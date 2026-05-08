«В условиях проведения СВО рост объема производства гражданской продукции — это очень хорошо», — так президент Владимир Путин оценил работу «Ростеха» на прошедшей в Кремле встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

Михаил Метцель/ТАСС

В абсолютных цифрах выручка за гражданскую продукцию продолжает расти каждый год, рассказал Чемезов.

Он, в частности, сообщил главе государства о нескольких важных вехах в развитии авиации за прошлый год.

Новинки авиа — и автопрома

«Мы впервые подняли в воздух сразу два легких вертолета в импортозамещенном облике: это двухдвигательный «Ансат» и однодвигательный Ми-34. Оба вертолета оснащены нашими, современными российскими двигателями ВК-650В», — пояснил Чемезов.

Легкие многоцелевые машины «Ансат», «рабочие лошадки» санитарной авиации, собирают на Казанском вертолетном заводе. В новых машинах российскими будут не только двигатель, но и электроника, система управления, легкая конструкция фюзеляжа (он делается из карбона), рассказал президенту глава «Ростеха».

На этом же предприятии обрели вторую жизнь однодвигательные Ми-34, чьи первые модификации разрабатывалась еще по заказу ДОСААФ. Сейчас это современные легкие «многоцелевики», большой интерес к которым проявляют китайские партнеры. В России Ми-34 идут на замену импортным вертолетам Robinson и Bell, пояснил Чемезов.

«Сегодня эксплуатируется около 680 машин в России, но все владельцы этих машин сталкиваются с проблемой ремонта и поставки запчастей», — отметил глава «Ростеха». Импортозамещенные двигатели к Ми-34 собирают в Самаре, на заводе «ОДК-Кузнецов». Все эти предприятия успешно работают под эгидой «Ростеха».

Так же, как и Иркутский авиазавод, где к 2030 году планируется ежегодно выпускать по 36 узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21. К этому же сроку поставлена задача создавать по два десятка «Суперджетов» и по 12 турбовинтовых среднемагистральных Ил-114 в модифицированной версии в год.

В создании этих пассажирских самолетов, призванных обновить региональную авиацию, участвуют Воронежский авиазавод и ульяновский «Авиастар», предприятия в Нижнем Новгороде и подмосковных Луховицах.

«Ростех» — это не только самолеты и вертолеты. Как рассказал Чемезов, на «АвтоВАЗе» планируется производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год. «Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему, отечественному автопрому в положительную сторону», — подчеркнул Чемезов на встрече с Путиным.

Еще одна автоновинка — беспилотные «КамАЗы», с 2023 года эти машины работают на трассе Москва — Санкт-Петербург. «По ЦКАД они прошли уже около 6 млн километров, перевезли около 732 тысяч кубометров груза, — отметил Чемезов, подчеркнув, — не зафиксировано ни одной аварии, ни одного нарушения».

Выполнение оборонзаказа — на 99,5%

Разумеется, магистральным направлением в работе «Ростеха» остается производство военной техники. «Основная наша задача — выполнение гособоронзаказа и делать всё для того, чтобы приблизить нашу победу», — сказал Сергей Чемезов. Выполнение заказа — 99,5%, а по особо востребованным образцам выполнение на 100%.

Отечественный ОПК не только загружен на полную мощность, но и поставляет в войска новейшие разработки. Чемезов подчеркнул: в 2025-м армия начала получать новейшие РСЗО (реактивные системы залпового огня) «Сарма». «Ее главное преимущество — это боевая мощь, мобильность и, самое главное, защищенность экипажа, потому что кабина, в которой находится экипаж, бронированная», — рассказал глава «Ростеха».

Активно работают и КБ. В 2025-м был создан новый беспилотник с барражирующим боеприпасом. «И новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель» очень маневренный. Позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место», — отметил руководитель «Ростеха».

Начаты испытания многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем. Он «очень хороший, позволяет обеспечивать сверхзвуковой полет без форсажа и обладает увеличенным ресурсом», разъяснил Чемезов.

«Цифра» спасает и облегчает жизнь

Значительная часть высококвалифицированных сотрудников «Ростеха» трудится над новейшими IT-разработками. «Наше дочернее предприятие — компания NtechLab, занимается развитием системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта», — рассказал Чемезов.

Технологии NTechLab, прошедшие «обкатку» более чем в 70 регионах, помогают правоохранителям быстро находить преступников. Это же ноу-хау работает и для поиска без вести пропавших. «За 2025 год только в Новосибирской области с помощью этой системы удалось найти около 120 пропавших детей», — привел пример Чемезов.

Цифровые системы облегчают жизнь, снимая бюрократические препоны. Глава «Ростеха» упомянул: в созданной по поручению президента системе «Электронный паспорт» оформлено свыше 15 млн паспортов на автомобили.

Цифровой документ, в котором записана вся «биография» машины, позволяет решать многие вопросы без обращений в автоинспекцию.

«Честный знак» против серых схем

На встрече зашла речь и о работе по направлению, достаточно неожиданному для технической госкорпорации. «Это «Честный знак». Это одна из ключевых наших задач, которую вы поставили перед правительством, — обеление экономики», — обратился глава «Ростеха» к президенту.

Программа «Честный знак», которую курирует корпорация, помогает бороться с контрафактной продукцией и «просрочкой». Инициатива охватила и розничную сеть, и торговлю в Интернете, где раньше ретейл был серой зоной.

«Сегодня система маркировки охватывает 51 товарную группу: от лекарств, молочной продукции, питьевой воды, детских товаров, бытовой химии [до] легкой промышленности и так далее», — пояснил Чемезов.

Благодаря «Честному знаку» нелегальный оборот снизился втрое — с 26 до 9%. Просроченной продукции стало меньше на порядки: «молочки» в 199 раз, бутилированной воды в 550 раз.

«Есть в том числе и экономический эффект. Благодаря маркировке бюджет получил 1 триллион 700 миллиардов рублей дополнительных поступлений в бюджет. А легальный бизнес получил один триллион [рублей] дохода», — отметил Чемезов.

«Это очень важная работа. Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать», — подчеркнул президент.

Второй по величине работодатель

Наращивание военного и гражданского производства и импортозамещение означает появление новых рабочих мест. В общей сложности в госкорпорации трудятся 727 тысяч человек. «Ростех» стал вторым по величине работодателем в стране после «РЖД».

«Мы постоянно приобретаем новые, современные роботизированные станки, обучаем наших специалистов работе на этих станках. В целом у нас за счет этого увеличивается производительность труда», — рассказал глава «Ростеха».

Президент поинтересовался, насколько вырос этот показатель. На 20,2% в сравнении с прошлым годом, уточнил Чемезов.

Растет и средняя зарплата, сегодня она составляет 123,4 тысячи, на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание президента к работе «Ростеха» — от поставок новейшей боевой техники в действующую армию до обеления розничной торговли — давно известно.

Само решение создать эту госкорпорацию было частью политики по укреплению суверенитета страны, в том числе технологического, по критически важным направлениям. Результаты за прошлый год, о которых сообщил Чемезов, подтверждают верность избранного президентом курса.

Благодаря работе «Ростеха», отечественные «оборонка» и гражданское производство стали единой, скоординированно работающей системой, которая объединяет множество предприятий — от авиации до фармацевтики.

Выполняя указания президента, «Ростех» поддерживает рекордный уровень исполнения оборонного заказа. При этом в особых условиях СВО мирное производство продолжает наращивать темпы, что свидетельствует об эффективности тактики руководства госкорпорации.