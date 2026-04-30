Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом 29 апреля сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Общение продолжалось свыше полутора часов. Как рассказал Ушаков, президенты обсудили положение на Ближнем Востоке и на Украине.

Путин вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты, отметил помощник российского президента.

«По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника», — пояснил Ушаков.

Показательно, что после разговора с российским лидером Трамп отметил: «Я думаю, Украина в военном плане побеждена».

Признание Белым домом того, что стратегическая инициатива — на стороне России, базируется на объективной оценке ситуации в зоне СВО.

Если использовать любимую Трампом метафору карточной игры, то у российской стороны сейчас на руках козыри — и при таком раскладе Вашингтон не может не считаться с нашей принципиальной позицией. О ней Владимир Путин и напомнил американскому коллеге.

Ранее глава государства неоднократно указывал, что Россия освободит Донбасс и Новороссию военным или иным путём.

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска <…> покинут эти территории и прекратят убивать людей», — заявил Путин 5 декабря 2025 года.

Будет достигнута и другая цель СВО — устранение исходящих от Киева угроз безопасности России.

«Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открыто террористическим методам. Причины очевидные, они для всех понятны. Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения, каждый день теряет определенную территорию», — отметил президент 28 апреля на совещании по обеспечению безопасности в стране.

Противник надеется, что террор может что-то изменить — но это ничего не изменит, подчеркнул Путин. Задача властей — отразить угрозы.

Эту позицию Путин и доводит до сведения зарубежных лидеров.

Зеленский — препятствие к миру

«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведёт линию на затягивание конфликта», — отметил Юрий Ушаков, комментируя телефонные переговоры двух лидеров.

Трамп и ранее не раз указывал на нежелание Киева завершить конфликт. В марте президент США признался, что ему проще договориться о мире с Путиным, чем с Зеленским, так как глава киевского режима отказывается идти на мирное урегулирование.

Президент США не скрывает, что препятствием к «сделке» остаётся Евросоюз, который продолжает спонсировать военные и террористические авантюры своих киевских подопечных.

29 апреля, в тот же день, когда прошёл телефонный разговор с президентом России, Трамп отметил на брифинге: «У нас сохраняются разногласия по Украине. Это относится не столько к НАТО, сколько к европейским странам».

Американский президент добавил, что не смог договориться по украинскому вопросу и с Лондоном — так он оценил итог серии встреч с королём Великобритании Карлом III.

Очевидно, что если Трамп намерен следовать достигнутым ранее договоренностям (а он декларирует намерение продолжить разговор с Москвой), то ему остаётся действовать без оглядки на европейских партнёров. Тем более что сейчас отношения Вашингтона с Брюсселем и Лондоном партнёрскими не назовёшь.

Конечно, Москва предпочла бы, чтобы достижение целей СВО «стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной», — цитирует Ушакова сайт Кремля.

Но — и это тоже довели до сведения президента США — наш приоритет состоит в том, что задачи спецоперации должны быть решены. И пока эти цели эффективно достигаются военным путём.

Напоминание об общей победе

При этом в разговоре 29 апреля Путин проинформировал Трампа о гуманитарной инициативе России — объявить перемирие на время празднования Дня Победы. И этот шаг был положительно воспринят американской стороной.

«Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне», — сообщил Ушаков. Он также напомнил, что ранее президент США позитивно оценил решение президента России объявить пасхальное перемирие.

Российский лидер не в первый раз распоряжается объявить перемирие в годовщину Победы. В прошлом году, в честь 80-летия разгрома нацизма, ВС России остановили боевые действия с 8 по 11 мая.

Эта инициатива адресована всем наследникам воинов Великой Отечественной — как россиянам, так и тем, кто живёт на территориях, контролируемых сейчас киевским режимом. Идейные наследники нацистских пособников пытаются отказать людям в праве на историю и память. Россия же и тогда, и сейчас напоминает о борьбе с общим врагом и его разгроме.

В канун 80-летия Победы пресс-служба Кремля отмечала, комментируя гуманитарную инициативу: «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру». Из того же принципа Москва исходит и сейчас.

Но и в прошлом году, и перед началом пасхального перемирия, и сейчас делается важное уточнение: Россия не рассчитывает на то, что киевский режим будет честно соблюдать перемирие — даже если формально согласится на него.

Показательны данные Минобороны от 13 апреля по итогам объявленной паузы на Пасху. Тогда было зафиксировано 6558 нарушений со стороны ВСУ. Поэтому указания для войск на линии боевого соприкосновения неизменны: не открывать огонь первыми, но быть в состоянии полной боеготовности и эффективно пресекать провокации противника.

«Опасный вариант»

Разговор лидеров России и США касался не только Украины, но и темы, которая, очевидно, сейчас интересует Трампа более всего — кризиса вокруг Ирана.

Нынешний глава Белого дома не так давно стремился выступить в амплуа глобального миротворца. И Москва одобрила попытку Трампа выйти из нынешней конфронтации на Ближнем Востоке.

«Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», — передал Юрий Ушаков слова российского лидера.

Он также отметил: «Наше руководство предложило ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы».

Одновременно Москва дала понять: продолжение американо-израильских атак пагубно скажется не только на обстановке в регионе, но и на глобальной безопасности. И — как передал Путин Трампу — «конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана».

Россия готова контактировать с США, помогая в разрешении ближневосточного кризиса, и одновременно Москва ни на йоту не отступает от поддержки наших партнёров в Тегеране. В этой политико-дипломатической «игре» российское руководство тоже располагает «козырями на руках» — и в Вашингтоне, безусловно, принимают это во внимание.

Кроме того, в иранском вопросе Россия выступает солидарно с ведущими незападными державами, прежде всего с КНР. Та линия, которую ведёт Москва, обозначает её роль как гаранта стабильности на Ближнем и Среднем Востоке — что не могут не учесть и в Тегеране, и в других столицах региона.

Сочувствие как признак силы

Разговор российского и американского лидеров не ограничился только вопросами большой политики. «Вполне понятно, что Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон», — отметил Юрий Ушаков.

Для Трампа вопросы личных симпатий и антипатий имеют крайне важное значение. Российский лидер же известен умением выстраивать человечные, доверительные отношения с коллегами — причём не только с лидерами стран Глобального Юга, но и Запада. Политика, которую ведёт тот или иной деятель, не исключает проявления сочувствия к нему как человеку.

«Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошёл как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен её вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», — отметил Ушаков.

Проявления сочувствия и понимания, искренний интерес к гуманитарным инициативам поверх линий разделения — такие шаги политического деятеля могут вызывать только уважение.