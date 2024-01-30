Китай перестал выдавать визы гражданам Литвы. Одновременно Всемирная торговая организация приостановила рассмотрение жалобы ЕС на Китай, «обижающий» Литовскую Республику. И в довершение бед Тайвань, ради которого Вильнюс в свое время пошел на ссору с Пекином, закрыл свой рынок для литовских пищевых продуктов.

Сергей Корсун © ИА Регнум

Слетали отдохнуть и развеяться

В последнее время Литва поддерживала пламя своего конфликта с Китаем, развязанного Вильнюсом в 2021 году, уже без прежнего рвения. Скажем прямо, Вильнюс начал обнаруживать стремление этот конфликт как-то замять и вернуться к нормальному экономическому сотрудничеству.

И вдруг на днях стало известно, что Китай прекратил выдачу виз гражданам Литвы.

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на это с деланной растерянностью — никакой конкретной причины этого шага он, по его словам, не знает.

«Нас об этом проинформировали. Никакой дополнительной информации не предоставлено, я знаю, что граждан Литвы при необходимости могут принять в других странах», — заявил глава литовской дипломатии, находившийся в тот момент в Киеве.

Последний раз китайское представительство временно приостанавливало выдачу виз гражданам Литвы в конце ноября 2021 года. Тогда это объяснили «техническим сбоем», что мало кого обмануло. Ведь как раз в том месяце Китай официально понизил уровень своего дипломатического представительства в Литве с посла до поверенного в делах.

Такое решение Пекин принял в ответ на открытие в Вильнюсе официального представительства Тайваня. Затем были приняты меры к тому, чтобы закрыть литовским бизнесменам доступ на необъятный китайский рынок (правда, потом китайские санкции в отношении литовского бизнеса были смягчены).

STRINGER /EPA/TASS Официальное представительство Тайваня в Литве

На этот раз разрыву визовых отношений Китая с Литвой предшествовало прибытие официальной литовской делегации на Тайвань — кстати, далеко не первое. В январе 2024-го на далекий живописный остров отправились 11 литовских парламентариев во главе с несколькими заместителями председателя Сейма.

Витаутас Миталас, Радвиле Моркунайте-Микуленене, Юлюс Сабатаускас, председатель комитета Сейма по правам человека Томас Витаутас Раскявичюс, депутаты Даля Асанавичюте, Ева Качинскайте-Урбонене, Людас Йонайтис, Матас Малдейкис, Альгирдас Сисас, Арунас Валинскас и Андрюс Вишняускас. Литовская делегация первой встретилась с новоизбранным президентом Тайваня Лаем Циндэ. «Мне кажется, что предстоит очень важный визит, который сблизит наши страны», — сказал перед отлетом зампред Сейма Витаутас Миталас.

Против этого визита жестко высказался еще один заместитель спикера, представитель оппозиционного Союза крестьян и «зеленых» Литвы Йонас Ярутис. Он иронически вопросил, остались ли в Сейме сторонники Тайваня, еще не побывавшие на этом восточноазиатском острове — намекая, что для литовских политиков дружба с Тайванем дает возможность бесплатного туризма за государственный счет.

«Как эти миссии согласуются с выраженной министром иностранных дел позицией Литвы о том, что мы поддерживаем политику единого Китая? У Сейма что, своя отдельная политика, а у правительства своя отдельная внешняя политика?» — задался вопросом Ярутис.

Возражая ему, председатель литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен («Движение либералов Литвы») отметила, что общая смета визита, которая была оплачена из бюджета канцелярии Сейма, невелика — всего каких-то 3 329 евро. Основные расходы взяла на себя приглашающая сторона — Тайвань, которому важно демонстрировать развитие своих отношений со странами ЕС. «Это никоим образом не противоречит нашим обязательствам!» — отрезала Чмилите-Нильсен, сама посетившая Тайбэй в октябре прошлого года.

Rokas Lukosevicius via www. imago /www. imago-images.de/Global Look Press Виктория Чмилите-Нильсен

В свою очередь, член «Союза отечества — Христианских демократов Литвы» Матас Малдейкис, тоже побывавший на Тайбэе не в первый раз, рассказал агентству BNS: «Многие наши парламентарии хотят выразить свою поддержку Тайваню. Поэтому была поставлена цель сделать делегацию как можно более многочисленной, состоящей из представителей разных фракций, чтобы иметь во время этого визита максимально значительное представительство Сейма в Тайване».

Литовцы провели на острове неделю и встретились не только с новым президентом Тайваня, но также и с другими высокопоставленными представителями тамошних властей; традиционно звучали речи о «дружбе и сотрудничестве». Как и прежде в подобных случаях визит литовских политиков на Тайвань включал в себя и обширную «культурную программу».

Европа нам поможет!

Сейчас, когда ценой увеселительной поездки литовских парламентариев на Тайвань стала отмена Китаем виз для литовцев, Йонас Ярутис мрачно язвит насчет «узкой и недальновидной» внешней политики балтийской республики. Он также напомнил, что это происходит уже не в первый раз.

«Это дешевый трюк со стороны Китая, но тем не менее он очень негативно скажется не только на возможности наших граждан путешествовать, но и на развитии нашего бизнеса, который и так сократился до минимума», — пожаловался парламентарий.

Ярутис обрушился с гневными упреками в адрес главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса.

«Мы уже видели подобные действия великого «гуру» внешнеполитического дела — открытие тайваньского представительства в Литве привело к тому, что наш бизнес потерял миллиарды, а мы стали ненадежным и непредсказуемым партнером в глазах иностранных предпринимателей… Что здесь происходит и чьи интересы представляет правительство, которое четко осознает, что это его последний срок пребывания у власти?» — задается вопросом вице-спикер Сейма.

Однако беда не приходит одна.

В пятницу, 26 января, Евросоюз приостановил спор с Китаем во Всемирной торговой организации относительно экономического давления Пекина на Литву. Как сообщил представитель Еврокомиссии по торговым вопросам Улоф Гилл, приостановка спора является «процедурным шагом, сделанным по техническим причинам, связанным с необходимостью оценить определенные элементы, вытекающие из подготовки письменных материалов».

В заявлении Евросоюза, поданном в ВТО, говорится о приостановке спора на «неопределенный период времени». Но, согласно принятым в ВТО правилам рассмотрения споров, данная тяжба должна возобновиться в течение года. В противном случае ЕС, если он захочет разморозить процедуру, придется начинать ее сначала.

Тут стоит отметить, что литовские политики, влезая в конфликт с Китаем, уверяли свою паству, что «в случае чего Европа нам поможет» и что Евросоюз, используя доступные ему инструменты, не позволит Пекину слишком уж сильно угнетать Литву.

И действительно в январе 2022 года ЕС возбудил спор против Китая в ВТО.

В Брюсселе утверждали, что у них есть доказательства отказа в растаможке литовских товаров на китайской таможне и факты необоснованного отклонения заявок из Литвы о желании поставок на рынок Китая. Также в ЕС уверяли, что готовы предъявить доказательства давления Китая на компании из других стран Евросоюза. Этим компаниям китайцы ставили условие: либо вы сотрудничаете с Литвой, либо вы торгуете на китайском рынке, третьего не дано.

В сентябре 2023 года литовская пресса с помпой объявила, что в Евросоюзе вступает в силу регламент, обеспечивающий защиту государств-членов от экономического давления со стороны третьих стран. Еврокомиссия инициировала разработку этого документа на исходе 2021 года, когда Пекин ввел торговые ограничения для литовского бизнеса.

«Мы последовательно поддерживали принятие этого правового акта. Поэтому я рад, что Евросоюз встретит 2024 год более сильным и подготовленным к защите интересов как всего ЕС, так и любого отдельного государства-члена», — торжествующе отметил по этому поводу министр Ландсбергис.

Он уверял, что с принятием данного регламента ЕС получит возможность реагировать на экономическое давление со стороны третьих стран. Однако попытки ЕС защитить Литву через ВТО не произвели на Пекин особого впечатления — а сейчас эта деятельность откровенно «сдулась»…

Тайваньский нож в спину

Надо сказать, что публично Пекин всегда отрицал существование введенного им на исходе 2021-го антилитовского эмбарго (ослабленного впоследствии).

Там на голубом глазу утверждают, что китайские предприятия по собственной инициативе и руководствуясь соображениями патриотизма решили не покупать товары в странах, «атаковавших суверенитет Китая».

Отметим, что в декабре 2023 года Китай импортировал литовских товаров на сумму 14,2 млн долларов, что значительно меньше, чем показатель в 43,1 млн долларов, достигнутый по состоянию на декабрь 2020-го.

За весь прошлый год КНР импортировала литовских товаров более чем на 134 млн долларов — на 72,4% меньше, чем в 2020-м.

Ну и в довершение «картины маслом» — внезапно оказывается, что Тайвань тоже закрыл свой рынок для пищевых продуктов литовского производства.

Это произошло еще в декабре — из-за вспышки птичьего гриппа, зарегистрированной на индюшиной ферме Suduvos ukis, находящейся в Мариямпольском районе. Теперь Литва исключена из списка стран, свободных от птичьего гриппа. Это означает, что в обозримом будущем тайваньский пищевой рынок для балтийской республики закрыт.

«Несколько недель назад Тайвань предоставил Литве долгожданный статус страны, свободной от болезни Ньюкасла (опасное заболевание, поражающее птиц и наносящее большой ущерб мировому птицеводству. — Прим. авт.). Это означало, что литовские производители получили бы разрешение на экспорт в Тайвань необработанных термически яиц и начали бы переговоры о разрешении на экспорт мяса птицы. Сегодня все процессы застопорились», — разводят руками в Продовольственно-ветеринарной службе Литвы.

Ну что тут скажешь? Если уж не везет — то во всем!