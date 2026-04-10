Российская армия наступает в приграничной зоне — в Сумском, Краснопольском и Шосткинском районах Сумской области. Продолжается формирование буферной полосы, призванной обезопасить Курскую и Белгородскую области.

Иван Шилов ИА Регнум

В Краснопольском районе продолжаются ожесточенные бои в районе села Новодмитровка.

Командование ВСУ бросило на этот участок фронта части 71-й Объединенной воздушно-десантной бригады, 160-й механизированной бригады и 119-й бригады теробороны.

Зачастую военнослужащих разных бригад сводят в единые штурмовые роты, которые несут потери.

«Сестра пропавшего без вести насильно мобилизованного солдата <…> сообщает, что личный состав механизированной бригады переподчинили командиру 71-й бригады, командование которой «уничтожило собственных военнослужащих», — сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Появилась информация о переброске в приграничье подразделений ПВО ВСУ из Полтавской и Одесской областей. Причина очевидна — украинская противовоздушная оборона не справляется.

В приграничье, причём не только сумском и харьковском, активно действуют российские беспилотники. Так, 9 апреля реактивный дрон «Герань-4» нанёс удар по электрической подстанции «Городня».

Этот объект с рабочим напряжением 10/35/10 киловольт расположен в Черниговской области, в 30 км от российской границы.

Сообщается, что беспилотник оснащен малогабаритным реактивным двигателем, который позволяет достигать скорости в 300 км/ч, что делает его недоступной целью для вражеской ПВО.

Ранее, 6 апреля, новейший реактивный дрон «Герань-5» поразил нефтебазу в районе населённого пункта Мошенка в Ахтырском районе Сумской области. Без топлива остались силы противника, которые стягивают в приграничные районы.

На другом участке границы противник готовится перейти в глухую оборону. По данным с мест, в Харьковской области ВСУ возводят новую оборонительную линию южнее Волчанска и северо-западнее Купянска.

Её строят в нынешнем тылу, по линии Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук. В украинских источниках эти сообщения вызвали возмущение, националисты заподозрили командование в намерении «сдать часть Харьковской области».

Срыв «мясных штурмов» ВСУ

На протяжении последних недель враг неоднократно пытался сдвинуть линию фронта на стыке границ Днепропетровской и Запорожской областей.

Эти неудачные контратаки дорого обходятся ВСУ. Примером могут служить две недели «мясного штурма» в районе села Терноватое к северу от Гуляйполя. Здесь от украинского подразделения в полусотню человек остался один боец — выживший, потому что сдался в плен.

Этот военнопленный, боец 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Анатолий Дергач, рассказал: его роту отправили под Терноватое с заданием — группами добраться к российским позициям у села Сладкое и атаковать. До места из 53 солдат и офицеров противника дошло 40, а после штурма выжил только Дергач.

В последние несколько дней по тылам ВСУ в районе Нового Поля, Благодатного и Шевченковского наносятся удары силами артиллерии, авиации и войск БпС (беспилотных систем). Враг несёт тяжёлые потери, что лишает его возможности продолжать даже «мясные штурмы».

Украинское командование бросает на запорожский участок фронта необстрелянные резервы.

В Сети были опубликованы кадры допроса пленного из 1-го отдельного штурмового полка ВСУ «Волки да Винчи». Он рассказал, что отбывал срок в тюрьме, но недавно был освобождён и зачислен в действующую армию. Пленный признался, что моральный дух его «побратимов» оставляет желать лучшего — царит подавленное настроение.

Наступление российских войск развивается в районе Гуляйполя. Бойцам группировки войск «Восток» удалось прорвать оборону противника северо-западнее города, у населенных пунктов Рождественское и Верхняя Терса. Южнее ВС России вышли к окраинам населённого села Воздвижевское, которое было превращено ВСУ в оборонительный узел.

По последним данным, под контроль российской армии перешла юго-восточная часть Воздвижевского. Другой укрепрайон противника — в районе поселка Верхняя Терса — был взят в окружение с юга, востока и запада.

Занятие этого района открывает возможность для наступления дальше на запад — в сторону Лесного и Любицкого, чтобы перерезать и удерживать трассу Новомихайловка — Орехов.

ВСУ несут потери из-за халатности

Активные бои продолжаются на западе ДНР, близ ранее освобождённого Красноармейска (Покровска). Здесь группировка ВС России «Центр» отразила попытку 425-го штурмового полка «Скала» и 155-й механизированной бригады ВСУ в районе Гришина.

В Сети появились кадры уничтожения как минимум одного танка Abrams, а также нескольких единиц бронетехники.

В киевской прессе провальная попытка лобового штурма вызвала критику командиров 425-го полка ВСУ и украинской группировки в Донбассе в целом.

В ответ близкие к командованию ВСУ источники заявили, что полк якобы выполнил поставленные задачи. «Антикриз» вскрыл новые факты, свидетельствующие: полк постоянно получает свежие пополнения, которые несут потери еще до прибытия на фронт.

Как минимум пятеро мобилизованных «проходили занятия» на морозе в сырой одежде и получили воспаление лёгких, но заболевших «забыли» вовремя госпитализировать. К медикам бойцы поступили в критическом состоянии, спасти их не удалось.

Не лучшим образом для ВСУ складывается ситуация в районе Константиновки.

Российские войска после взятия под контроль части промзоны в западной части города постепенно расширяют зону контроля в жилой застройке.

Ожесточенные боевые действия продолжаются в Ильиновке, юго-западнее города. По последним сообщениям с мест, российские операторы дронов взяли под плотный огневой контроль трассу, соединяющую Константиновку с соседней Дружковкой, нарушив логистику ВСУ.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в связи с приближающимся праздником Пасхи. Гуманитарная инициатива действует с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Гештаба Валерию Герасимову отданы указания: на это время остановить боевые действия по всему фронту. Но одновременно войскам поручено быть готовыми пресекать провокации противника.