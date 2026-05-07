В канун Дня Победы стартовал проект «Земля памяти», который организован Комитетом семей воинов Отечества (КСВО) совместно с правительством Карелии и при поддержке Минобороны. Горсти земли с мест сражений в зоне СВО, белгородском и курском приграничье будут заложены у Вечного огня в Петрозаводске. Первая акция в рамках проекта прошла в карельской столице 7 мая.

Руководитель КСВО Юлия Белехова рассказала: в феврале здесь же, в Петрозаводске проходил круглый стол, один из участников которого — отец погибшего бойца СВО, сказал: «Не хватает места, где можно отдать дань уважения, поклониться».

«Сегодня отец был у Вечного огня, у Могилы Неизвестного Солдата, где и захоронили землю с гильзами из зоны спецоперации. Он подошел, очень нежно, тепло обнял, и сказал: «Спасибо. Спасибо за то, что вы это сделали. Теперь у меня есть место, куда я могу прийти», — поделилась Белехова.

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» — из стихотворения Ольга Берггольц, которое та написала к открытию Пискарёвского мемориала в Ленинграде, — давно стали символом общенародной памяти о Великой Отечественной.

Едва ли не в каждом селе и даже деревне есть пусть скромный, но памятник землякам — участникам войны, в том числе тем, кто похоронен вдалеке от родины. Поколениями люди приходят сюда, чтобы отдать долг памяти отцу, деду, прадеду.

С 2022 года и сейчас отцы, мужья, братья, призванные со всей России, погибают, исполняя воинский долг на СВО — так же, как их предки сражались в 1941–1945 годах. Для тех, кто освобождал Мариуполь, Суджу, Артёмовск, заповедь «Никто не забыт, ничто не забыто» верна так же, как для тех, кто сражался в Сталинграде и на Курской дуге.

Память участников СВО стали увековечивать сравнительно недавно — известно об открытии мемориальных комплексов и монументов в Краснодарском крае, Татарстане, Амурской области. Но пока далеко не везде родные могут прийти к Вечному огню или к стеле с именами павших, чтобы почтить их память.

Представители Минобороны захоронили гильзы с землей, привезенной с мест боев в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, близ курской Суджи и в Белгородской области.

Первая в России акция «Земли памяти» во многом напоминала «Бессмертный полк»: родственники воинов СВО пришли с фотографиями своих родных. Как и на шествиях «Бессмертного полка». На снимках — молодые люди, различается лишь форма (не гимнастерки, а «цифра») и даты героической гибели — не 1941-й или 1943-й, а наше время.

Почтить память современных героев пришли ветераны СВО и сотрудники фонда «Защитники Отечества, кадеты из «мореходки» и ребята из «Юнармии» и «Движения первых», просто неравнодушные люди, помогающие фронту.

С благословением обратился настоятель Сретенского храма протоиерей Леонид Леонтюк, в прошлом кадровый офицер-пограничник.

Акция в рамках проекта «Земля памяти» в Петрозаводске

Акцию памяти открыл глава Карелии Артур Парфенчиков. «Сражение за ценности, которые отстаивали в Великую Отечественную войну наши отцы и деды, продолжается. На СВО наши земляки достойно защищают страну и мир от современных проявлений фашизма», — подчеркнул руководитель республики. Парфенчиков поделился планами — в мемориальном комплексе должен появиться памятник героям спецоперации.

Слово взяла и Юлия Белехова. «Земля, собранная с мест боев и освобожденных населенных пунктов, поселков и городов, имеет особое, сакральное значение. Этот проект — это возможность для каждой семьи, для каждого региона создать свое памятное место, куда можно прийти, поклониться и вспомнить», — подчеркнула глава Комитета семей воинов Отечества.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и руководитель КСВО Юлия Белехова на церемонии

Проект «Земля памяти» — это мост между подвигом победителей Великой Отечественной войны и героями наших дней, отметила Белехова, добавив:

«Мы должны передать будущим поколениям правду о мужестве, верности долгу и самоотверженности наших защитников».

В этом начинании КСВО и администрацию Карелии поддержали депутат Госдумы от республики Валентина Пивненко, спикер карельского заксобрания Элиссан Шандалович и мэр Петрозаводска Инна Колыхматова.

Карелия — пилотный регион в проекте «Земля памяти». Комитет планирует распространить этот опыт на всю Россию. В КСВО рассчитывают на поддержку воинских частей и полковых священников, местных епархий и региональных общественников.