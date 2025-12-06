Список политических узников в Латвии снова пополнился. На этот раз власти бросили за решетку Полину Камлёву, бывшую работницу Латвийской железной дороги и швейной фабрики в Резекне, члена партии «Русский союз Латвии» (РСЛ). Месяц назад она съездила в Россию, и теперь ей предъявлено обвинение в «финансировании российской армии».

Обвинение откровенно нелепое, ибо Камлёва — человек одинокий и бедный. Сейчас неравнодушной общественности приходится собирать ей на адвоката. История стала новым доказательством того, что жертвой политических репрессий в сегодняшней Латвии может стать человек практически случайный, для этого достаточно лишь, например, членства в оппозиционной партии.

«Обычное дело»

До самого последнего времени 38-летняя Полина Игнатьевна Камлёва если чем и отличалась от большинства жителей Резекне, так только тем, что была активисткой партии РСЛ. В предыдущие годы, когда это еще не было запрещено законом, она активно участвовала в организации торжественных мероприятий в честь Дня Победы.

Полина одинока, живых родственников практически не осталось. В прошлом работала на швейной фабрике и на железной дороге. Хобби: футбол, изготовление кокошников и других головных уборов в традиционном стиле, путешествия.

Она из рода латвийских староверов, ее предки появились на этой земле еще во времена царя Алексея Михайловича в XVII веке. Староверы составляют значительную часть латвийской русской общины. Они укоренены в этих краях и с презрением относятся к крикам латышских националистов о том, что русские, дескать, «пришлые оккупанты».

В свое время духовный лидер староверов Латвии отец Алексий Жилко (ныне покойный) открыто высказывался против статуса неграждан, которым власти наделили многих латвийских русских. В свою очередь, Камлёва, участвуя в деятельности «Русского союза Латвии», более чем кто-либо ощущала, что занимается защитой своих законных прав.

2 декабря от вдовы покойного брата Полины, единственной ее родственницы, в офис РСЛ поступило известие о том, что ее арестовали и увезли в Ригу. Об этом сообщил депутат горсобрания Елгавы, глава партии РСЛ Андрей Пагор.

В тот же день он нашел и заключил договор на своё имя с адвокатом, который будет защищать и представлять Полину. Последующие несколько дней подробностей этой странной истории не добавили. Однако стало известно, что арестовали ее со второй попытки.

В первый раз, со слов вдовы ее брата, Полина Камлёва оказалась в руках силовиков на границе еще месяц назад при возвращении из России. После многочасового допроса и пристрастного осмотра багажа её отпустили.

При этом Камлёва не стала рассказывать о своём кратковременном задержании: для Латвии это дело обычное. Ведь Служба государственной безопасности (СГБ) регулярно проводит «разъяснительную работу» с теми, кто по каким-то причинам показался ей потенциально «нелояльным».

Счесть неблагонадежным могут под любым предлогом — например, та же поездка в Россию или какая-нибудь запись в интернете, в которой улавливается если не прямое «восхваление страны-агрессора» (за такое сразу заводят уголовное дело), то хотя бы намек на подобный образ мыслей.

Люди, которых вызывают на «разъяснительные беседы», как правило, об этом молчат, чтобы не ухудшить свое положение. Потом, если они ведут себя тихо, то дальше их не трогают. Судя по всему, Камлёва тоже надеялась, что молчание убережет ее от новых неприятностей.

«На аккаунте Полины весь ноябрь можно видеть обычные девичьи посты — котики, осенние листья, цветочки, собачки… И вдруг вчера днем она позвонила родственнице с чужого телефона в полной растерянности и сообщила, что в их квартире идет обыск и ее сейчас увезут в Ригу», — сообщила рижская правозащитница Алла Березовская, с которой связалась растерянная родственница Полины.

«Финансирование вооруженного конфликта»

Как удалось выяснить Березовской, сначала сотрудники СГБ провели обыск в деревне Стабулниеки, в родительском доме Полины, со всех жителей взяли подписку о неразглашении. А следом провели обыск в квартире покойного брата Полины и его вдовы в Резекне, где фактически проживала девушка.

Об обыске у нее дома вдова узнала только после звонка Полины: телефон ей дал сотрудник СГБ, когда обыск уже начался. Видимо, спецслужбы поняли, что это чужая квартира, когда начали копаться в вещах, не принадлежащих подозреваемой.

После окончания обыска Полину доставили в Ригу и поместили в изолятор временного содержания. Сразу после этого суд санкционировал ее арест. В Рижской Ильгюциемской женской тюрьме теперь на ещё одну политзаключенную стало больше. Но, по крайней мере, сейчас у женщины уже есть квалифицированный защитник.

Скромной сотруднице швейного предприятия из депрессивного региона инкриминируют ст. 77. ч. 2 уголовного закона Латвии: «Финансирование вооруженного конфликта». Максимальное наказание по ней — десять лет заключения.

Похоже, эта статья приходит на смену ставшей «модной» еще в феврале–марте 2022 года статье 74.1 «Оправдание агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности».

Именно за «финансирование вооруженного конфликта» недавно посадили на два года в тюрьму первоначально оправданного экс-депутата Рижской думы Игоря Кузьмука.

По этой же статье арестовали гражданина Германии и России Сергея Никитина, который провозил через Латвию в РФ коляски, костыли и средства ухода за инвалидами. Никитин в настоящее время тоже находится за решеткой.

В чем выразилась поддержка «вооруженного конфликта» со стороны Камлёвой, пока не понятно. Тем не менее 5 декабря Служба госбезопасности подтвердила, что 25 ноября возбудила уголовное дело против нее.

Как утверждает СГБ, женщина откликнулась на предложение «контактного лица в России» с просьбой «предоставить финансовые ресурсы российской армии для закупки радиоэлектронной техники». Средства якобы были переведены каким-то лицам в России.

Эта информация сразу вызвала вопросы. Как можно что-либо перечислять в РФ, если все банковские контакты Латвии и других стран Евросоюза с российскими банками или невозможны, или сильно затруднены? Маловероятно также, что Полина везла наличные — сколько-нибудь большие суммы в евро вывозить нельзя, их сразу же конфискуют пограничники. Наконец, самое странное: откуда у Камлёвой вообще могли найтись хоть какие-то суммы для российской армии, учитывая ее трудное материальное положение?

Полина довольно скромно зарабатывала и в прошлом году, трудясь на железной дороге, а после увольнения она и вообще перебивалась с копейки на копейку. На продаже же самодельных кокошников в Латвии много не заработаешь. «Пока всё это звучит не очень убедительно, больше похоже на подставу в рамках «охоты на ведьм», — констатирует Березовская.

«Нужен обмен»

Скорее всего, в прицеле латвийских спецслужб Полина Камлёва оказалась в 2021 году, когда попала в список зарубежных соотечественников, которых МИД России наградил благодарственным письмом за труд по поддержанию русской культуры и исторических традиций в их краях проживания.

Камлёва являлась координатором движения «Волонтеры Победы» и относилась к своим обязанностям очень ответственно. Тогда же, в 2021 году, Полина дала интервью российской прессе, в котором высказалась резко против принятого латвийскими властями запрета георгиевской ленты, внесенной в число «антигосударственных символов».

Как отметила тогда Камлёва, латвийское государство в рамках принятой им доктрины «советской оккупации» запретило все советские символы, искореняет русские школы и русскоязычные СМИ и желает вовсе извести русский язык на своей территории. При этом Камлёва выразила уверенность, что, невзирая на все запреты, русская община Латвии продолжит отмечать День Победы.

Именно тогда она, видимо, и попала в список неблагонадежных. Кстати, женщина оказалась и на страницах особого латвийского «Миротворца», который весной 2022-го открыли то ли эмигрировавшие в Латвию украинцы, то ли местные пособники бандеровцев.

Что дальше? Хорошо уже то, что арест Полины Камлёвой стал известен общественности. У русской общины уже есть отработанные схемы помощи политическим узникам.

Пользующиеся всеобщим доверием правозащитники Алла Березовская, Дэги Караев и Алексей Гуленко ведут сбор пожертвований на «политических»: поступившие деньги идут либо на оплату услуг адвокатов, либо самим узникам — на тюремный магазин. Кроме того, многие приносят передачи лично.

Камлёва тоже не осталась без поддержки. Две добрые женщины отнесли посылку — ей передали книги, газеты, конверты, марки, ручки, карандаши, кроссворды, книжку-раскраску, свитер, тёплые носки, предметы гигиены, шампуни, кремы.

Они хотели передать узнице и иконки, поскольку Полина — человек глубоко верующий, но выяснилось — нельзя. Оказалось, что на иконы нужно получить разрешение начальника тюрьмы.

Надо отметить, что в Резекне у Полины осталось много друзей. Они довольно быстро собрали сумму, нужную для оплаты услуг адвоката на первом этапе защиты. Своих серьезных накоплений у Камлёвой никогда не было.

Отметим, что каждый новый случай несправедливого ареста, когда людей бросают в застенки за проявление симпатии к России, вызывает всплески негодования у местных русских, пытающихся помочь пострадавшим.

Что касается этнических латышей, то с их стороны особой поддержки не чувствуется. «Гораздо больше тех, кто стремится оскорбить, обозвать или унизить. Большинству же просто на них наплевать… Примерно так же было, наверное, в Латвии и в годы немецкой оккупации», — свидетельствует Алла Березовская.

Журналист Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии, отмечает, что в тюрьмах стран Балтии собралась уже порядочная «коллекция» узников националистических режимов. Как полагает Стефанов, Россия может помочь этим людям только одним способом — обменять.

«Снова и снова буду поднимать вопрос подготовки обменного фонда для вызволения из тюрем Прибалтики простых русских (и не только — всех) людей, которые ни в чем не провинились перед Латвией, Эстонией или Литвой. Но из которых делают политзаключенных, а фактически берут в заложники», — говорит Стефанов.

По его словам, власти уже не обращают внимания на гражданство задерживаемых людей: в тюрьмах Прибалтики по «политическим» статьям сидит уже и приличное число граждан России.