» было выведено из строя нефтехранилище в Черниговской области. 25 апреля был нанесен удар по нефтебазе «Альянс-Синтез» в Днепропетровске.

Затем, в ночь на 5 мая дроны атаковали склад нефтепродуктов у села Партизанское Днепропетровской области, а после, 12 мая, под удар попала нефтебаза в районе Новомосковска (город в той же Днепропетровской области).

Наконец, 19 мая в сети появились кадры удара по предприятию стабилизации газового конденсата «Базилевщина» компании «Нафтогаз» в поселке Селещина Полтавской области. И это только данные, попавшие в открытые источники.

Возможности российского ОПК позволяют наращивать не только число дронов, которые участвуют в конкретной атаке, но и интенсивность беспилотных ударов.

Немецкие комплексы не помогли

Заметен и разрыв в возможностях сил ПВО. Украинские зенитчики, испытывающие дефицит боеприпасов, всё чаще выступают в качестве зрителей — а зачастую сами превращаются в цель.

Например, 20 мая в сети появились кадры прилета «Герани» по зенитному комплексу Gepard (их ВСУ поставляет Германия) в Черниговской области.

В начале мая Минобороны опубликовало видео уничтожения зенитного комплекса IRIS-T — также немецкого производства.

Потеря каждой такой системы чувствительна для врага и открывает возможности для наращивания ударов на конкретных направлениях.

В то же время ПВО России уничтожают подавляющее большинство целей на подлете, о чём свидетельствуют данные статистики.

Киев расходует накопленные ресурсы практически без результата, стремясь ввести в заблуждение западных союзников, создавая пустые информационные поводы. В то же время российские войска шаг за шагом уничтожают украинскую инфраструктуру, что создает базу для наступления.