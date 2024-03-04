Материалы с тегом «Сергей Чемезов»
Чемезов: танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении ВС России — 740-й день СВО
Наступивший, 740-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован официальным подтверждением данных о постановке на вооружение ВС РФ новейшего российского танка Т-14 «Армата». Со ссылкой на слова генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова «РИА Новости» 4 марта сообщает, что...
4 марта 2024
Чемезов рассказал, почему танк «Армата» не используют в СВО
Российские военные вряд ли станут использовать в зоне проведения спецоперации новейший танк Т-14 «Армата», превосходящий существующие танки по характеристикам, так как у него слишком высокая стоимость. Об этом 4 марта заявил генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов...
4 марта 2024
Чемезов подтвердил, что танк «Армата» стоит на вооружении ВС РФ
Новейший российский танк Т-14 «Армата» считается основным и самым боеспособным боевым танком и стоит на вооружении российской армии, заявил директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Танк имеет многослойную броню, которая выдерживает удары противотанковых ракет калибра 152 мм и бронебойных...
4 марта 2024
Россия планирует восстановить производство самолётов А-50
Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень...
29 февраля 2024
Глава «Ростеха» назвал сроки начала серийного выпуска самолётов МС-21
Серийный выпуск самолётов МС-21 может начаться в 2025–2026 годах, заявил журналистам 29 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «До конца года не будет скорее всего, в 2025 году, может, даже в 2026-м», — заявил глава «Ростеха». По словам Чемезова, испытания самолёта ещё идут. При этом ранее...
29 февраля 2024
Мать осуждённого за вымогательство у Чемезова рассказала о Ксении Собчак
Журналистка Ксения Собчак не предлагала никакой помощи семье фигуранта дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Тамерлана Бигаева, заявила 12 февраля «Известиям» мать журналиста Залина Адеева. По словам собеседника издания, её сын работал у телеведущей по договору. После задержания...
12 февраля 2024
Собчак не проходила по делу о вымогательстве, заявил адвокат
Телеведущая и блогер Ксения Собчак не проходила свидетелем по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Для допроса в суд её не вызывали, сообщил журналистам адвокат проходящего по делу Ариана Романовского (Кузьмина) Дмитрий Малютов. «Никак не проходит она. Ни свидетелем, ни...
12 февраля 2024
Лётчик Су-35 Иван рассказал, как прикрывал бомбардировщики от авиации ВСУ
Обнаруженная в небе ударная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратилась в бегство после того, как многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35С с управляемым вектором тяги сблизился с вражескими самолётами и подготовился к атаке. О боевом вылете российского лётчика Ивана, выполнившего...
новость часа
29 декабря 2023
«Ростех» за два года кратно нарастил выпуск боеприпасов и бронетехники
«Ростех» в 50 раз нарастил производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО, заявил 28 декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Отметив, что «Ростех» работает над выполнением гособоронзаказа и что Вооружённым силам...
28 декабря 2023
Путин провёл рабочую встречу с главой «Ростеха» Чемезовым
Президент России Владимир Путин провёл 28 декабря рабочую встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, сообщили в пресс-службе Кремля. В начале встречи президент попросил главу госкорпорации доложить о ситуации с гособоронзаказом. «Начнём с гособоронзаказа?» — предложил Путин. Со своей стороны...
28 декабря 2023
Минобороны получило партию истребителей пятого поколения Су-57
Авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (входит в корпорацию «Ростех») передал Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил 27 декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Передали нашим Вооружённым силам все планировавшиеся к поставке в этом...
27 декабря 2023
В России создали новые малогабаритные РЛС для защиты от украинских дронов
Специалисты «Ростеха» создали новые малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от налётов украинских беспилотников. Об этом 27 декабря сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. «Эти радиолокационные станции позволяют засечь вражеский БПЛА на дистанции до нескольких...
27 декабря 2023
Гендиректор «Ростеха» анонсировал создание бикалиберной РСЗО «Возрождение»
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал создание новейшей бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение». Об этом он рассказал в интервью журналистам 26 декабря. «Вы знаете систему дистанционного минирования «Земледелие»… Прекрасная боевая машина...
27 декабря 2023
Чемезов отметил рост интереса к российской военной технике в мире
За рубежом вырос интерес к российской технике, зарекомендовавшей себя в ходе спецоперации, заявил 13 ноября глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Интерес большой», — сказал он журналистам. Чемезов уточнил, что военнослужащие периодически встречаются с конструкторами и инженерами, чтобы...
новость часа
13 ноября 2023
Ростех за год в семь раз увеличил производство танков
Ростех нарастил в семь раз объемы производства танков и в 4,5 раза — легкой бронетехники, сообщил 1 ноября глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24». «Только за год увеличилось производство танков в семь раз», — заявил глава Ростеха. Он добавил, что в 4,5 раза увеличилось...
1 ноября 2023
Импортозамещённый SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре
Импортозамещённый самолёт SJ-100 с российским двигателем ПД-8 поднимется в воздух в конце года, сообщил 31 октября глава «Ростеха» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24». «Я думаю, что где-то в конце этого года, где-то в декабре, мы поднимем самолет полностью локализованным и он начнет...
31 октября 2023
Ростех намерен производить по 10 лайнеров ТУ-214 к 2025 году
Госкорпорация «Ростех» с 2025 года будет производить по 10 единиц среднемагистрального пассажирского самолёта. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов 7 августа на встрече с президентом Владимиром Путиным. «К 2025 году мы будем серийно производить десять машин Ту-214 в год», — сказал он...
7 августа 2023
Чемезов сообщил о работах по созданию радаров для отслеживания дронов
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным о работах по созданию в России новых радаров для отслеживания беспилотников в воздушном пространстве. «Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели — это...
7 августа 2023
Путин призвал российских авиапроизводителей занять освободившиеся ниши
Российским авиапроизводителям необходимо занять освободившиеся в результате ухода иностранных фирм ниши на отечественном рынке. Об этом 7 августа заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. «Есть реальный шанс у...
7 августа 2023
Ростех удвоил объёмы производства вертолётов по гособоронзаказу
Госкорпорация «Ростех» в 2023 году произведёт 296 вертолётов в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), что вдвое превышает объём выпуска в 2022 году. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов 7 августа на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. «По ГОЗу мы увеличили производство военных...
7 августа 2023