С 2019 года Литва раздражала Пекин разного рода оскорблениями, а в конце 2021-го нанесла самое тяжкое из них — открыла у себя официальное представительство Тайваня. Китай не остался в долгу и наказал Литву разными мерами экономического воздействия, нанесшими тяжкий урон прибалтийской республике.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако Вильнюс не успокоился — и, подначиваемый США, заходит на очередной круг эскалации с КНР. Маленькая Литва призывает все западное сообщество последовать своему примеру и по максимуму ухудшить свои отношения с азиатским гигантом.

Подсчитали — прослезились

Сейчас уже можно подводить некие промежуточные итоги ссоры, которую Вильнюс в 2021 году затеял с великой дальневосточной державой. Всего за прошлый год по сравнению с 2022-м экспорт Литвы снизился на 11%, до 39,4 млрд евро.

По падению этого показателя страна заняла второе место в Прибалтике (на первом — Эстония, чье правительство усиленно пытается обрубить всякие торговые связи с Россией) и третье — в Евросоюзе. Спад же промышленного производства в Литве в годовом выражении оказался больше, чем в среднем по Евросоюзу — на 3,4%.

Можно смело сказать, что во многом это именно результат ссоры с Китаем, который не только сам сокращает свою торговлю с Литвой, но и, как жалуются литовские бизнесмены, побуждает к тому же и своих экономических партнеров, зависимых от КНР. Проще говоря, китайцы ставят фирмам других стран, в том числе и европейских, условие: или мы, или Литва! Выбор очевиден.

Стоит напомнить, что, ухудшая отношения с Пекином, литовские политики обещали своему электорату многомиллиардные прибыли от сотрудничества с Тайванем. Однако прошло уже почти три года с момента открытия в Вильнюсе тайваньского представительства, а щедрые посулы литовских политиков что-то не сбываются.

Глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус сетует, что Тайвань даже не открыл и своего банка в балтийской республике — хотя вроде бы проявлял к этому интерес. Однако дальше туманных заявлений дело не зашло, хотя литовская делегация даже специально ездила на Тайвань, чтобы прорекламировать свой финансовый сектор.

Неудивительно, что в течение минувших двенадцати месяцев в Литве звучали призывы добиться какого-то замирения с Китаем — режим поддержания ссоры выходит республике очень дорого.

Несколько месяцев назад, еще до своего переизбрания, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что считает возможным переименование представительства Тайваня в Вильнюсе в «представительство Тайбэя». Мол, после переименования эта контора, возможно, не будет так сильно раздражать Пекин.

Негодующий кандидат

Весьма закономерно, что тема отношений с Китаем минувшей весной играла довольно большую роль в риторике кандидатов в президенты Литвы — и особенно решительно взял ее на вооружение адвокат Игнас Вегеле. Он заявил в телеэфире, что причины, по которым в конфликт с Китаем ввязываются США, понятны — геополитика, борьба за мировое господство и т.д. Но Литве-то это зачем?

Адвокат вспомнил жуткие для литовского бизнеса времена в начале 2022 года, когда Вильнюс только-только окончательно рассорился с Пекином, и жёстко раскритиковал правительство Литвы за то, что оно — единственное в ЕС! — пошло на создание официального представительства в Тайване.

Кандидат призвал восстановить экономические и политические отношения с Китаем — и сам же признал, что это будет «значительно сложнее, чем разрушить их». Впрочем, президентом остался Гитанас Науседа, а он, как выяснилось, кардинально ничего во внешней политике менять не собирается.

Более того, сразу после переизбрания Науседа даже отказался от собственной скромной инициативы по переименованию тайваньского представительства. И забег по граблям продолжен.

Ради похвалы Вашингтона

А недавно Литва вышла на очередной круг своей конфронтации с Китаем — причем, что характерно, это произошло из-за горячего желания Вильнюса лишний раз сделать приятно заокеанскому гегемону.

12 сентября литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис (один из главных инициаторов порчи отношений с Китаем) участвовал в пресс-конференции, созванной по итогам его встречи с посетившим Вильнюс заместителем государственного секретаря США Куртом Кэмпбеллом.

Гость разговорился перед журналистами о том, что Вашингтон, дескать, очень обеспокоен растущим сотрудничеством Китая и России. По его словам, США призывают «партнеров в Европе» публично высказать обеспокоенность по поводу кооперации РФ и КНР — а Ландсбергис услужливо принял пас.

Литовский министр немедленно заявил, что Запад должен, просто обязан наложить на Китай серьезные дополнительные санкции, и призвал остальные страны Евросоюза последовать примеру Литвы, решительно разорвавшей отношения и с Россией, и с Китаем.

За столь неукоснительную верность Ландсбергис тут же удостоился похвалы заморского гостя. «Литва продемонстрировала устойчивость, диверсифицировала свою экономику, укрепилась за счет сотрудничества с партнерами. Это действия Литвы, которыми мы действительно восхищаемся», — одобрил Кэмпбелл.

Ландсбергис же, войдя в раж, посетовал, что большое количество государств Евросоюза и разность их интересов затрудняют осуществление общей стратегии по России и Китаю. Кэмпбелл в ответ на слова Ландсбергиса пообещал «принять меры» к тем членам западного блока, кто относится к конфронтации с Пекином и Москвой без должного энтузиазма.

Ну а Литву он еще раз похвалил за то, что та демонстративно и в ущерб собственной экономике «позволила Тайбэю открыть представительство с использованием в названии острова Тайвань».

Кэмпбелл строго призывал всех «партнеров» равняться в этом вопросе именно на Литву. Нет сомнений, что в Пекине заметили такое рвение маленькой прибалтийской республики и сделали выводы.

«Проклятая литовская покорность»

Вообще, конечно, внешняя политика Литвы давно уже производит впечатление анекдотической. Нынешний пример того, как официальный Вильнюс, стремясь сделать приятное важному западному дяде, с размахом бьет по собственной экономике, — далеко не первый.

Можно вспомнить и хрестоматийный случай двадцатилетней давности — как Литва в обмен на вступление в Евросоюз легко согласилась закрыть оставшуюся ей в наследие от СССР Игналинскую АЭС, обеспечивавшую республику дешевым электричеством и позволявшую ей зарабатывать на экспорте электроэнергии.

По воспоминаниям оппозиционных литовских политиков, в том числе бывшего президента Роландаса Паксаса и экс-премьер-министра Казимиры Прунскене, из-за Игналинской АЭС вполне можно было поторговаться — но никто этого даже не пытался делать. Виной всему стала, по словам Паксаса, «проклятая литовская покорность и страусиная политика».

Множество подобных примеров можно отыскать и в более поздней истории Литвы — доказательством является вся политика Вильнюса последних лет по отношению к России и Белоруссии, своим ближайшим соседям и некогда важнейшим экономическим партнерам.

Все, что можно было сделать для разрыва связей с ними, Литва делала добровольно и с песней. Стоит вспомнить, например, трагикомическую историю конца 2021 — начала 2022 года, когда Литва с радостью задушила приносивший ей большую прибыль транзит продукции «Беларуськалия» через Клайпеду.

По оценкам литовского бизнесмена Игоря Удовицкого, владеющего терминалом в Клайпеде, общие убытки Литвы (порта, железной дороги и всей логистической цепочки) составили 1 млрд долларов.

Самое же поразительное заключается в том, что Вильнюс мог бы этого и не делать. Введенные США и ЕС в отношении Белоруссии санкции оставляли возможности сохранения калийного транзита, но Литва даже не пыталась за него побороться.

Более того, главы МИДа и Минтранса Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис были готовы подать в отставку в знак вины за то, что движение продукции «Беларуськалия» по Литве не удалось остановить в одночасье из-за того, что предприятие внесло предоплату.

Собственно, ухудшение отношений с Китаем для тех, кто знаком с принципами внешней политики Литвы, откровением не стало.