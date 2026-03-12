С установлением тёплой погоды резко возросла интенсивность боёв в зоне СВО, в первую очередь на гуляйпольском направлении в Запорожской области. Бойцы нашей группировки войск «Восток» владеют инициативой и стремятся прорвать линию фронта. Противник действует локально и без заметного успеха.

ИА Регнум

ВСУ попытались прорваться на трёх участках фронта, на стыке границ ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. У села Гай в Днепропетровской области, южнее Покровского, враг задействовал силы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Группу усилили американскими бронемашинами Stryker, Bradley и M113. Эту технику командование ВСУ старается экономить и пускает в дело в крайнем случае.

По имеющимся данным, попытка прорыва сорвалась, по сути, еще до начала. Противник зашел на минные поля и, потеряв часть бронетехники, был вынужден отступить.

Источники с мест отмечают: украинские войска сталкиваются с нехваткой инженерной техники для разминирования. Запасы машин советского производства истощены, а страны НАТО не поставили Киеву замену в достаточном количестве.

Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли в направлении села Алексеевка — также при поддержке американских броневиков. И также безуспешно, поскольку ранее в этом районе нашими военными была оборудована система оборонительных заграждений, которая включает в себя противотанковые рвы и минные поля. Враг был встречен с боем и отброшен.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В районе Великомихайловки, где против наших военных действует 425-й штурмовой полк ВСУ, скопления живой силы и бронетехники врага были обнаружены операторами разведывательных беспилотников. По наступающим пришлись артиллерийские и дроновые удары «Востока».

В итоге ВСУ не смогли переломить ситуацию в свою пользу ни на одном из выбранных направлений.

В то же время, наши военные продолжают наступление южнее, в районе Гуляйполя.

Бои у Степногорска: сдерживание и наступление

Ожесточенные бои также продолжаются в западной части Запорожской области — в районе ранее освобождённого Степногорска. В конце прошлой недели бойцы группировки войск «Днепр» выбили ВСУ из села Веселянка и вышли на расстояние 15 км до окраин Запорожья.

Стремясь не допустить прорыва, командование ВСУ приняло решение начать контрнаступление и на этом участке фронта. Но после недели интенсивных боёв, которые не принесли украинской армии существенных результатов, «контрнаступ» постепенно выдохся.

Удержав линию фронта, подразделения «Днепра» возобновили наступление из района от Приморского по направлению на Григоровку — село у трассы M18, ведущей к Запорожью.

Ещё одно наступление развивается восточнее Степногорска в направлении села Юрковка с общей целью выхода к городу Орехову.

Сумская область: ВСУ оттесняют от границы

За минувшую неделю ВС России достигли успехов, продвигаясь в приграничье Сумской области. По данным с мест, здесь под контроль группировки войск «Север» перешло до 30 квадратных километров.

На прошлой неделе бойцы 80-й мотострелковой бригады заняли приграничное село Червоная Заря в 35 километрах северо-восточнее города Глухова. Враг использовал этот район для обстрелов Рыльского района Курской области.

Под контроль наших военных были взяты и близлежащие леса, где до этого находились позиции украинской теробороны.

Российские войска также полностью или частично заняли пограничные сёла Сумской области — Грабовское, Поповку, Высокое, Сопыч и Комаровку.

В приграничной полосе также появляются большие участки так называемой «серой зоны», где «кочующие» артиллерийские установки и диверсионные формирования ВСУ уже не могут чувствовать себя спокойно.

Дуэли дронов и ликвидация «летающего комбрига» ВСУ

Обстановка в зоне СВО обострилась не только на земле, но и в воздухе. В последние дни поступают многочисленные сообщения о том, что командование ВСУ задействует рекордное количество FPV-дронов в Запорожской области и ДНР. Также резко возросла активность тяжёлых коптеров типа «Баба-яга».

Украинские источники, в свою очередь, жалуются на возросшую активность беспилотников «Молния» российских ВКС, которые действуют на расстоянии в десятки километров от линии боевого соприкосновения.

Они же признают, что украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) зачастую не могут устранить угрозу.

Российские операторы шифруют частоты управления, которые не так просто выявить. Можно сказать, что ВСУ сами создали себе проблемы, сделав ставку на рои FPV-беспилотников. Теперь им становится всё труднее глушить отдельные частоты, не «уронив» тем самым свои собственные дроны.

О накале боёв свидетельствует потеря Украиной истребителя Су-27 и его пилота Александра Довгача, командира 39-й бригады тактической авиации ВСУ.

Судя по некрологу, самолёт Довгача сбили во время боевого вылета. Обстоятельства инцидента остаются неясными: пока не установлено, был ли Су-27 ликвидирован нашими средствами ПВО или истребительной авиацией.

В любом случае для ВСУ потеря этого командира авиабригады чувствительна: у противника отмечают, что Довгач считался опытным лётчиком, совершил несколько сотен вылетов.

В последнее время командование ВСУ всё реже использует пилотируемую авиацию и старается беречь квалифицированных пилотов. То, что в бой буквально бросают командиров целых соединений, говорит о существенном обострении обстановки.

С мест также поступают свидетельства о начале беспрецедентной волны мобилизации в ВСУ. Жесткие задержания мужчин призывного возраста происходят по всей Украине. Сотрудники ТЦК начали даже перекрывать автострады в Киеве, стремясь выловить побольше новобранцев.