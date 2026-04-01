Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Москву. И аккурат в ходе визита прошел митинг возле армянского посольства, где сотни людей выступили против его нападок на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

Участники протеста принесли с собой плакаты «В единстве — сила, в разделении — слабость», «Армянская нация стоит на защите Церкви», «Диаспора и Армения — единое целое», «Вместе со Святым Эчмиадзином».

«Это уже пятый такой митинг, который проходит в Москве. Плюс к этому аналогичные мероприятия еженедельно проходят в регионах России», — поясняет ИА Регнум общественный деятель Мика Бадалян, ставший одним из главных лиц этой акции.

В частности, митинги против Пашиняна и в защиту ААЦ проходили в Ростове-на-Дону, Калининграде, Тюмени и других городах.

Конфликт Пашиняна и ААЦ идет уже несколько лет. Премьер и его сторонники уверяют, что причиной конфликта стала поддержка духовенством ААЦ во главе с католикосом всех армян Гарегином Вторым «антиармянских интересов». То есть оппозиции, якобы ведущей страну к новой войне с Азербайджаном, а также внешних держав, которые опять же якобы стремятся лишить Армению ее суверенитета.

Проще говоря, России.

«Определенные силы, связанные с Россией, и при поддержке российских олигархов пытаются принести независимость Армении в жертву своим интересам», — говорил Пашинян.

И сейчас ряд подконтрольных ему СМИ и даже политиков прямо называют католикоса российским агентом. Некоторые государственные деятели, в частности глава СНБ Андраник Симонян, даже отказываются признавать духовный сан католикоса, открыто поддерживая идею Пашиняна о его свержении.

Священники защищают Армению

На самом же деле причина в том, что Армянская апостольская церковь на сегодняшний день является одним из ключевых препятствий для реализации плана Никола Пашиняна по полному переформатированию Армении.

Переформатированию, подразумевающему отказ от ключевых элементов армянской идентичности (в том числе требования признания геноцида армян) ради прекращения конфликта с Азербайджаном.

Отказ от любой защиты армянских культурных ценностей в Карабахе и прав изгнанных оттуда армян, сдача армянских территорий под контроль Баку и, как завершающий этап, геополитический разворот Армении от союза с Россией к статусу форпоста Запада на Кавказе.

Ради реализации этого плана Пашинян уже пересажал ряд оппозиционных деятелей и развернул в стране антироссийскую кампанию. «Армения сегодня превратилась в концлагерь имени Пашиняна. За любое инакомыслие людей подвергают санкциям и репрессиям», — говорит Мика Бадалян.

Однако запугать Церковь он не сумел — несмотря на «посадку» нескольких епископов и арест родственников католикоса, ААЦ не подчинилась Пашиняну и продолжает публично выступать против его планов.

Но выступать без излишней агрессии. Лишив сана нескольких священников-раскольников, которых Пашинян привлек к своей антицерковной деятельности, ААЦ не покушается на мирскую власть.

«Церковь заняла очень интересную позицию. С одной стороны, она не пытается договариваться с Пашиняном. С другой, не организует никаких нападок на премьер-министра, поскольку руководствуется в своей деятельности христианскими ценностями», — говорит Мика Бадалян.

Христианский протест

Конечно, кто-то может сказать, что Церковь могла бы действовать более активно. «Некоторые в Армении считают, что ААЦ должна действовать более активно и не только лишать сана священников, которые поддержали действия Пашиняна против церкви. Однако текущий взвешенный подход приносит плоды», — объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

По его словам, с одной стороны, ряд высших иерархов ААЦ, которые поддержали Пашиняна, уже отказались от этой позиции. С другой, Пашинян так и не смог заручиться поддержкой зарубежной армянской общины, которая рассматривает его атаку на аполитичную, по сути, церковь как безосновательную. Как, в общем-то, рассматривает и армянское население.

«Нападки на церковь дают обратный эффект. Растет консолидация людей вокруг ААЦ — рейтинг одобрения этого института в стране вырос с 30 до 75%», — говорит Мика Бадалян.

И в результате протестная активность населения в отношении Пашиняна сейчас кристаллизуется вокруг ААЦ. Одно дело — выступать против премьера в защиту «бывших» руководителей страны (к которым у людей неоднозначное отношение), а другое — в защиту церкви.

«Общество готово защищать церковь против власти. Это демонстрирует, например, готовность тысяч людей, несмотря на репрессии, выходить на акции в поддержку ААЦ, а также — малочисленность акций с участием премьера, которые проходят против церкви», — говорит Айк Халатян.

Примером тому стала ситуация, когда Пашиняна на днях фактически выгнали из церкви святой Анны в Ереване — когда охрана премьера попыталась оттеснить верующих для прохода своего шефа, началась потасовка, и Пашинян вынужден был покинуть территорию храма. После этого полиция задержала нескольких человек «по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица».

«Инцидент, зафиксированный во время краткого визита премьер-министра, следует рассматривать как следствие антицерковной кампании властей и незаконных, неканонических действий, которые оскорбляют религиозные чувства верующих и провоцируют подобные восстания», — говорится в официальном заявлении ААЦ.

«Тактическая пауза»

Эта кристаллизация в перспективе грозит Пашиняну серьезными политическими последствиями. В июне Армению ждут парламентские выборы. Правящая партия «Гражданский договор» находится на первом месте во всех опросах, однако ее рейтинг составляет лишь 24%.

Первое место и потенциальную победу ей обеспечивает лишь нынешняя фрагментация оппозиции, которая может консолидироваться как раз вокруг ААЦ — всеармянской структуры, обретающей ореол «мученицы за армянство».

Поэтому Пашинян сейчас несколько модифицировал свою политику в ее отношении. Прежде всего перевел фокус с теорий внешнего заговора на понятную и больную для всех армян тему невозобновления войны с Азербайджаном.

«Если раньше Пашинян пытался представить католикоса чуть ли не как агента российских спецслужб, то теперь ему приходится позиционировать свою борьбу против духовенства как борьбу против реваншистов, выступающих против урегулирования с Азербайджаном. Хотя ААЦ всего лишь поднимает вопросы сохранения армянского исторического и культурного наследия в Карабахе, а также прав людей, насильно изгнанных с родины», — поясняет Айк Халатян.

Однако, к сожалению для Пашиняна, эта «тактическая пауза» вряд ли ему поможет. Митинги и акции протеста будут продолжаться вплоть до парламентских выборов, на которых народ должен будет ответить на вопрос о том, устраивает ли его нынешнее положение дел.