В России идёт набор новобранцев во вновь созданные войска беспилотных систем (БпС). Новый род войск создан специально для проведения боевых операций с использованием беспилотных комплексов различного профиля и назначения.

Иван Шилов ИА Регнум

Впервые о создании новых войск заявил 12 июня 2025 года Владимир Путин. Президент подчеркнул: российская армия за время спецоперации накопила большой опыт работы с БПЛА. С помощью дронов ВС России уничтожили и повредили до половины целей противника.

БпС как отдельный род войск официально появились в российской армии 12 ноября прошлого года. Тогда замначальника этих войск полковник Сергей Иштуганов отметил, что уже определена структура подразделений, создана вертикаль управления и назначен начальник нового рода войск.

С этого момента структура Вооружённых сил выглядит следующим образом: три вида войск (сухопутные, ВМФ, воздушно-космические силы) и три отдельных рода войск, подчиняющихся непосредственно центральному командованию. Это РВСН, ВДВ и теперь — войска беспилотных систем.

Особое внимание к БпС стало естественным результатом развития фронтовой обстановки — когда именно дроны зачастую определяют работу на поле бое.

Помочь пехоте и авиации

К 2026 году эффект от использования ударных беспилотников «стал сопоставим с результатами огневого воздействия ствольной артиллерии», FPV-дроны наносят ВСУ значительные потери.

На это в комментарии газете «Красная звезда» от 20 февраля указал первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, руководитель ГОУ (Главного оперативного управления).

По информации из открытых источников, к моменту создания БпС профильные подразделения беспилотников существовали в каждой войсковой группировке, работающей в зоне СВО.

Свежий пример, подтверждающий эффективность работы «дроноводов», — операция войск БпС в районе города Доброполье (на северо-западе ДНР), об успехе которой 5 апреля сообщило Минобороны.

«Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Центр» с целью срыва ротации подразделений противника совершили налет в режиме «свободной охоты» на позиции и живую силу формирований ВСУ на добропольском направлении СВО», — отметили в ведомстве.

«Свободная охота» беспилотников стала подспорьем для пехоты и техники группировки ВС России «Центр», которая ведёт наступление на Доброполье.

Тогда же, 5 апреля, пришло сообщение с Запорожского участка фронта, где продвигаются подразделения группировки «Восток». Благодаря действиям специалистов БпС вражеская бронетехника уничтожается на подходе, а рассеявшуюся пехоту добивают точечными ударами.

Поддержка с воздуха «обнуляет» продолжающиеся все последние месяцы попытки ВСУ организовать контрнаступление. За это время фронт систематически сдвигается в нашу пользу.

Минобороны практически ежедневно публикует сообщения об ударах по украинским позициям на запорожском направлении при поддержке FPV-дронов. Это позволяет говорить о системной интеграции войск беспилотных систем в тактику армии России.

Но операторы беспилотников не ограничиваются целями исключительно в прифронтовой зоне.

Сергей Мирный/РИА Новости Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету

Накануне в Сети появились кадры удара аппарата «Герань-2» по радиолокационной станции (РЛС) TRML-4D зенитного ракетного комплекса IRIS-T у села Кирянка Полтавской области, более чем в 100 километрах от линии фронта.

Удачное попадание по такой цели «ослепляет» зенитную систему, создавая таким образом брешь в и без того дырявом куполе ПВО противника, которую используют самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации.

Войска беспилотных систем сегодня выступают надежным «партнёром» как сухопутных сил, так и пилотируемой авиации. Более того, отдельные виды вооружений стали настоящим кошмаром для украинской армии.

Вскрытие «Ланцетом»

В прифронтовой зоне главным инструментом для поражения укреплённых и бронированных целей остается барражирующий боеприпас «Ланцет».

По данным портала Lostarmour, специалисты которого оценивают кадры из открытых источников, с начала СВО по врагу было применено не менее 4,6 тысячи «Ланцетов».

Станислав Красильников/РИА Новости Военнослужащие расчета БПЛА «Ланцет»

На счету операторов более 1100 ударов по позициям буксируемой артиллерии и 770 ударов по самоходным артиллерийским установкам (САУ), более 1100 ударов по танкам и легкой бронетехнике.

Иногда «добычей» «Ланцета» становятся более специфичные цели, например самолёты украинских ВВС на аэродромах.

Широкое применение барражирующих боеприпасов этого типа позволяет войскам беспилотных систем заблаговременно предотвращать концентрацию сил противника в прифронтовой зоны в целях контрнаступления.

Дроны против дронов

С октября 2024 года в составе ВС России успешно действует Центр перспективных беспилотных технологий (ЦБПТ) «Рубикон», который был создан по прямому указанию министра обороны Андрея Белоусова. С осени прошлого года центр включён в структуру войск БпС.

В задачи этого особого подразделения входит конструирование и испытание новых образцов дронов и программного обеспечения для них.

Инженеры «Рубикона» занимаются внедрением в беспилотные программы технологий искусственного интеллекта и систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

В ЦПБТ занимаются подготовкой операторов и непосредственно управляют беспилотниками в зоне боевых действий. Ресурсы центра публикуют кадры поражения целей, которые позволяют получить статистические данные об эффективности его работы.

К октябрю 2025 года был достигнут рубеж в 2 тысяч ударов в месяц, а в марте 2026-го поставлен новый рекорд — 3170 пораженных целей.

Удары наносятся в том числе и по логистике ВСУ. В частности, операторы поразили свыше 1000 наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника, из них более 200 — в течение марта 2026 года.

Благодаря действиям российских операторов БПЛА сегодня маршруты снабжения противника усеяны сожжёнными «роботами» украинских войск, что не даёт ВСУ организовать сколько-нибудь стабильную оборону ни на одном из стратегических направлений.

Специалистами центра были уничтожены около 1900 БПЛА самолётного типа, в том числе занимавшихся разведкой и корректировкой артиллерийского огня с воздуха. Своевременное уничтожение дронов наведения сильно влияет на ход боевых действий «на земле», поскольку артиллерия противника действует, по сути, вслепую. Для поражения целей применяется широкая линейка БПЛА, включая ВТ-40, «Князь вандал Новгородский» (КВН), «Молния» и ряд других.

***

В 2026 г. ВС планируют подготовить более 70 тысяч специалистов для войск беспилотных систем. Об этом 24 марта рассказал замначальника Генштаба генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

«Мы и в этом году планируем больше 70 тысяч только подготовить в интересах наших войск беспилотных систем специалистов, которые будут управлять этими системами», — отметил генерал.

С его слов, в интересах нового рода войск уже подготовлено большое количество специалистов по управлению беспилотными аппаратами.

Беспилотники из «экзотики» уже стали такой же неотъемлемой частью вооруженных сил как сухопутные войска, флот и авиация. И в этом смысле Россия сегодня существенно опережает ряд других стран.