Литовская Республика, открыв у себя так называемое «официальное представительство Тайваня», осознанно пошла на разрыв с Китаем. Населению обещали невиданные выгоды — Тайвань, дескать, зальет Литву инвестициями и поделится с ней своими высокими технологиями.

Иван Шилов ИА Регнум

И вот спустя четыре с лишним года прибалтийская республика устами премьер-министра Инги Ругинене окончательно признала провал политики по поддержке Тайбэя, ради которого прибалтийская республика поссорилась с Китаем. Теперь Вильнюс хочет восстановить отношения с Пекином.

Нью-Васюки по-литовски

Литва стала первой и единственной из стран ЕС, открывшей тайваньское «представительство».

То был открытый вызов Пекину — литовцы дали понять, что больше не признают принцип одного Китая. КНР в ответ применила по отношению к Литве жёсткие дипломатические и экономические санкции. Кроме того, китайское министерство иностранных дел официально понизило уровень дипломатических отношений с Литвой — с посла до временного поверенного в делах.

Результат почувствовался незамедлительно: Литва, ранее являвшаяся важным узлом для контейнерных поездов, следовавших из Китая в Европу, с конца 2021 года была исключена из транзитных маршрутов.

Грузооборот порта в Клайпеде разом сократился на 67%, что привело к сокращению 1200 рабочих мест. Резко упали заказы на литовские экспортные товары: только в деревообрабатывающей отрасли испарились заказы на сумму около 1,2 млрд евро, а некоторые крупные молочные предприятия были вынуждены закрыть часть производственных линий.

Экономическое давление Китая напрямую отразилось на предпринимательском секторе Литвы. Сообщалось, что потеряли работу около 60 тысяч человек, работавших в фирмах, занимавшихся поставками в Поднебесную. Позже Пекин ослабил удавку, но литовский экспорт в КНР так пока и не достиг уровня пятилетней давности: 433,49 млн долларов в 2021 году и 242,07 — в 2025-м.

При этом литовцев кормили баснями о том, что Тайвань с избытком компенсирует им потери. В 2022-м глава представительства Эрик Хуанг провел в Вильнюсе пресс-конференцию, в ходе которой нарисовал счастливым аборигенам образ «Нью-Васюков», которые скоро будут созданы тайваньцами в Литве.

По его словам, Тайвань намерен развивать в прибалтийской республике производство разного рода продукции, основанной на новейших полупроводниковых технологиях, что разом должно обеспечить Литве научно-техническое лидерство в Восточной Европе. А еще Тайбэй собирался вложиться в развитие лазерных технологий в Литве и начать в массовом порядке закупать литовские товары — в частности, говядину — и так заместить потерю китайского рынка.

Тогда казалось, что всё это правда. В декабре 2022 года литовское министерство экономики подписало соглашение с местным консорциумом Teltonika. В документе было прописано, что к 2028 году в области Лиепкальнис в окрестностях Вильнюса на территории в 14 га должен расположиться технопарк Teltonika High-Tech Hill, где будут производить полупроводники по тайваньским технологиям. На строительство предполагалось потратить 3,5 млрд евро.

Это вызвало эйфорию в правительстве, но дальше что-то пошло не так. На исходе 2024 года Арвидас Паукштис, основатель группы Teltonika, объявил, что останавливает строительство технопарка, поскольку «не осталось надежды» до 2028 года обеспечить необходимое количество электроэнергии.

Также он жаловался на бюрократические проблемы: надолго затянулась смена целевого назначения земельных участков на промышленное.

Известие вызвало панику властей: они долго кормили население «тайваньской мечтой», а она пошла прахом. Паукштису начали звонить президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните и мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Все спрашивали, что нужно сделать, чтобы спасти технопарк. Позже Паукштис сообщил, что проект не похоронен, но введение в эксплуатацию переносится с 2028-го на 2032 год. В настоящий момент судьба проекта выглядит неопределенной — есть большие сомнения в том, что его удастся запустить и в 2032-м.

Если друг оказался вдруг…

А тем временем литовские СМИ, которые раньше подавали Тайвань в качестве верного союзника, выяснили, что «друг» оказался «предателем».

Директор Совета экономической безопасности Украины Денис Хутик, возглавлявший совместную украинско-британскую исследовательскую группу, сообщил в эфире литовского государственного радио LRT: «Тайвань является одним из крупнейших экспортеров высокотехнологичных компонентов и деталей в Россию. В 2023 году и первом квартале 2024 года Тайвань занимал второе место после Китая по числу предприятий, напрямую экспортировавших детали в Россию».

Более того, Хутик дал понять, что предприятие Teltonika тоже могло тихо снабжать Россию электротехнической продукцией — маршрутизаторами, коммутаторами, системами мониторинга транспорта, сетевым оборудованием и другими устройствами.

Паукштас назвал это ложью и клеветой, но осадочек остался — теперь Тайвань и его литовский контрагент уже не выглядели в глазах литовского правительства вызывающими доверие.

Новый премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, приступивший к работе в конце 2024-го, вынужден был прилюдно признать невеселую правду. «Я думаю, что была сделана серьезная ошибка, когда мы пытались представить наши отношения с Тайванем как экономически рациональные», — заявил он.

Сказано это было после того как бывший президент Тайваня Цай Инвэнь, находившаяся с визитом в Вильнюсе, попросила дать больше времени для поиска выгод в двусторонних отношениях. Со своей стороны Палуцкас и глава сейма Саулюс Сквернялис сообщили, что ожидания от сотрудничества Литвы и Тайваня не оправдались.

Обещания Тайбэя об инвестициях в размере 2,5 млрд евро для создания «европейской Кремниевой долины» в Литве на практике свелись к сумме менее 10 млн евро — слон обратился в муху.

Не получила Литва поддержки и от прочих своих «союзников». Так, США ограничились главным образом словами: из обещанных Вильнюсу 600 млн долларов экспортных кредитов реально было предоставлено лишь 9 млн.

Что касается Евросоюза, хотя сначала он и подал иск во Всемирную торговую организацию, обвинив Китай в «экономическом давлении» на Литву, после трёх лет разбирательств в конце 2025 года Брюссель добровольно отозвал иск. Это было расценено наблюдателями как нежелание крупных государств — членов ЕС, таких как Германия и Франция, жертвовать торговыми отношениями с Китаем ради одной небольшой страны.

В последние дни нынешний премьер Ругинене не жалеет горьких слов в адрес своих предшественников, обменявших надежную прибыль от торговли с КНР на мыльный пузырь от Тайваня.

«Главная ошибка была допущена, когда мы, забегая вперед поезда, поспешили и открыли представительство под таким названием, которого до сих пор не было ни у кого в Евросоюзе, тем самым окончательно разорвав любые, даже деловые отношения с Китаем. Что это нам принесло? Ровно ноль выгоды от Тайваня и ровно такой же большой минус от Китая», — заявила политик.

По словам Ругинене, Литва, открыв у себя «представительство Тайваня», не координировала свои действия с ЕС и США и теперь платит за свое самоуправство. Премьер полагает, что надо напомнить Тайваню о данных им обязательствах. «Для меня неприемлемы отношения, когда одна сторона старается, а другая не делает того, что обещала», — жалуется Ругинене.

Она заявила о желании восстановить те отношения, что были у Литвы с КНР пять лет назад. В Пекине уже дали ответ, потребовав убрать раздражитель. Но Ругинене начала юлить: она не хочет закрывать «представительство Тайваня», намереваясь лишь понизить его статус и переименовать в «представительство Тайбэя». Глава правительства надеется, что Пекин этим удовлетворится.

Урок для Евросоюза

Президент Науседа для виду уперся и на словах не желает идти на слишком большие уступки китайцам. Он не в силах публично признать ошибочность предыдущих действий и утверждает: хотя Вильнюс заинтересован в восстановлении нормальных дипломатических отношений с Пекином, литовцы по-прежнему желают использовать «потенциал экономического сотрудничества» с Тайванем.

Однако, по словам Ругинене, на февральской встрече высшего руководства страны по вопросам внешней политики и безопасности президент поддержал высказанное ею мнение по Тайваню.

Но Литва всё еще пытается цепляться за Тайвань. 31 марта главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите заявила о плане действий по возможным тайваньским инвестициям. Однако наученное опытом литовское бизнес-сообщество смотрит на это без энтузиазма. Всё громче звучат требования любой ценой помириться с КНР.

В Литве не осталось аккредитованных китайских дипломатов или другого персонала. В программе правительства зафиксировано стремление «восстановить дипломатические отношения с Китаем до того уровня, который существует в других государствах Европейского союза». Опубликованный недавно опрос «Литовского телерадиовещания» показал, что шесть из десяти жителей страны поддерживают смену названия «представительства Тайваня».

В любом случае Литва, идейно скованная натовской идеологией, не в силах предложить Китаю настоящую дружбу и всегда будет держать фигу в кармане.

Министр обороны Робертас Каунас заявил, что позиция его ведомства в отношении КНР не меняется — эта страна считается «угрозой». По его словам, литовские военные избегают любых китайских компонентов — в дронах, электронике и любых оружейных системах. Литовская пресса пишет о Поднебесной откровенно недоброжелательно. Пока литовцы тоскуют по деньгам Китая, самих китайцев они отнюдь не возлюбили.

Политические манёвры Литвы в отношении Тайваня обошлись ей дорого: резкое сокращение экспорта, удар по ключевым отраслям, потеря важного логистического статуса. Обещанные же Тайбэем инвестиции так и не пришли.

Новое правительство прибалтийской республики в последнее время всё чаще подаёт сигналы о желании восстановить отношения с Китаем. Пекин, оказав на Литву «воспитательное воздействие», преподал важный урок другим странам ЕС. И там никто следовать примеру Вильнюса не стремится.