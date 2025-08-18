Латвия продолжает проваливаться в глубочайшую демографическую яму, и это окончательно накладывает крест на её перспективы. За первые шесть месяцев этого года смертность в стране превысила рождаемость почти вдвое.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным государственной статистики, за первые полгода 2025-го в республике было зарегистрировано 5660 новорожденных, что на 863 ребенка (на 13,2%) меньше, чем в соответствующем периоде 2024 года.

Вместе с тем в этот же период было зарегистрировано 13 077 смертей, что на 4,8%, или 661, меньше, чем в первой половине прошлого года.

При этом правительство намеревается в ближайшее время привлечь огромные деньги в качестве кредитов. Вот только пойдут они не на повышение благосостояния населения Латвии.

Ведь власти озабочены не столько спасением родной державы, сколько своими индивидуальными карьерами, которые они намереваются продолжить в Еврокомиссии, Европарламенте и прочих руководящих структурах западного блока.

«Раньше тут был колхоз»

От негативной тенденции в демографии не отмахнуться: старики постепенно умирают, а латвийцы, находящиеся еще в фертильном возрасте, заводить потомство не хотят. К разнице смертности и рождаемости можно прибавить и уезжающих.

Точное их число статистика не фиксирует — перемещения эмигрантов внутри Евросоюза регистрировать трудно.

Согласно данным за прошлый год, в 73,3% домохозяйств Латвии детей не имелось. Лишь примерно в каждом четвертом домохозяйстве рос хотя бы один несовершеннолетний или студент. Люди жалуются, что обзаводиться отпрысками накладно и они таких расходов не потянут.

А 38,6% латвийских домохозяйств вообще состоят из одного человека.

С ноября прошлого года в стране ежемесячно рождается меньше тысячи детей. Самая же большая рождаемость была зафиксирована в далёком 1987 году: тогда в республике появилось на свет 47 тысяч человек.

В прошлом году в Латвии насчитывалось 18 административных единиц, где вовсе не зарегистрировали ни одного новорождённого.

Недавно «Латвийское Радио 4» подготовило репортаж с одной из таких несчастных территорий, где живёт около сотни человек — Калнцемпская волость Алуксненского края. В середине рабочего дня здесь очень тихо — машин мало, мимо проезжает случайный автобус…

В настоящее время в волости, аналоге российского сельсовета, нет ни детского сада, ни школы.

Местный магазин закрыли почти десять лет назад, библиотека работает раз в неделю, но зато есть фельдшерско-акушерский пункт и доступен сотрудник по социальным вопросам.

Местная жительница Айва Лиелбарде поделилась, что порой, заезжая в волостной центр Калнцемпьи, она не видит там ни единой машины, ни пешехода. «Бывают дни, когда никого не встречаешь… Раньше тут был колхоз, деятельность: жизнь была более оживлённой», — грустно сказала пожилая Айва.

Впрочем, на эту тему она особо распространяться не стала, так как высказывать в современной Латвии публичное сожаление о советской эпохе — дело предосудительное.

Кстати, на примере этой административно-территориальной единицы хорошо заметно лукавство официальной статистики, всеми силами «натягивающей» цифру населения Латвии. По официальным данным, сейчас в волости зарегистрированы 162 жителя, но в реальности живут около сотни.

А вот пятнадцать лет назад здесь насчитывалось почти триста человек.

Многие бывшие местные обитатели давно уехали в другие страны ЕС, однако попросту не позаботились о том, чтобы оповестить о своём отъезде официальные органы. И поэтому на бумаге они по-прежнему продолжают числиться проживающими.

Дети не по карману

Тот факт, что Латвия никак не может вылезти из все углубляющейся демографической ямы уже на протяжении тридцати четырех лет, ощущается здесь буквально во всем. Например, за последние пятнадцать лет в стране существенно сократилось число учебных заведений.

В 1991 году в стране проживали около 2,7 млн человек. В начале 2024-го их насчитывалось 1 875 316, в начале 2025-го — 1 856 932. Итого минус 18,4 тысячи человек, или 1%, за год. И всё это — исключительно по официальным данным

Число «убывших» за год оказалось лишь немного меньше населения Екабпилса, Огре или Валмиеры (крупным по латвийским меркам городов) и больше, чем живущих в Саласпилсе. А за десять лет оно составило 129 тысяч (для сравнения: в двух крупнейших после Риги городах Латвии Даугавпилсе и Елгаве вместе взятых в начале этого года проживали около 134 тысяч человек).

Минус 18,4 тысячи, судя по информации латвийского Центрального статистического управления, — это самая большая годовая убыль за почти десять лет. Последний раз примерно такая же убыль фиксировалась в начале 2017-го, когда население оказалось на 18,8 тысячи меньше, чем в начале 2016-го.

И совсем не утешает латышей тот факт, что демографические показатели удаётся хоть как-то корректировать при помощи миграции. Некоторый «буст» Латвия получила в 2022 году, когда сюда прибыли несколько десятков тысяч украинских беженцев. А в последнее время в Риге стало заметно больше смуглых лиц — за счет индусов, пакистанцев и выходцев из постсоветской Средней Азии.

Интересная картина получается с числом работающих.

В Латвии, по официальным данным, насчитывается 1 170 000 жителей трудоспособного возраста. Но из них трудятся только 889 300. «Получается, что около 280 000 человек трудоспособного возраста не работают. Часть из них учится, но всё же примерно 200 000 человек мы, скорее всего, потеряли — они уехали и не сообщили об этом государству. Это целых 11% населения!» — подчёркивает депутат горсобрания Риги Инна Дьери, член оппозиционной партии «Суверенная власть».

Она отмечает, что латвийцы массово уезжают с родины с детьми, а некоторые даже с пожилыми родителями, и указывает вескую причину, по которой даже нынешняя плачевная цифра народонаселения, скорее всего, является «дутой».

Признание чересчур резкого падения численности населения приведёт к потере государством денег из европейских структурных фондов. Многие гранты ЕС распределяются по странам пропорционально числу жителей; и даже количество мест в Европарламенте зависит от населения.

По мнению Дьери, на самом деле сейчас в Латвии реально проживает чуть более миллиона человек.

Правительство регулярно оглашает меры, призванные повысить рождаемость. Так, например, министерство благосостояния намерено со следующего года удвоить ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а также привязать его к среднему доходу по стране. Планируется также увеличить единовременное пособие по рождению ребенка.

Латвийцы отнеслись к этому известию скептически: люди жалуются, что при нынешнем уровне цен, налогов и коммунальных расходов планируемого повышения будет недостаточно.

Недавно один интернет-пользователь предложил ввести в государстве налог на бездетность. Идея вызвала большой резонанс, мнения разделились.

Противники указали, что деторождению препятствует, в частности, именно высокий уровень налогообложения. Бездетные и без того уже платят большие налоги, которые идут на школы, детские сады, пособия, питание и медицину для детей. При этом они сами этими услугами не пользуются и не смогут воспользоваться, так как ребенок им не по карману.

Деньги потратят на оружие

Но совсем скоро в распоряжении латвийских властей появятся действительно большие деньги.

Минувшей весной Еврокомиссия предложила план перевооружения Евросоюза, согласно которому ЕК возьмет кредит в размере до 150 млрд евро. Затем эти средства будут предоставлены в качестве кредита уже государствам — членам ЕС. Латвийская Республика тоже намерена радикально повысить свои военные расходы за этот счет: Рига объявила о намерении занять до 8,4 млрд евро.

Для понимания: если на конец 2024-го госдолг Латвии составлял 19 млрд евро, то к концу этого года Латвия будет должна уже около 20 млрд — и это без военного кредита. Каждый латвиец уже сейчас должен примерно 10 тысяч евро.

Обслуживание такого госдолга в 2026-м обойдется стране в 604 млн евро — опять же, без учета военного кредита. Но это не предел. Латвийцам нужно сохранять готовность к тому, что в ближайшие годы расходы на обслуживание долга продолжат расти.

Вне рамок этих расчётов остаются различные финансовые обязательства властей: например, вливания в терпящую бедствие национальную авиакомпанию AirBaltic, бесконечное строительство Rail Baltica — «железной дороги в никуда», реализация «зеленого курса» в энергетике.

При этом собираемость налогов оставляет желать лучшего. Население тает, как и надежды на экономический рост, предпринимательскую активность и стремительное развитие. Недаром и без того не особо оптимистические прогнозы то и дело пересматривают в сторону ухудшения.

Депутат сейма Андрис Кулбергс напоминает, что, по оценке Госказначейства, страна может позволить себе не более 5,5 млрд евро заимствований. По его расчетам, обслуживание дополнительного военной займа обойдется каждому налогоплательщику примерно в сто евро ежемесячно. С новыми долгами их обслуживание может обойтись в 1,2 млрд евро ежегодно.

Депутат указывает, что ситуацию дополнительно усугубляют геополитика и стагнация экономики: повышение процентных ставок в США и тарифные войны уже влияют на стоимость заимствований и экономику Европы.

«Государство ведет себя как жертва «быстрых кредитов», занимая повсюду, не просчитывая общую долговую картину», — пишет Кулбергс.

Особое беспокойство вызывает у него отсутствие у государства внятной финансовой стратегии: ни министр обороны Андрис Спрудс, ни министр внутренних дел Рихард Козловскис не представили координированного плана действий. А министр финансов Арвил Ашераденс, по мнению Кулбергса, использует оборонный заём в качестве ширмы для расточительных трат госаппарата.

Кулбергс требует от правительства «прозрачного диалога с обществом», в котором будут четко изложены суммарный объем государственного долга, реальные возможности по его обслуживанию, источники поступлений в бюджет и главное — за чей счет все это будет оплачено.

Однако власти откликаться на его призыв не спешат и от публичной дискуссии уклоняются.

Все это укрепляет большинство латвийцев в мысли, что если и обзаводиться детьми, то только после эмиграции в более благополучную страну.