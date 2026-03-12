В Прибалтике за последнее время появилось так много политических узников, что пострадавшие от системы не без иронии окрестили ее «Балтлагом».

Иван Шилов ИА Регнум

Среди них — несколько женщин, безвинно страдающих в тюремных камерах. Режим требует всё новых жертв, и скоро их число может увеличиться.

В местных репрессивных органах полагают, что чем жестче будут карать за симпатии к России, тем меньше у нее останется сторонников. Никаких послаблений для представительниц прекрасного пола суды не делают.

«Открытая добрая душа»

Одинокая 38-летняя жительница Резекне, профессиональная швея Полина Камлёва была арестована в начале декабря прошлого года.

Подробностями о своем содержании она поделилась в письме на волю. «Здесь одну не оставляют. На карантине были вдвоём. Напарница из Даугавпилса была чуть старше меня. Мы с ней хорошо общались, и пять дней с выходными прошли более-менее. Если бы была одна совсем, моя «кукуха» съехала бы», — сообщает узница.

Единственной радостью Камлёвой стали ежедневные прогулки. Дворик в СИЗО по сути представляет собой ту же тюремную камеру, только на улице: высокие бетонные стены, бетонный же пол, а вместо потолка — решётка. Солнце туда практически не попадает, трава не пробивается. Но, по крайней мере, можно час побыть на свежем воздухе, наматывая круги по дворику.

Задержание Камлёвой шокировало ее знакомых, поскольку она известна как человек абсолютно безобидный.

«Открытая добрая душа, увлекается шитьем, активно участвует в фольклорных мероприятиях местной русской общины… Какое преступление она могла совершить против безопасности Латвии?» — пишет правозащитница Алла Березовская, координирующая сбор помощи для политзаключенных «Балтлага».

Обстоятельства дела Полины прояснились на днях, когда ей официально предъявили обвинение. По версии прокуратуры, она перечислила небольшую сумму для российской армии — на приобретение средств подавления дронов. Поскольку из латвийского банка осуществить перевод в Россию в силу санкций невозможно, обвиняемая, как заявляет прокуратура, обратилась к своей знакомой в Белоруссии.

«Та, выполняя просьбу и не зная о реальной цели платежа, перевела со своего личного счёта в белорусском банке 157 белорусских рублей (примерно 42,86 евро) на банковский счёт знакомой обвиняемой в российском банке», — утверждают в прокуратуре.

Камлёвой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с последующим пробационным надзором до трёх лет. Обвинение вызвало множество вопросов. Как о транзакции в недружественной Латвии стране вообще стало известно?

Однако тут напрашивается простое объяснение. Известно, что за месяц до ареста Камлёвой она возвращалась из России и подверглась пристрастному допросу на латвийском погранпункте. Ее багаж подвергся осмотру, а телефон — такова стандартная процедура — тщательной проверке.

Вероятно, компрометирующая переписка была обнаружена в телефоне. Правда, встает вопрос о том, почему Полину не задержали сразу. Возможно ли, что латвийская «охранка» целый месяц изучала извлеченную из телефона переписку?

Примечательно, что экс-министр здравоохранения, ныне руководитель реабилитационного центра «Вайвари» в Юрмале Илзе Винькеле задалась вопросом, уместно ли тратить большие суммы из карманов налогоплательщиков на содержание Камлёвой в тюрьме, если сумма ее нарушения составила всего 42 евро.

Винькеле получила волну негатива в комментариях от националистов. Экс-министра спрашивали о том, «с какой суммы начинается предательство Латвии», и указывали, что «неважно, сколько это стоит, подобные показательные процессы абсолютно необходимы».

Сама Полина сейчас пребывает в депрессии — она понимает, что суд, скорее всего, назначит ей реальный длительный срок.

«Найти позитив всё сложнее и сложнее, еще труднее стало справляться со своими мыслями. Хотелось залезть под одеяло и не вылезать, пока этот страшный сон не закончится», — пишет Камлёва на волю.

«Они понимают, что пытают»

Политзаключенная Елена Крейле, отбывающая срок за призывы к дружбе с Россией, в одном из свежих писем сообщает, что ее перевели в другую камеру женской тюрьмы в Ильгюциемсе (один из микрорайонов Риги).

«Камера № 404 площадью 10 кв. м. Краска с картонного пола пообтёрлась, раковина треснутая, кран тугой и скрипучий, всё провоняло бычками — курили без вытяжки…» — рассказывает Крейле.

Но у Елены, во всяком случае, всё в порядке со здоровьем — в отличие от Светланы Николаевой, находящейся в заключении с мая 2024 года.

В вину женщине вменили согласие привезти однокласснику Сергею Сидорову деньги от его сестры, проживающей в России, — на адвоката. По мнению прокуратуры, это деньги ФСБ.

Рижский таксист Сидоров был арестован за то, что переписывался с пабликом «Антифашисты Прибалтики», созданным политическими эмигрантами из Латвии и жестко критикующим это государство. Дополнительно Сидорова и Николаеву обвинили в том, что они якобы по заказу российской разведки собирали сведения о политических заключенных.

Женщину с подозрением на онкологическое заболевание уже почти два года держат за решеткой, отказывая в медицинской помощи. Единственным утешением Светланы стало то, что во время одного из последних судебных заседаний она увидела сына-студента по видеомосту — Александр учится в российском вузе.

Николаева по-прежнему плохо себя чувствует, а тюремная администрация не торопится с оказанием ей медицинской помощи.

«Забыли мне продлить лекарства. Пила три месяца, но курс — минимум шесть месяцев. Прерывать нельзя. Ну а мне прервали уже на месяц, т. к. просто забыли продлить, потом — заказать…» — жалуется политзаключенная в одном из писем. Ещё она сожалеет, что ей не дают говорить с сестрами по несчастью, а также не позволяют пообщаться со священником.

В феврале состояние Николаевой обострилось — с начала нового года здание следственного изолятора, где она содержится, фактически не отапливается.

«Чувствую себя ужасно, кашель замучил, аппетита нет вообще, ем, чтобы хоть какие-то силы были», — рассказала женщина. В таком состоянии она пыталась писать жалобы — безрезультатно.

«Они реально понимают, что содержат людей в нечеловеческих условиях, они понимают, что это пытки, что они осознанно наносят вред здоровью, но никогда этого не признают. После похода в душ заболела половина изолятора, а ответственные лица разводят руками», — пишет узница.

27 февраля в Рижском городском суде состоялись прения сторон под председательством судьи Эвиты Лейтане. Прокурор Зане Лодзиня попросила признать Сидорова и Николаеву виновными «в сборе сведений, не подлежащих распространению, с целью передачи иностранному государству». Речь идет о 85-й статье УК Латвии, карающей за шпионаж. Сама Светлана обвинение категорически отрицает, как и Сергей Сидоров.

В связи с карантином, объявленном в Рижской женской тюрьме, заседание проходило без личного присутствия подсудимой. Адвокат Сидорова назвал обвинение, вынесенное его подзащитному, абсурдным.

Байки о том, что он получил от российской разведки несколько тысяч евро за передачу ей имен «российских шпионов», и в самом деле выглядят донельзя нелепо. Неужели в российской разведке сами не знают имен работающих на нее людей?

«Зубную щётку вам взять не дадут»

Три года назад 22-летнюю студентку СПбГУ, гражданку Латвии Татьяну Андриец, приехавшую в родную Ригу на зимние каникулы, арестовали и бросили в следственный изолятор, предъявив подозрение в «деятельности, направленной против национальной безопасности Латвии».

Андриец давно уже известна на родине как оппозиционная активистка. Она участвовала в пикетах в защиту русских школ и памятников советским воинам. Сейчас этой хрупкой девушке вменяют, что она, находясь в России, негласно работала модератором все того же паблика «Антифашисты Прибалтики».

Татьяну тогда продержали за решёткой восемь месяцев. Она уже несколько раз оказывалась в больнице с нервным истощением. Сейчас студентка находится под подпиской о невыезде и ждёт приговора. В декабре прошлого года Андриец снова около месяца провела в больнице.

Заседания по ее делу возобновились в феврале. Они будут идти раз в месяц и расписаны до мая, когда могут озвучить приговор. Татьяне грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

На днях Андриец подверглась атаке невменяемого фанатика. К девушке, ехавшей на велосипеде, привязался мужчина, который плюнул в нее, матерился, кричал лозунги в поддержку киевского режима и выражал радость от того, что рижский суд недавно дал десять лет тюрьмы русскому правозащитнику и ученому Александру Гапоненко. Нападавший обозвал Татьяну «русской свиньей» и угрожал воткнуть ей нож в спину.

Судя по всему, это кто-то либо из переехавших в Латвию украинцев, либо из местных поклонников киевского режима. Татьяна сняла агрессора на телефон — его внешность известна. Направлено заявление в полицию, но надежд мало. Как горько шутят русские Латвии, оскорбителя скорее наградят.

В деле Андриец фигурирует рижский охранник Александр Жгун, которого прокуратура считает «сообщником» Татьяны: якобы он тоже оставлял записи в «Антифашистах Прибалтики».

В марте Жгун, решив не ждать приговора суда, который практически стопроцентно отправит его за решетку, тайком покинул Латвию и в настоящее время находится в России. Многие заговорили о том, что Татьяне следовало поступить аналогичным образом. Андриец отреагировала на такие разговоры однозначно: «Я никуда бежать не собираюсь». Она намерена бороться за правду до конца, не видя за собой никакой вины.

Находясь на свободе, Андриец занимается координацией помощи политическим узникам. Татьяна говорит, что в сегодняшних реалиях любой русский Латвии, рискнувший открыто высказать свое мнение, может оказаться в тюрьме.

Недавно она составила инструкцию для женщин на случай ареста. «С 99-процентной вероятностью никто не даст вам ничего с собой взять, когда придут вас задерживать — ни зубную щётку, ни расчёску, ни бутылку воды», — предупреждает Андриец. В тюрьме выдают лишь миску, ложку и кружку.

Девушка искренне надеется, что ее советы никому не пригодятся, но, увы, скорее всего, будет наоборот.