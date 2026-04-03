Весенняя распутица в Донбассе завершается, как правило, к середине апреля — но уже сейчас, с установлением стабильно тёплой погоды, в зоне СВО нарастает интенсивность боёв. После относительного затишья возобновились активные столкновения в Константиновке.

Штурмовые группы 8-й гвардейской армии (группировка войск «Юг») развивают начатое ещё в последних числах марта наступление по левому берегу реки Кривой Торец. Вдоль русла реки, делящей город по линии северо-запад — юго-восток, расположена промзона, где ранее закрепились ВСУ. К концу нынешней недели наши военные уверенно закрепились в части «промки».

Бойцы «Юга» продвинулись вдоль улицы Промышленной и с боями заняли окраины Константиновского металлургического завода — мощного оборонительного узла противника.

Успех был достигнут благодаря эффекту внезапности, отмечают фронтовые источники. До этого ВС России связали врага боями за пригороды Константиновки. Это позволило оттянуть часть сил из центра города.

Стремясь стабилизировать ситуацию, командование ВСУ бросило закрывать прорыв резервы, которые понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить.

Ожесточенные бои продолжаются в районе железнодорожной станции у металлургического завода. На правом берегу Кривого Торца российские военные смогли продвинуться вглубь жилой застройки, а также потеснили противника в районе городского вокзала. Подробности городских боёв передал фронтовой источник ИА Регнум.

«Огневые точки — в многоэтажках, заводских корпусах, ВСУ цепляются за каждый метр. В общем, как всегда, они пытаются связать нас в застройке. Однако эта тактика перестает работать, когда мы находим слабое место, надавливаем и прорываемся, — рассказал собеседник. — Второй ключ к обороне ВСУ — это воздействие на их коммуникации и охват укрепленных позиций с флангов, что мы и наблюдаем».

В Сети публикуются кадры точечных ударов ВКС тяжелыми авиабомбами по отдельным строениям, где противник создал огневые точки и позиции для наблюдателей.

Удары также наносятся по маршрутам снабжения украинской группировки, включая трассу Н-20, которая связывает Константиновку с городом Дружковка.

Нарушение коммуникаций привело к проблемам со снабжением украинского гарнизона. Бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен. Об этом рассказал российский военный — боец с позывным Верум из 1442-го полка 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг».

Силы врага истощены, в то время как командование ВСУ не способно обеспечить доставку воды и продуктов питания на позиции 5-й отдельной штурмовой бригады, которая держит позиции в городской застройке, рассказал Верум. Он пояснил: снабжение практически прекратилось из-за активности наших FPV-дронов.

Одновременно с наступлением в самой Константиновке «Юг» продолжает операцию по глубокому охвату города с флангов. Неприятеля выбили из сёл Павловка и Новопавловка к западу от Константиновки и в 8,5 км юго-западнее Дружковки.

Здесь штурмовики продвигаются вдоль реки Казенный Торец, стремясь выйти в тыл ВСУ в Константиновке. Украинское командование пытается оттянуть часть российских сил с этого направления. Соединения 5-й штурмовой и 100-й механизированной бригад ВСУ сделали попытку продвинуться в направлении Часова Яра. Однако спустя несколько дней боев враг понёс потери. ВСУ откатились на исходные позиции.

Запорожская область: бои к юго-востоку от Орехова

В начале недели стало известно о продвижении ВС России в районе села Луговское юго-восточнее города Орехов — важного узла в обороне ВСУ в Запорожской области.

Луговское находится у трассы Т0815, ведущей к Орехову от райцентра Пологи, контролируемого российской армией.

Враг вновь попытался контратаковать позиции группировки ВС России «Восток», на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Здесь, в восточной части Запорожской области, были сосредоточены разрозненные соединения ВСУ, включая механизированные части и отряды теробороны.

Позднее в этом район была переброшена 92-я штурмовая бригада украинской армии, 82-я и 95-я бригады аэромобильных войск.

Неприятель задействует крупные соединения бронетехники, которые пытаются прорваться на российские позиции и высадить десант. Однако все попытки украинской армии продвинуться не принесли результата.

Украинские военные компенсируют неудачи «на земле» медийными вбросами.

Например, 27 марта представители 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сообщили о захвате села Березовое в Днепропетровской области на стыке границ с ДНР и Запорожской областью. Однако позднее стало известно, что видео из села было сделано несколькими украинскими военнослужащими, просочившимися через оборонительные порядки.

Впоследствии бойцы ВСУ были обнаружены и ликвидированы. На других участках противник также не имел успеха.

Харьковская область: продвижение от Волчанска

Одновременно с наступлением в Донбассе российские войска продолжают расширять буферную зону на нескольких участках государственной границы.

Продвигаясь от ранее занятого города Волчанск к юго-западу, штурмовые подразделения выбили ВСУ из села Верхняя Писаревка на берегу Северского Донца.

Оборону в этом районе держали соединения 58-й мотопехотной бригады украинских войск. После тяжёлых боёв враг понес тяжелые потери и был вынуждены отойти дальше к югу.

Взятая Верхняя Писаревка тактически важна — «населённик» расположен на берегу Печенежского водохранилища по реке Северский Донец рядом с местом впадения в неё речки Польная.

Контроль над Верхней Писаревкой позволяет группировке ВС России «Север» форсировать Северский Донец. На противоположном берегу реки расположено крупное село Рубежное, к востоку от Верхней Писаревки по речке Польная располагается мини-«агломерация» из населённых пунктов Шестеровка, Лосевка и Сосновый Бор.

Если враг будет выбит из этих сёл, то для «Севера» откроется возможность создать плацдарм в 13 км севернее крупного посёлка Старый Салтов и 35 км северо-восточнее Харькова.

Тяжёлые бои продолжаются южнее — в районе Купянска.

По данным с мест, российским войскам удалось ликвидировать майора 241-й отдельной бригады теробороны ВСУ. Убитый майор Владислав Якименко был начальником штаба батальона беспилотных систем.

Можно предположить, что Якименко был уничтожен в результате точного удара по командному пункту, поскольку офицеры, занимающиеся «птицами», редко появляются на передовой.

Сообщения об уничтожении офицеров такого уровня редко публикуются в открытых источниках. Особенно если учесть, что командование ВСУ делает особую ставку на БПЛА.

Стремясь восполнить потери, понесенные как в обороне, так и в наступлении, украинский генштаб продолжает масштабную, беспрецедентную по уровню насильственных задержаний, мобилизационную кампанию. Предположительно, Киев планирует в обозримом будущем предпринять новое наступление в тщетных попытках перехватить инициативу.