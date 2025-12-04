На латвийских политических подмостках новая звезда — театральный режиссер Алвис Херманис.

Иван Шилов ИА Регнум

Он выдвинул программу капитального сноса «прогнившей политической системы» и переустройства ее на новых началах. Сейчас у него есть и широкая поддержка общественности, и помощь со стороны влиятельных лиц.

Критик всех и вся

Становление Херманиса в профессии состоялось во многом в России и за счет России. Он долго работал в наших театрах, получал престижные премии. В московском Театре наций до сих пор идут срежиссированные им «Рассказы Шукшина».

И тем не менее факт остается фактом: русских он ненавидит совершенно искренне.

Именно эта ненависть во многом и побудила Херманиса обозначить политические амбиции. Причина проста: он считает, что латвийское государство неэффективно, на корню съедено коррупцией, а потому нуждается в переустройстве на совершенно новых началах, иначе не сможет сопротивляться «агрессору с востока».

И тут он попал в резонанс с общественным мнением: большинство латышей испытывают глубочайшее недовольство собственным правительством и чиновничьей кастой, которые, по мнению простых жителей, жируют на налогах населения, загоняя государство все дальше в яму. Результатом их деятельности стали жуткая депопуляция, развал экономики, здравоохранения и образования…

Наиболее громким выразителем этих настроений и является Херманис, на страницы которого в соцсетях подписано множество латвийцев. Он критикует власти в самых жестких выражениях, обвиняя их в бедах родного государства.

Не менее сурово он высказывается и по поводу избирателей, послушно голосующих за правящую партию и за таких политиков, как президент Латвии Эдгар Ринкевич и бывший и нынешний премьер-министры Кришьянис Кариньш и Эвика Силиня.

«Они, извините, стадо баранов», — сказал режиссер. Но проблема, по его словам, не в какой-то отдельной партии, а во всей системе, которую нужно менять.

Логика Херманиса довольно проста и, надо признать, во многом обоснована. Латвийская политическая система в ее нынешнем виде — это воплощенная мечта любого партаппаратчика: руководить всем и при этом не отвечать ни за что.

На выборах жителям предлагают голосовать за разные партийные списки, во главе которых ставят двух-трех популярные персонажей — это «локомотивы», тянущие за собой «котов в мешке». За независимых кандидатов голосовать нельзя.

В результате во власти оказываются не те люди, кого реально поддерживает избиратель, а те, кого желают видеть разного рода «спонсоры».

Сложилась ситуация, когда вся реальная власть принадлежит даже не столько партиям, сколько стоящим за ними конкретным политико-экономическим группировкам. Деньги, вложенные в «раскрутку» тех или иных лиц, становящихся депутатами и министрами, приносят конкретную отдачу.

Латвийская пресса буквально лопается от разоблачений: госзаказы на строительство различных объектов сплошь и рядом оформляются по цене, втрое-вчетверо превышающей реальную. И в большинстве случаев никто за это не отвечает.

И избиратель уже начал хорошо понимать, что его дурят: дискредитировать себя успели все партии. Алвис Херманис взывает именно к разочарованной части электората, составляющей наибольшую его часть.

Он выдвинул программу «спасения Латвии», включающую в себя важнейший пункт: голосование за «людей», а не за «партийные бренды». При этом Херманис заявляет: партии никогда добром не изменят систему, которая дает им власть. Стало быть, нужно ее у них отнять.

Сильная свита

12 ноября Алвис Херманис официально начал свое восхождение к вершинам власти. В этот день он вместе с несколькими единомышленниками официально учредил общественную организацию с говорящим названием «Без партий».

Вступать в нее приглашают всех «патриотически настроенных» граждан Латвии. Херманис сотоварищи намерены создать «более справедливую, прозрачную и ответственную по отношению к человеку политическую систему».

Параллельно они наметили преобразования, касающиеся не только выборов. В недрах организации создают тематические рабочие группы, которые предложат планы реформ в сферах экономики, образования, здравоохранения, госуправления, безопасности, энергетики, социальной политики.

Одним из соратников Херманиса стал влиятельный предприниматель Армандс Брокс, которого называют «латвийским Илоном Маском». До недавнего времени Брокс особенно себя не афишировал. Он занимается бизнесом в самых разных сферах, в том числе вкладывается в развитие искусственного интеллекта.

Не так давно враги пытались опорочить его, утверждая, что якобы Брокс долго не хотел избавляться от принадлежавших ему акций российских компаний.

Год назад премьер-министр Латвии Эвика Силиня предлагала Броксу возглавить структуру, напоминающую американский DOGE, которая будет заниматься повышением эффективности государственных учреждений.

Брокс, однако, решил, что этим авгиевым конюшням требуется более радикальная чистка, чем та, которую хотела устроить Силиня. Поэтому он отказал премьеру и влился в проект Херманиса.

Еще одним видным лицом движения «Без партий» стал епископ-эмерит баптистской общины Латвии Петерис Спрогис, которого Херманис прочит, ни много ни мало, в президенты.

Любопытно, что восемь лет назад Спрогиса уже двигала в это кресло оппозиционная партия «Согласие», возглавляемая тогдашним «русским мэром» Риги Нилом Ушаковым. Затею постиг крах: «Согласие» националисты называли «агентами Москвы», а Спрогис в их глазах стал «предателем».

Подвергшись травле, он объявил тогда, что от претензий на президентский пост отказывается. Но теперь Херманис предлагает ему более надежный путь к главной должности страны.

Другими сподвижниками Херманиса являются известный в стране экономист Гунтарс Витолс, депутат сейма Дидзис Шмитс и публицист Язепс Башко. Также скоро в ряды может влиться Дана Рейзниеце-Озола, возглавлявшая латвийские минэкономики и минфин. Она — талантливая шахматистка, гроссмейстер, управляющий директор ФИДЕ.

Но самый интересный слух связан с Эдгаром Яунупсом, политтехнологом, некогда считавшимся «серым кардиналом» латвийской политики.

В свое время Яунупс был среди тех, кто стоял в начале 2000-х у истоков партии «Новое время», мутировавшей позднее в «Единство», а позже — в «Новое Единство». Меняя вывески, она оставалась партией власти, собравшей в своих рядах большую часть латвийского чиновничества.

В свое время Яунупс, разочаровавшись в «Единстве», покинул его и с тех пор мечтает о создании нового амбициозного политического проекта. Одно время он даже заигрывал с русскоязычным электоратом. Его переход к Херманису свидетельствует о том, что у нового движения действительно есть хорошая перспектива.

«Твёрдая рука»

Херманис и Ко уже определились со стратегией действий. Режиссер после своей победы на парламентских выборах в 2026 году, которую он оценивает как весьма вероятную, хотел бы возглавить правительство.

Но хотя он и намерен покончить со всевластием партийной системы, для участия в этих выборах ему придется действовать по старой схеме — выдвигать свой список, побеждать и уже потом изнутри проводить избирательную реформу.

Но с созданием своей партии активисты уже опоздали. По латвийским законам для участия в выборах новая партия должна быть зарегистрирована не позднее, чем ровно за год до них.

Однако Херманис и его люди, по неофициальным данным, намерены воспользоваться маленькой партией «Платформа 21». В свое время ее создал юрист Алдис Гобземс, который также имел большие политические амбиции, но в итоге эмигрировал в Испанию.

Херманис подобрал эту партию, последние два года лежавшую без движения, но сохранившую место в реестре политических организаций. Сайт «Платформы 21» ожил, на нем появился призыв вступать ради реформы избирательной системы.

Несколько дней назад Херманис сотоварищи опубликовали программный документ «10 пунктов для Латвии». Среди выдвинутых идей: ликвидация партийной системы и переход к выборам по одномандатным округам, сокращение госаппарата, «нулевой бюджет».

Критики отмечают, что лозунг «Государство только для самого необходимого» может привести к тому, что «лишним» сочтут и социальную поддержку жителей, и пенсионное обеспечение.

Также его программа предусматривает окончательный политический и экономический разрыв с Россией, несокрушимую клятву на верность западному блоку и превращение Латвии в непреступную крепость НАТО.

Есть вероятность, что в лице Алвиса Херманиса мы имеем дело с будущим диктатором, эдаким «Карлисом Ульманисом 2.0». Первый Ульманис, придя к власти демократическим путем и получив должность премьер-министра, устроил в Латвии в 1934 году военный переворот и ввел единоличное правление.

Причем он оперировал лозунгами, очень похожими на те, что ныне применяет Херманис. Ульманис тоже стремился избавиться от партий. Устранив их, Херманис вслед за Ульманисом предлагает систему, где «независимые» депутаты становятся легко управляемой массой, повинующейся щелчку пальцев диктатора.

Люди, знакомые с Алвисом Херманисом, говорят о его авторитарных замашках. При этом он действительно намерен идти до конца. Латыши истосковались по личности вождистского типа, по «хозяину», который «придет и всё исправит». Поэтому Херманис и пользуется большой популярностью.

Если же искать не исторические, а более актуальные аналогии, то деятель из артистической среды, сделавший карьеру в России и обещающий радикальное обновление политических элит, — это, конечно же, Владимир Зеленский. Вполне возможно, что именно его пример вдохновляет соратников Херманиса.

Люди с восторгом обсуждают, как он обличил того или иного политика или как отказался от госнаград. Многие хотели бы встать под его знамена. Характерны слова режиссера о том, что соратники «прошли его рентген» — это риторика вождя, отбирающего преданную свиту.

Исторический момент ему благоприятствует: Европа переживает кризис либеральной демократии, повсеместно наблюдается рост популярности правых сил. Повсюду растет число тех, кто хотел бы отдать власть «железной руке». В Прибалтике такие настроения сильнее, чем в остальных странах Евросоюза.

Латвия практически беременна праворадикальной диктатурой, и ее установление станет логичным завершением пятнадцатилетнего процесса свертывания демократических свобод.

И очень скоро Россия может получить на своих границах режим диктатора Херманиса, который окажется даже еще более недружественным, чем Латвийская Республика в ее нынешнем виде.