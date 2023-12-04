Литовская Республика готова пойти на попятную в отношениях с Китаем. С 2019 года Литва дразнила Китай разнообразными оскорблениями, а потом в конце 2021-го открыла у себя представительство Тайваня. В КНР отреагировали моментально — почти полностью разорвали дипотношения и нанесли по Литве мощный удар, временно полностью заблокировав экономическое сотрудничество с этой страной.

Сергей Корсун © ИА Регнум

На какой-то период литовским предпринимателям совершенно перекрыли доступ к необъятному китайскому рынку. Тем самым были обнулены прежние многолетние усилия литовских политиков и предпринимателей, пытавшихся закрепиться в Китае.

И вот сейчас в Вильнюсе заявляют о своем желании урегулировать отношения с Пекином, но всё еще надеются усидеть на двух стульях.

Выстрел в ногу

Литовские политики нехотя признают, что обещания многомиллиардных прибылей от сотрудничества с Тайванем пока не сбываются.

«От Тайваня можно было бы ожидать большего, поскольку, создавая свое представительство, тайваньцы обещали и огромные инвестиции в Литву, и экономические выгоды, но пока их особо не видно», — заявила в сентябре главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

Экспорт литовских товаров на Тайвань в первом полугодии этого года остался на уровне 2022-го и составил 11 миллионов евро. В то же время экспорт Литвы в Китай увеличился в четыре раза. Возможно, он оказался бы и еще большим, если бы Вильнюс и Пекин связывали нормальные отношения.

«Я бы не сказала, что это полностью нормальная ситуация, потому что, как известно, у нас нет посла в Китае, и в Литве тоже нет китайского посла, так что отношения полностью не восстановлены», — отметила Скайсгирите.

Лидер оппозиционной партии Союз крестьян и «зеленых» Литвы Рамунас Карбаускис заявил что «сказки властей Литвы о том, что Тайвань вложит в нашу страну огромные суммы, так и остались сказками». По его словам, только одна «очень маленькая» компания Agrokoncernas, владельцем которой является сам Карбаускис, инвестирует в технологии производства молока в этой прибалтийской республике в пять раз больше, чем вкладывает в неё весь Тайвань.

«В этом виноват не Тайвань, а литовские политики, которым Вселенная не дала мозгов и заменила их на калькулятор, подсчитывающий личную выгоду от всего, что они делают», — пожаловался оппозиционный политик, добавив, что, «пока Литва стреляет себе в ногу, другие страны отстаивают свои интересы».

С Карбаускисом согласен и председатель оппозиционной «Партии регионов Литвы» Йонас Пинскус, заявивший, что из-за непродуманной политики Вильнюса страна исчезла с торговых карт КНР, а литовский бизнес понес убытки.

Кадр из видео Представительство Литвы в Тайване

Независимый депутат Сейма Миндаугас Пуйдокас даже потребовал от министра иностранных Габриэлюса Ландсбергиса уйти в отставку, обвинив его в том, что «Литва единственная в Европе начала политическую и экономическую войну с Китаем».

В правящей партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» тоже осознают, что электорат досыта наелся баснями о «враждебном тоталитарном Китае».

И вот в ноябре Габриэлюс Ландсбергис вдруг сообщил, что официальные лица двух государств обсуждают нормализацию дипломатических отношений. За это он был немедленно высмеян представителями оппозиции.

«За короткое время все может развернуться на 180 градусов. Мы можем пережить потери, отрицать их, а потом все исправить. Может случиться так, что в один день он (Ландсбергис. — Прим. авт.) — истребитель дракона, тогда как на следующий день — друг дракона», — насмехается председатель Социал-демократической партии Литвы, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте.

Разворот к дружбе с драконом

В прошлом месяце турне по странам Балтии совершил глава дипломатии Тайваня Джозеф Ву. Ландсбергис уклонился от встречи с ним, публично заявив, что Вильнюс придерживается принципа «одного Китая» и не поддерживает официальных контактов с Тайбэем.

Депутат Сейма от оппозиционного Союза крестьян и «зеленых», экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига задался риторическим вопросом: «Зачем нужно было разрушать экономику своей страны… чтобы через три года заявить, что «мы придерживаемся политики одного Китая»?».

Но, кажется, в Пекине риторику Ландсбергиса оценили.

29 ноября министр торжествующе сообщил информационному агентству Bloomberg, что Китай отменил торговые ограничения для Литвы, ранее обжалованные Вильнюсом во Всемирной торговой организации.

Теперь, по словам Ландсбергиса, окончательно завершился режим «экономического принуждения» (когда Китай применил исключение Литвы из своей таможенной системы, чтобы ни одна литовская компания не могла экспортировать в это азиатское государство. — Прим. авт.).

В свою очередь Bloomberg, опираясь на официальные данные китайской таможни, отмечает, что до восстановления прежних показателей прямой двусторонней торговли еще очень далеко.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос журналистов, в самом ли деле Пекин нормализовал свои отношения с Вильнюсом, подчеркнул: «Китай всегда соблюдает правила ВТО и будет решать соответствующий вопрос в соответствии с правилами. Мы еще раз призываем литовскую сторону как можно скорее исправить свои ошибки и вернуться к принципу «одного Китая».

То, что в Вильнюсе внезапно вспомнили об этом принципе, который они демонстративно попирали предыдущие несколько лет, можно объяснить стремлением подстроиться под курс гегемона. В ноябре президент США Джо Байден провел в Сан-Франциско встречу с главой Китая Си Цзиньпином, да и вообще в Госдепе сейчас много рассуждают о желании урегулировать отношения с Пекином.

Однако Вильнюс, рассуждая о необходимости нормализации с Китаем, не хочет и отказываться от своей «дружбы» с Тайванем, пытаясь усидеть на двух стульях.

Двуличие и лицемерие

Как уже говорилось, когда Джозеф Ву гостил в Вильнюсе, он не встретился со своим литовским коллегой. Однако министр иностранных дел Тайваня имел беседу с его дедушкой — «отцом литовской независимости» Витаутасом Ландсбергисом. Также гость встретился со спикером литовского Сейма Викторией Чмилите-Нильсен (Движение либералов Литвы), незадолго до того посетившей Тайвань во главе делегации литовских предпринимателей.

Давая в парламенте объяснения по поводу своей встречи с Ву, Чмилите-Нильсен довольно путано рассуждала о том, что Литовская Республика, дескать, «выполняет свои обязательства» и перед КНР, и перед Тайванем, но при этом все же придерживается принципа «одного Китая».

По словам Виктории Чмилите-Нильсен, Литва и Тайвань строят не дипломатические, а «экономические, академические, культурные, человеческие отношения». Она добавила, что у неё как у члена парламента было больше пространства для маневра, чем у министра иностранных дел. «Если у нас нет официальных дипломатических отношений, то и министры иностранных дел не встречаются. Иначе и быть не может», — заключила спикер.

Столь же двойственную линию проводит и советница президента Аста Скайсгирите. Недавно она сказала, разумеется, выражая мнение своего шефа президента Литвы Гитанаса Науседы, что Литва должна положить конец конфликту с Китаем.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Президент Литвы Гитанас Науседа

«Было бы хорошо разрешить этот конфликт каким-то максимально лучшим для Литвы способом, потому что для Литвы он не был полезным. Теперь все совершенно ясно, мы это видим», — отметила советница, признав, что Китай является важным глобальным игроком.

По словам Скайсгирите, Вильнюс хочет улучшить отношения с Пекином, для того чтобы расширить доход Литвы от торговли с дальневосточным гигантом. При этом советница всё-таки добавила, что от Китая исходят «угрозы», например, в сфере кибербезопасности или даже инвестиций (западная пропаганда разгоняет страхи о том, что китайские инвестиции могут совершаться с «подрывными» целями. — Прим. авт.), но мир, дескать, «не только белый и черный».

По мнению Скайсгирите, Литве надо поддерживать хотя бы «минимум» дипотношений с Китаем. Впрочем, она опять тут же оговорилась, что Литва и впредь будет развивать дипломатические отношения с Тайванем.

Парламентарий, заместитель спикера Йонас Ярутис (Союз крестьян и «зеленых» Литвы) такой подход критикует: «Это просто обыкновенное двуличие и лицемерие, когда одним высказывается одна позиция, а другим противоположная, и в этом не видится ничего плохого?»

Итог политики ценностей

Впрочем, попытки литовский политиков восстановить отношения с Китаем также вызывают критику, в данном случае с противоположного фланга.

Влиятельный политолог Марюс Лауринавичюс характеризует действия Ландсбергиса как полное «отсутствие внешней политики». Он пишет в соцсети: «Поначалу политика нынешнего правительства в отношении Китая и Тайваня казалась действительно стратегически продуманной и уже принесла первые плоды. Однако «убийцы драконов», ставшие трусами, могут сами разрушить все то, что сами начинали создавать».

Такие, как Лауринавичюс, считают необходимым неуклонно придерживаться «политики ценностей», да и, кроме того, до сих пор еще верят, что Тайвань способен озолотить Литву. Хотя не далее как в августе Тайвань продемонстрировал истинное отношение к своему прибалтийскому партнёру.

Литовские политики рассчитывали сами и рассказывали своему электорату, что скоро тайваньцы откроют в Литве завод по производству микросхем. Однако в итоге тайваньский гигант по производству микросхем TSMC объявил, что инвестирует 3,8 млрд долларов (3,5 миллиарда евро) в новый завод по производству полупроводников в Германии…

Правда, Тайбэй и сейчас кормит Вильнюс посулами.

«Литва обладает сильным исследовательским и инновационным потенциалом, а Тайвань — возможностями коммерциализации и опытом освоения международных рынков, что станет ключевой моделью для расширения экономического сотрудничества между Тайванем и Литвой», — сообщил недавно директор экономического отдела представительства Тайваня в Литовской Республике Алекс Ляо.

Однако обещаний такого рода уже было предостаточно, но за два года никаких тайваньских заводов по производству микросхем, которые так широко рекламировали литовские политики, в республике так и не возникло. Высокотехнологичного прибалтийского тигра из Литвы не вышло, и она вынуждена с понурой головой проситься обратно в объятья дракона.