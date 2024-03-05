Материалы с тегом «Ростех»
«Ростех» начал поставлять ВС России комплексы для борьбы с FPV-дронами
Государственная корпорация «Ростех» создала и начала поставлять Вооружённым силам России комплексы «Гроза», предназначенные для борьбы с FPV-дронам (First Person View — «вид от первого лица»). Об этом 5 марта сообщила пресс-служба госкорпорации. Отмечается, что специалисты входящего в «Ростех»...
5 марта 2024
Чемезов рассказал, почему танк «Армата» не используют в СВО
Российские военные вряд ли станут использовать в зоне проведения спецоперации новейший танк Т-14 «Армата», превосходящий существующие танки по характеристикам, так как у него слишком высокая стоимость. Об этом 4 марта заявил генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов...
4 марта 2024
Чемезов подтвердил, что танк «Армата» стоит на вооружении ВС РФ
Новейший российский танк Т-14 «Армата» считается основным и самым боеспособным боевым танком и стоит на вооружении российской армии, заявил директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Танк имеет многослойную броню, которая выдерживает удары противотанковых ракет калибра 152 мм и бронебойных...
4 марта 2024
Глава «Ростеха» назвал сроки начала серийного выпуска самолётов МС-21
Серийный выпуск самолётов МС-21 может начаться в 2025–2026 годах, заявил журналистам 29 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «До конца года не будет скорее всего, в 2025 году, может, даже в 2026-м», — заявил глава «Ростеха». По словам Чемезова, испытания самолёта ещё идут. При этом ранее...
29 февраля 2024
Мать осуждённого за вымогательство у Чемезова рассказала о Ксении Собчак
Журналистка Ксения Собчак не предлагала никакой помощи семье фигуранта дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Тамерлана Бигаева, заявила 12 февраля «Известиям» мать журналиста Залина Адеева. По словам собеседника издания, её сын работал у телеведущей по договору. После задержания...
12 февраля 2024
Собчак не проходила по делу о вымогательстве, заявил адвокат
Телеведущая и блогер Ксения Собчак не проходила свидетелем по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Для допроса в суд её не вызывали, сообщил журналистам адвокат проходящего по делу Ариана Романовского (Кузьмина) Дмитрий Малютов. «Никак не проходит она. Ни свидетелем, ни...
12 февраля 2024
«Ростех» показал новейшие российские беспилотники на выставке в Эр-Рияде
«Ростех» представил на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 беспилотники, системы противодействия БПЛА, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие разработки. Некоторые новинки продемонстрировали в Саудовской Аравии впервые, сообщили 6 февраля в...
6 февраля 2024
«Ростех» начал серийный выпуск системы контроля воздушного пространства
Новейшую систему контроля воздушного пространства (СКВП) теперь будут выпускать серийно, сообщил 5 февраля холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») в Telegram-канале. «В 2023 году ЦКБА (центральное конструкторское бюро автоматики. — Прим. ИА Регнум ) «Высокоточки» освоило серийное...
5 февраля 2024
Разработчик: ракеты «Изделие 305» показывают хорошую точность в зоне СВО
Лёгкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305» полностью устраивают заказчиков при их использовании в зоне боевых действий. При этом не прекращается процесс совершенствования их возможностей, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») на международной выставке вооружений...
4 февраля 2024
«Ростех» представит флагманский беспилотник на выставке в Эр-Рияде
Флагман отечественных беспилотников Supercam S350 будет представлен на выставке World Defence Show в Эр-Рияде. Об этом сообщает 31 января пресс-служба госкорпорации «Ростех». «Ростех представит в Саудовской Аравии флагман отечественных беспилотников», — говорится в сообщении. Аппарат Supercam S350...
31 января 2024
В России запустят серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель»
Серийное производство новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» начнётся в 2024 году, сообщили 10 января ТАСС в пресс-службе «Ростеха». «В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии боеприпаса», — сообщили в госкорпорации. «Дрель» рассчитана для уничтожения бронетанковой техники...
10 января 2024
«Ростех» за два года кратно нарастил выпуск боеприпасов и бронетехники
«Ростех» в 50 раз нарастил производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО, заявил 28 декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Отметив, что «Ростех» работает над выполнением гособоронзаказа и что Вооружённым силам...
28 декабря 2023
Путин провёл рабочую встречу с главой «Ростеха» Чемезовым
Президент России Владимир Путин провёл 28 декабря рабочую встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, сообщили в пресс-службе Кремля. В начале встречи президент попросил главу госкорпорации доложить о ситуации с гособоронзаказом. «Начнём с гособоронзаказа?» — предложил Путин. Со своей стороны...
28 декабря 2023
В зоне СВО испытают российскую дистанционно управляемую БМП
Госкорпорация «Ростех» создала дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП) и собирается проверить, как она будет действовать в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил в опубликованном 27 декабря интервью «РИА Новости» гендиректор предприятия Сергей Чемезов. «Сейчас машина проходит...
27 декабря 2023
Минобороны получило партию истребителей пятого поколения Су-57
Авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (входит в корпорацию «Ростех») передал Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил 27 декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Передали нашим Вооружённым силам все планировавшиеся к поставке в этом...
27 декабря 2023
В России создали новые малогабаритные РЛС для защиты от украинских дронов
Специалисты «Ростеха» создали новые малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от налётов украинских беспилотников. Об этом 27 декабря сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. «Эти радиолокационные станции позволяют засечь вражеский БПЛА на дистанции до нескольких...
27 декабря 2023
В зоне СВО скоро появится новейшая российская гаубица «Коалиция»
Новейшая российская гаубица «Коалиция» уже в скором времени должна появиться в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 декабря сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он уточнил в интервью «РИА Новости», что артиллерийские орудия подобного класса...
новость часа
27 декабря 2023
Чемезов рассказал о разработке и испытаниях дрона-камикадзе «Суперкам»
В России создали новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «На текущий момент в контуре «Ростеха» создаётся ещё один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам»...
27 декабря 2023
В «Ростехе» рассказали, как российские ПТРК пробивают танки Leopard
Российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard, поставляемые западными странами Вооружённым силам Украины, с любого ракурса, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Это ещё один миф. Горят они очень хорошо...
27 декабря 2023
Гендиректор «Ростеха» анонсировал создание бикалиберной РСЗО «Возрождение»
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал создание новейшей бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение». Об этом он рассказал в интервью журналистам 26 декабря. «Вы знаете систему дистанционного минирования «Земледелие»… Прекрасная боевая машина...
27 декабря 2023