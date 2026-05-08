История Великой Отечественной войны знает немало примеров самопожертвования. Но судьба Марии Васильевой и обер-лейтенанта Отто Адама стоит особняком.

В августе 1941-го в старинный городок Рыльск Курской области пришла война. Город не сдавался без боя. Его защищали не только бойцы 127-й стрелковой дивизии (первой в годы войны получившей звание гвардейской), но и сотни местных жителей, записавшихся в ополчение.

Лишь в октябре нацистам удалось взять город — в наказание за большие потери вермахта здесь был установлен максимально жёсткий оккупационный режим. Грабежи и расправы над мирным населением были обыденной практикой. Окрестные села и деревни стали полигоном для карательных «акций».

Так было уничтожено село Октябрьское: немцы заподозрили жителей в работе на партизан и сожгли все 450 дворов. В селе Боровском нацисты уничтожили 140 домов. В Мазеповке немцы заперли в амбаре несколько семей и подожгли постройку. Погибло 12 человек — рейд устрашения объясняли борьбой с партизанами, при этом в огне погибли двое детей.

В комендатуре Рыльска, где решали вопросы антипартизанских «акций», работала переводчицей 18-летняя Мария Васильева.

Она ежедневно ходила на службу в немецкой форме, с оккупантами общалась по-свойски (в ее школе-девятилетке немецкий преподавали блестяще). Решение поработать на фашистов объясняла максимально цинично: «Есть-то что-то надо!»

Для соседей она была олицетворением измены. Машу ненавидели, ей вслед летели проклятия — «немецкая овчарка!». Мать девушки, Елизавета Николаевна, не выдержав позора, перестала с ней общаться.

Можно было представить внутреннее состояние Маши. Ведь на самом деле она не была предательницей.

Мария Васильева была связной партизан, разведчицей под прикрытием.

Рыльский район находился в зоне ответственности 2-й Курской партизанской бригады имени Дзержинского. Одно из подразделений бригады — отряд имени Щорса под началом Афанасия Синегубова действовал в окрестностях города. Щорсовцы и держали связь с работавшей в «штадт-комендатуре» Марией Васильевой.

Переводчица видела карты, слышала разговоры офицеров и знала графики движения поездов.

Ее задача заключалась не только в сборе данных, но и — как бы сейчас сказали — в мониторинге настроений внутри гарнизона. Красивая белокурая девушка менее всего вызывала подозрения в скрытой работе на «большевиков».

Но любая ошибка могла привести к провалу всего подполья.

Однажды в комендатуре появился человек, который изменил не только ход работы агента Васильевой, но и само представление о том, кто может быть союзником в тайной войне.

«Мы с вами братья»

Обер-лейтенант Отто Адам, 30-летний начальник оружейного склада, не относился к числу «беспощадных к врагам рейха». В НСДАП не состоял — впрочем, от младшего командного состава вермахта и не требовали фанатичной преданности национал-социализму.

Часть историков считает, что обер-лейтенант Адам, сын кожевника из Лейпцига, был человеком аполитичным. По другой версии, его отец и брат до прихода Гитлера к власти были коммунистами, за что попали в концлагерь. Впрочем, вряд ли политически неблагонадёжному доверили бы оружейный склад.

В любом случае лейпцигский рабочий Отто Адам, мобилизованный в вермахт, был свидетелем преступлений армии и СС на фронте и в зоне оккупации, что сделало его врагом нацизма — так же, как и его тёзку графа Отто фон Штауфенберга, главного участника заговора 1944 года.

Мария Васильева и Отто Адам

Долгое время обер-лейтенант Адам наблюдал за Марией. Он видел ее внешнюю покорность, безупречное выполнение обязанностей, но подозревал, что она не та за кого себя выдаёт. «Истинный ариец» сразу бы сообщил в гестапо, но Адам поступил иначе.

В мемуарах участников 2-й Курской партизанской бригады, рассказывается, что Отто признался Марии: «Я — рабочий, мой отец — рабочий. Я был членом «Рот Фронта». Мы с вами — братья. Я ненавижу фашизм».

Достоверность эпизода не абсолютна. Но есть факты. Мария сообщила руководству о выходе на контакт. Далее надо было удостовериться — не работает ли Адам на гестапо. Несколько проверок показали: информация, предоставленная обер-лейтенантом, подтвердилась и помогла партизанам избежать засады.

Работа Отто и Марии базировалась не только на чувстве товарищества. Немецкий офицер и русская разведчица полюбили друг друга — их за глаза называли Ромео и Джульеттой.

Бричка с динамитом

Отто Адам начал снабжать Марию информацией, к которой у неё как у переводчицы не было прямого доступа. Он передавал ей схемы минных полей, графики патрулирования и, что было особенно ценно, списки агентуры среди местного населения.

Работа на два фронта изматывала обоих. Каждый день в комендатуре мог стать для них последним, но это был единственный способ наносить удары прямо в сердце врага.

«Отто Адам передал партизанам через Васильеву схему оборонительных сооружений города, несколько ящиков с патронами и гранатами, а также дефицитные медикаменты и бинты, которые он лично выносил со складов гарнизона», — отмечал курский краевед Виктор Ларин, собиравший свидетельства партизан и изучавший архивные документы.

Одной из самых дерзких операций, проведенных Марией Васильевой и Отто Адамом, стало обеспечение партизан взрывчаткой и оружием.

Добыть динамит для «рельсовой войны» было по сути невозможно — штурм хорошо охраняемых складов был самоубийственной акцией. Но интендант Адам использовал свои полномочия для списания боеприпасов как якобы поврежденных при обстрелах или уничтоженных во время тренировок.

Мария лично перевозила эти грузы в бричке через немецкие блокпосты. Лейтенантская форма Адама, находившегося рядом, служила лучшим пропуском.

Советский партизан Отто Адам

К осени 1943 года гестапо начало подозревать — в какой-то из штабных структур «завелся крот». Слишком часто партизаны проявляли осведомленность о секретных планах. А после того как несколько антипартизанских рейдов провалились (каратели находили лишь оставленные базы), подозрение пало на окружение обер-лейтенанта Адама.

Контрразведка начала слежку, и ситуация стала критической. Понимая, что арест — вопрос нескольких дней, Мария и Отто приняли решение уйти к партизанам в лес. Эта тайная операция также оказалась успешной.

Бегство кадрового офицера и русской переводчицы стало ударом по репутации командования гарнизона и управления гестапо. Нужно было срочно принимать меры.

По городу и району висели листовки: «За голову советского партизана Отто Адама награда в 15 тысяч рейхсмарок и корова». Для сравнения, месячное жалование назначенных немцами сельских старост составляло около 30 оккупационных рейхсмарок или 300 рублей. Но желающих сдать перебежчика не нашлось.

В самом партизанском отряде появление немца поначалу встретили с недоверием. Но Мария Васильева поручилась за него своей жизнью.

Бойцы советского партизанского отряда.1942 год

Вскоре Адам доказал свою преданность делом. Немец-партизан не требовал привилегий, спал в сырых землянках, ел из одного котла с товарищами и ходил на задания наравне с остальными. Его знание немецкой тактики, уставов и, конечно, языка позволяло партизанам проводить уникальные разведвыходы.

Отто, надев свою старую форму, неоднократно выходил к дорогам, останавливал немецкие колонны и, представляясь офицером связи или проверяющим, выведывал нужные сведения о силах противника в соседних районах. Это была игра на грани фола, но именно она обеспечивала отряду выживание.

Последний бой и последняя пуля

В феврале–марте 1943 гитлеровцы стремились во что бы то ни стало зачистить тылы. На прочесывание лесных массивов в районе Рыльска были брошены регулярные части с артиллерией и авиацией.

Отряд, в котором сражались Маша Васильева и Отто Адам, был прижат к реке Сейм, которая в тот год разлилась раньше срока, отрезав партизанам пути к отступлению.

25 марта 1943 года небольшая группа бойцов, в которой находились Мария и Отто, была обнаружена карателями в районе хутора Октябрьского близ деревни Ключи.

Партизаны заняли оборону в старом полуразрушенном блиндаже. Бой был коротким, но предельно яростным. Против горстки храбрецов действовала целая рота автоматчиков с обученными собаками. Когда боеприпасы подошли к концу, а здание было практически полностью разрушено огнем, каратели прекратили стрельбу, надеясь взять бывшего офицера вермахта живым для показательной казни.

Мария родилась и погибла в один день — 25 марта. Когда немцы ворвались в блиндаж, они нашли их тела. В нескольких мемуарах повторяется эпизод: Отто прижал голову Марии к своей и выстрелил в висок последним патроном. Он знал, какая судьба его ожидает.

Веточка вербы

По свидетельству местных жителей, которых немцы согнали после боя, чтобы опознать и захоронить убитых, на теле Отто Адама не нашли следов вражеских пуль. Перед концом партизан был спокоен: он сорвал для Марии веточку вербы, обнял ее и приказал остальным бойцам уходить. человеком.

После войны история Марии Васильевой долгое время восстанавливалась буквально по крупицам. Её родственники, и в частности двоюродный брат Александр Осадчих, годами собирали свидетельства очевидцев, чтобы полностью обелить имя Марии.

Им удалось доказать, что её работа в комендатуре была подвигом разведчика, а не предательством.

Сегодня в центре освобожденной Жиздры стоит памятник этим двоим партизанам. Мария Васильева была посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.

Но, пожалуй, самым удивительным памятником является тот, что установлен в Германии, на фамильном кладбище Адамов.

На нем высечена надпись, которая ставит точку в спорах о мотивах их поступка: «Светлой любви Маши Васильевой и Отто Адама. 1941–1943».