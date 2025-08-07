Песни, которые пишут ветераны СВО, родственники бойцов и волонтёры, работающие в зоне спецоперации, уходят в народ. Подтверждением того, что возродившийся жанр военной песни обрёл популярность, стал гала-концерт фестиваля «Баллады СВО — Время выбрало нас», который состоялся 6 августа в московском парке «Зарядье».

Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

Как рассказали устроители концерта, в оргкомитет пришло более 1,5 тысяч заявок от участников спецоперации, их родных и близких, и от добровольцев, вернувшихся из зоны боевых действий. Каждый хотел поделиться пережитым, рассказать о подвигах бойцов на передовой.

Команда организаторов, которую собрал Герой Советского Союза, воин-«афганец» Валерий Бурков (ныне он — монах Киприан), имела дело с непростой задачей — выбрать лучших, чтобы они представили свои песни на итоговом концерте фестиваля. Это уже второй сезон «Баллад СВО», встреча самодеятельных музыкантов становится одной из современных традиций.

А сами песни, рождённые на фронте, уже идут в народ. Достаточно посмотреть статистику просмотров на одном из популярных видеохостингов, ориентированных на молодых пользователей. К примеру, у песни «Иван, Шамиль и Салават», которую написал боец Росгвардии Салават Дасаев на стихи Елены Ключищевой, поэтессы из прифронтовой Белгородской области, — не менее 10 млн просмотров.

Это часть общего явления — в молодёжной аудитории «вирусятся» видео, посвящённые бойцам СВО, к примеру, у видео «Мы русские, с нами Бог» 3,7 млн просмотров «Вконтакте».

А у одноимённой песни Алексея Неумывакина, которую исполняет мужской хор Терской бригады «Русский формат» (песня — на основе реальных историй участников СВО, бойцов этой бригады), уже свыше 5 миллионов просмотров в соцсетях.

Неудивительно, что среди множества зрителей, собравшихся летним вечером на концертной площадке «Зарядья», большинство составляла молодёжь. Выступление «Русского формата» стало одним из «гвоздей» программы, песня «Мы русские, с нами Бог» получила Гран-при фестиваля.

«Песня создавалась в условиях, где вокруг гремели взрывы, а вместо микрофонов были гитарные струны и голос, срывающийся от усталости. Но именно в таких условиях рождается не попса, а настоящая песня сердца, в которой сливаются боль, вера, любовь к России и дух предков», — делится автор песни Алексей Неумывакин.

Живой отклик у слушателей нашла и песня ветерана СВО, ушедшего добровольцем в 2022 году, Александра Барышникова «Да, мы не те, что были»:

Мы были братьями по крови той,

Что лилась рекою.

Братья падали на землю,

Душу упокой им…

В сентябре 2023 года боец Барышников получил тяжёлое ранение, но не упал духом, продолжил писать песни и вдохновлять других авторов баллад СВО. Александр — победитель Всероссийского конкурса «По праву Памяти» и Всероссийского конкурса «Песни СВОих».

Зрители подпевали песне Салавата Дасаева — свидетельству того, что за общую Родину сражаются бойцы разных национальностей:

А мы ведём разведку боем —

Иван, Шамиль и Салават.

«Вы отходите, я прикрою!

Не бойся, мы с тобою, брат».

У нас здесь братство боевое,

Врагам своим вселяем страх.

И, словно крылья за спиною,

И мой Христос, и твой Аллах…

Особо тронули те песни, которые созданы жёнами и другими родными бойцов спецоперации. Например, «Любовь не знает расстояний», которую написала Анастасия Лапина:

Любовь не знает расстояний,

Не знает никаких границ.

Она хранитель всех мечтаний,

Она летает выше птиц.

Приказ придёт, и снова в бой —

За мир, за жизнь, за наш покой.

Пройдем мы этот путь с тобой

И сбережём свою любовь.

«Мой муж — участник специальной военной операции, он находится там с первых дней, и мы очень ждем его возвращения, — рассказывает Анастасия Лапина. — Слова в песне подчеркивают важность его в моей жизни! Любовь не знает расстояний, не знает никаких границ. Эти слова дают силу и любовь. Эта песня, безусловно, посвящена любви. Любви, которая таится в душе каждого из нас, которая является движущей силой, вдохновляющей на жизнь и веру в победу».

Елена Усольцева, соавтор слов песни «Живи» на стихи Никиты Гарасева, свидетельствует: «Я жена военного. Ради любимого человека я отказалась от успешной жизни и любимой работы на региональном радио и ТВ, решила свою жизнь посвятить почетной и патриотической миссии — разделять с супругом все тяготы и лишения военной службы. Хотелось, чтобы мой военный гордился тем, что у него дома крепкий тыл, такой же крепкий, как его патриотизм и любовь к родине».

Дорога туда, дорога обратно.

Уставшие, как обычно, все штатно.

Есть общая цель и задача одна:

Нам всем очень, очень победа нужна!

Так начинается песня «Давай боец, споём» на музыку Милы Руденской и стихи Елены Ветер. Поэтесса подчёркивает — песня на основе реальных событий.

«Начиная с 2022 года на постоянной основе я выезжаю в зону СВО поддерживать наших бойцов своими песнями, стихами, — делится Елена. — За это время проведено более 500 концертов. Эта песня посвящена неравнодушным артистам, которые постоянно выезжают в зону СВО поддержать наших бойцов. О тех людях, кто помогает ребятам поднять боевой дух. Везут гуманитарную помощь. Кто едет туда не за гонорары, не по райдерам, а благотворительно, понимая, что наши доблестные воины защищают нашу родину. Песня о настоящих патриотах нашей великой России. Песня написана в 2024 году».

Песни, которые тепло принимали слушатели концерта и которые они — это было видно по их реакции — будут петь с друзьями, продолжают традицию, начатую воинами и военкорами Великой Отечественной. Достаточно вспомнить уже ставшие народными «В землянке» (слова которой поэт Алексей Сурков написал после выхода из немецкого окружения) и песню Алексея Фатьянова «Потому что мы пилоты». Булат Окуджава не только бард-шестидесятник, но и фронтовик, и его «Мы за ценой не постоим» и «Бери шинель, пошли домой», хоть и написаны после войны, но отражают его боевой опыт.

Неудивительно, что душой конкурса «Баллады СВО» стал ветеран афганской кампании, ныне монах Киприан. Песни участников спецоперации продолжают ту традицию, которую заложили «афганцы», — достаточно вспомнить ставшие частью фольклора «Афганский вальс» и «Ты прости нас, Афганистан», которые создал боевой офицер Юрий Кирсанов.

«Тема героизма наших воинов — одна из констант отечественной культуры, — подчёркивал президент Владимир Путин. — Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России».

Важное отличие творчества участников СВО от сочинений тех же «афганцев» — современную военную лирику поддерживают и общественные организации, и государство. Оно опекает фестиваль «Баллады СВО» как платформу для патриотического воспитания и придаёт большое значение художественному качеству произведений.

Фестиваль и увенчавший его гала-концерт организуются фондом «Герои Отечества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества и других заинтересованных структур.

Песни победителей зазвучат в эфирах «Радио России», «Звезда», «Гордость», «Калина Красная», «Радио 333» и других патриотических радиостанций.