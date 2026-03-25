25 марта в России отмечается День работника культуры. Этот профессиональный праздник присутствует в календаре с 2007 года. Его появление ознаменовало уже сложившуюся тогда тенденцию: возрождение заботы государства о людях творческих профессий, о популяризаторах и хранителях культурного наследия. К 2026 году результаты этого внимания очевидны — российские литература, кино, изобразительное искусство становятся всё более востребованными в обществе.

Владимир Вяткин/РИА Новости

В начале года Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты исследования, из которых следует: 56% опрошенных отдают предпочтение российской музыке и лишь 12% — зарубежной. Причём в тройке самых популярных жанров — русская классика (её выбрали 20% опрошенных).

По данным Всероссийского книжного рейтинга, в первой половине прошлого года доля отечественных авторов в объеме самых популярных продаж выросла до 46%. Это на шесть пунктов выше, чем за аналогичные месяцы 2024-го.

В списке самых востребованных новинок марта 2026 года — книга «Письма к жене: Невидимая сторона гения». Этот сборник писем Фёдора Достоевского к жене Анне Григорьевне, составленный российскими и советскими литературоведами, был впервые выпущен ровно сто лет назад, в 1926-м. Переиздание оказалось крайне востребованным.

Портал «Кинобизнес» отмечает: по состоянию на середину марта в рейтинге самых кассовых фильмов первые четыре позиции удерживают российские картины. И это — типичная ситуация для отечественного кинопроката последнего времени.

Издание «Известия» в обзорном материале о ситуации на рынке видеоигр, констатировало: за прошлый год явно возрос спрос на российские продукты.

«Результат будет ещё более заметным»

Позиции российской культуры и в стране, и в мире укрепляются. «И здесь, конечно, огромную роль играют все те структуры, которые сейчас занимаются поддержкой культурных проектов», — отмечает известный писатель-фантаст, член Общественной палаты России Сергей Лукьяненко. В первую очередь, подчёркивает он, нужно упомянуть Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ).

«Назвал бы Институт развития интернета, который позволил появиться множеству сериальных кинопроектов, позволил создателям экспериментировать, — продолжает Сергей Лукьяненко. — Высшая школа управления в сфере культуры, «Таврида», «Меганом» — очень много структур, которые развивают культуру в самых разных направлениях. Результат уже есть, и он наверняка будет еще более заметным в течение ближайших двух-трёх лет».

Оценка, которую дал литератор и член Общественной палаты, подкрепляется цифрами.

В общей сложности за прошлый год Президентский фонд культурных инициативы поддержал более 1,8 тысячи проектов по различным направлениям — от исторических исследований до современных форм творчества. На воплощение этих идей через ПФКИ выделено свыше 9,5 млрд рублей.

Институт развития интернета (ИРИ) в 2025-м через конкурсы и гранты поддержал 175 проектов в области игрового и документального кино, анимации и мультимедийных разработок. На эти цели авторы получили в общей сложности 22,6 млрд рублей.

В минувшем году Фонд президентских грантов (ФПГ) выделил некоммерческим организациям не менее 8,9 млрд рублей — и значительную долю в поддержанных проектах составляют культурные инициативы.

Продолжает развиваться всероссийский фестиваль «Таврида. АРТ», который появился более 10 лет назад как общенациональный образовательный форум.

«Таврида» ежегодно собирает творческую молодёжь со всей страны. Благодаря этой площадке появилась возможность не только рассказать о местных традициях и наследии, но и соединить фольклор и современные формы искусства, дизайна, мультимедийных технологий.

Созданная на базе «Тавриды» Академия творческих индустрий «Меганом» зарекомендовала себя как уникальная кадровая программа. Здесь для всей России готовят сотрудников и директоров домов культуры, концертных залов и творческих клубов, возрождая едва не исчезнувшую традицию «искусства шаговой доступности».

Той же цели — созданию эффективного и многочисленного профессионального сообщества — служит и Высшая школа управления в сфере культуры (ВШУК). Эта программа, созданная при участии управления президента по общественным проектам, Минкульта и проекта «Таврида. АРТ», готовит уже второй поток управленцев (выпуск первого состоялся в феврале 2025-го).

«Русскую культуру сейчас двигают вперёд многие государственные проекты — это и агентства, и центры развития креативных индустрий в регионах», — отмечает участник кадровой программы ВШУК, директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Олег Робинов.

Он подчёркивает, что благодаря государственной поддержке, благодаря грантовым программам (которые стали важным инструментом отбора лучших) русское искусство становится модным и востребованным, на него есть запрос.

«Многие имена, даже забытых художников, звучат сейчас с новой силой — это очень позитивный процесс», — указывает директор рязанского музея.

Современные формы традиции

По мнению Робинова, одним из важных событий, повлиявших на возрождение народных художественных промыслов, стала выставка «Россия», проходившая на ВДНХ в ноябре–июле 2024 года.

Постоянно действующим продолжением этой выставки стал Национальный центр «Россия», который стал лабораторией для создания новых культурных проектов и площадкой для их обсуждения. Здесь, в частности, собираются экспертные советы, вырабатывающие архитектурный и визуальный код для российских городов.

Здесь же этой зимой состоялась главная новогодняя премьера страны — мультижанровый спектакль «Морозко». С декабря 2025-го по начало марта 2026-го центр «Россия» стал домом для «Книги сказок» — выставки-приключения, знакомящей с русским фольклором и традициями малых народов России.

11 марта здесь же стартовал уже второй по счёту сезон конкурса «Родная игрушка», который по поручению президента совместно организуют общество «Знание» и «Движение первых». Конкурс, посвящённый созданию современных игр и игрушек на традиционной основе, привлекает разработчиков со всей России.

Ту же цель — переосмыслить наследие своей культуры, воплотив его в новые формы, ставит перед собой и международный конкурс художников «Картина мира». Одна из номинаций, в которых участвуют молодые мастера со всего мира, называется «Вдохновленный русским» — гости из Азии, Африки, Южной Америки создают работы, в которых осмысляют нашу культуру.

«За последние годы повысился интерес к национальной идентичности и русскому коду в музыке, кино и медиаконтенте. Людям важно ощущать себя частью единого культурного пространства, — отмечает Антон Сакара, сооснователь и креативный директор мультимедиастудии RAKETAMEDIA, главный эксперт компетенции «моушн-дизайн» чемпионата ArtMasters.

Благодаря поддержке государства такие площадки, как ArtMasters и «Таврида», помогают выявить таланты и работают как социальные лифты, отмечает Сакара. Таким образом, «воспроизводство культуры» становится непрерывным процессом, вовлекая молодёжь.

Ожидается, что в этом году пройдёт уже девятый по счёту сезон международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Гранд-финал прошлого сезона, который прошёл в августе 2025-го в Ставрополе, показал: конкурс талантов привлёк не только ребят из России, но и их сверстников почти из 60 стран мира.

Не меньшей, чем новые формы уличной культуры, интерес вызывают и два недавно появившихся фестиваля классической музыки. Это «Гений места» (международный смотр, который проводится с 2024-го по инициативе Валерия Гергиева) и международный благотворительно-просветительский фестиваль «Кантата» — он ежегодно проходит в Калининградской области и в этом году будет посвящён 60-летию самого западного региона России.

Государство думает о «земских работниках»

Мощный импульс для роста интереса к произведениям и проектам различных жанров был дан в 2019 году с созданием Национального проекта «Культура», отмечает Ирина Великанова, гендиректор Государственного центрального музея современной истории России.

Нацпроект закрепил главную тенденцию — изменение отношения к культуре как к чему-то второстепенному.

«В новейшей истории культура получила статус приоритетного направления: началось создание современных библиотек по всей стране, реконструкция домов культуры, переоснащение школ искусств, музеев, — перечисляет Великанова. — Далее последовали поправки в Конституцию, за которые проголосовали люди. Поправки о том, что культура охраняется и поддерживается государством. За ними началась выработка конкретных механизмов, направленных на реализацию этих норм».

Поддержка культуры — это еще и человеческое измерение, подчёркивает гендиректор музея современной истории. «И здесь можно говорить, например, о программе «Земский работник культуры», которая всего за год работы показала свою эффективность», — указывает Великанова.

Программа «Земский работник культуры» — которая работает с января прошлого года по поручению президента как часть госпрограммы «Развитие культуры» — привлекает квалифицированных специалистов в сёла, рабочие посёлки и городки с населением до 50 тысяч человек.

«Если раньше культура была вынуждена выживать, то сегодня она зачастую становится драйвером развития территорий, в которых появляются креативные культурные кластеры», — отмечает Великанова.

Обновление и усиление «культурной инфраструктуры» — тенденция, идущая ещё с 2000-х и 2010-х (столь контрастирующая с упадком культуры в 1990-х). Нацпроект 2019 года закрепил эту тенденцию.

СВОя культура

Примета же последних лет — отечественное искусство становится более патриотичным, благодаря появлению произведений, вдохновлённых героизмом участников СВО, и благодаря приходу новых авторов с боевым опытом.

Такие произведения оказываются всё более востребованными.

Речь идёт и о литературе (если судить по продажам реалистического «романа в рассказах» Дмитрия Филиппова «Собиратели тишины» и фантастического романа «Резервист» Владимира Поселягина), и о кино — сборы военной драмы «Малыш» режиссёра Андрея Симонова в марте превысили 100 млн рублей.

Песни, созданные ветеранами спецоперации — «Мы русские, с нами Бог», «Иван, Шамиль и Салават» — набирают миллионные просмотры и становятся частью новой народной культуры.

Государство же со своей стороны создаёт и поддерживает культурные проекты, которые дают возможность людям, прошедшим СВО, реализоваться творчески. Так, на базе академии «Меганом» создана программа «#СВОёКИНО», которая позволит превратить реальные истории бойцов и их близких в фильмы.

Музыкальный лейбл «Таврида. АРТ» выпускает песни, написанные ветеранами (или вдохновлённые СВО) в рамках проекта «#СВОяМУЗЫКА». В этом же направлении работают и организаторы фестиваля «Баллады СВО — Время выбрало нас», который уже называют музыкальной летописью специальной военной операции.

«За последние годы, за годы СВО, российская культура ушла от копирования западных моделей. Зарождается определенная смелость высказываний именно российского взгляда на мир культуры как таковой», — подчёркивает Сергей Лукьяненко.