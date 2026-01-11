Латвийская прокуратура потребовала десять лет тюрьмы для известного правозащитника и ученого-экономиста, историка Александра Гапоненко. Он находится в тюрьме уже почти год.

«Вина» Гапоненко заключается в том, что в феврале 2025-го он удаленно принял участие в заседании российского Института стран СНГ и выступил с докладом, обличающим латвийскую этнократию.

Здоровье 71-летнего Гапоненко очень плохое, у него проблемы с сердцем. Такой срок для него — гарантированный смертный приговор. И никаких надежд на милосердие латвийского суда нет.

Заслуженный борец за права русских

Александр Гапоненко — один из самых известных латвийских русских. Он является автором ряда исследований о прибалтийских русских, о защите прав человека, нескольких документальных фильмов. Из-под его пера вышло более пятисот научных и публицистических статей.

В свое время его избирали вице-президентом «Русской общины Латвии», сопредседателем Конгресса неграждан, сопредседателем Объединенного конгресса русских общин Латвии.

В 2011–2012 гг. он был одним из главных организаторов проведения референдума за признание русского языка вторым государственным. Представляя интересы русских, Гапоненко пытался защищать их права в местных и международных организациях.

Например, он представлял их интересы на встречах с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Максом ван дер Стулом. Также Гапоненко обращался к генсеку ООН Пан Ги Муну с просьбой помочь решить проблему массового безгражданства русских в Латвии и Эстонии.

В 2010–2015 гг., Александр Гапоненко выступал на специальных сессиях ОБСЕ в Варшаве и Вене, где делал доклады о положении русских в Латвии и Прибалтике. На этих сессиях были презентованы его книги, где описывались дискриминационные практики, принятые в странах Балтии.

В прошлом Гапоненко неоднократно подвергался арестам. Его ненавидят не только латышские националисты, но и западная пропаганда — потому что в своих работах он разоблачает лицемерие постулата о безупречной западной демократии, в которой соблюдаются права представителей всех национальностей.

«Грантоедские» НКО определяют Гапоненко как «прокремлёвского пропагандиста» и «агента влияния».

В очередной раз Александр Владимирович был арестован 13 февраля 2025 года. Ему вменили в вину то, что за несколько дней до того он дистанционно участвовал в круглом столе «Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики», организованном Институтом стран СНГ.

Гапоненко прочитал доклад о политике властей Латвии, попадающей под определение этноцида: запрет местным русским на обучение на родном языке, запрет на историческую память, требования в их адрес о безусловной ассимиляции.

Свою роль в аресте Гапоненко сыграл и перебежчик Марат Касем. В декабре 2022 года этот уроженец Латвии сбежал на родину и сдался властям.

Для отвода глаз его полгода продержали в заключении, судили и приговорили к штрафу. Выйдя на свободу, Касем сначала осторожно, а затем всё более явно начал бороться с той средой, частью которой еще недавно являлся, специализируясь на публичных доносах на представителей «пророссийской ваты».

5 февраля 2025-го Касем опубликовал пост о том, что в Институте стран СНГ состоялся круглый стол, но в опубликованной видеозаписи нет части с выступлением Гапоненко, поскольку она оттуда вырезана. Касем грозил найти полную запись и посадить Гапоненко в тюрьму.

И вскоре Александра Владимировича арестовали. Правозащитнику предъявлены обвинения в «разжигании национальной розни» и «содействии деятельности враждебного государства».

«Боли были нестерпимыми»

Суд, рассматривающий дело Гапоненко, собирался уже несколько раз. В ходе этих заседаний Александр Владимирович сообщил любопытные вещи. В частности, по его словам, за пять месяцев до ареста его вызвал на беседу в Службу госбезопасности (СГБ) следователь Атис Ределис.

Ределис и его коллега, представившийся просто Валдисом, два часа вели допрос пожилого ученого без протокола. При этом они дали понять, что телефон Гапоненко прослушивается, а электронная почта просматривается. На вопрос о том, есть ли на это разрешение прокурора, они не ответили.

А 14 февраля этот «Валдис» присутствовал на даче Гапоненко, где велся допрос задержанного ученого.

Когда ученый тяжело заболел в тюрьме, столкнувшись с отказом во врачебной помощи, тюремный фельдшер Андрис Волванс дал понять, что лечить его не станет.

«При этом моих сокамерников, этнических латышей, выводили к фельдшеру по два-три раза в неделю. Боли были нестерпимыми», — свидетельствует Гапоненко, добавляя, что ему прозрачно намекнули: пытка болями — это решение вышестоящего начальства.

Жалобы, поданные следователю Сандису Булсу, следственному судье и прокурору, результата не возымели.

А 21 мая заключенного навестил тот самый Валдис, учинивший ему очередной допрос. Услышав жалобы на нестерпимые боли, он предложил Гапоненко пронести для него в тюрьму необходимые лекарства.

«Взамен мне требовалось назвать соучастников и признаться в совершении преступления. Это позволило мне понять, что отказ в лечении специально организован им или другими сотрудниками СГБ — с тем чтобы я сделал самооговор и признался в преступлении, которого не совершал. Я отказался», — сообщает Гапоненко.

По его словам, исчерпав возможности защитить себя в рамках латвийского правового поля, он написал обращение в Комитет ООН против пыток.

Очередное заседание суда состоялось 6 января. Прокурор Лита Брумермане зачитала обширную речь, из которой следовало, что высказывания Гапоненко на конференции способствовали «разжиганию межнациональной розни», а также могут быть расценены как «помощь иностранному государству против безопасности Латвии».

По мнению прокурора, Гапоненко заранее знал, что идет на «преступление», поскольку Институт стран СНГ, в конференции которого он согласился участвовать, «играет большую роль в политике РФ, а результаты его деятельности используются российскими спецслужбами».

Содержание его выступления, по мнению прокуратуры, подтверждает, что он «распространял пропаганду и дезинформацию, что являются составной частью гибридной войны». Брумермане потребовала приговорить Гапоненко к реальному лишению свободы — десяти годам тюрьмы.

«Надо изолировать от общества»

Примечателен и тот факт, что Александр Гапоненко ходатайствовал о вызове в суд для дачи показаний работников Службы госбезопасности, которые вели его дело. В частности, подсудимый хотел видеть того самого следователя Сандиса Булса, который, по словам Гапоненко, прикрывал применённые к нему в тюрьме пытки, а также вышеупомянутого Валдиса.

Третий человек, которого Гапоненко хотел бы видеть в суде, — эксперт, который оценил его деятельность как «антигосударственную». Учёный уточнил, что был лишен возможности задать свои вопросы «этим неизвестным экспертам» и хотел бы поговорить с ними. Однако после перерыва судья принял решение отклонить ходатайство.

На представителей русскоязычной общественности, присутствовавших на суде, произвело угнетающее впечатление то, что очевидные и наглядные факты притеснения русских Латвии прокурор и судья считают «выдумками» Гапоненко.

«Что «порадовало» на суде Гапоненко, так это святая уверенность прокурора в отсутствии ущемления прав русских и уж тем более этноцида. Все слова Гапоненко названы домыслами и фантазиями», — возмущается рижский правозащитник Дэги Караев.

Дальнейшая судьба Александра Владимировича вызывает огромное беспокойство. Отвечая на вопрос адвоката о самочувствии, ученый мрачно сказал: «Здоровье отвратительное, готовлюсь к смерти…» Судье он ответил: «Терапевт принимал пару месяцев назад, и всё».

А ещё он попросил отпустить его на свободу до оглашения приговора: «Предчувствие, что умру в ближайшие полгода — сердце начало отказывать. К врачу с этим пока попасть не смог».

Судебное заседание было прервано по причине плохого самочувствия Гапоненко. Однако в условном освобождении ему наотрез отказали — суд счел, что его «надо изолировать от общества».

Невзирая на ужасающие перспективы, Александр Владимирович сохраняет удивительную силу духа. До того как его увезли, он успел поздравить всех соотечественников с Рождеством.

Уже сейчас этого человека можно охарактеризовать как подвижника и мученика, чей героизм и стойкость станут вдохновлять русских людей будущего.