На фоне горячих событий на Ближнем Востоке Владимир Зеленский немедленно попытался продемонстрировать США свою «военную полезность», предложив услуги украинских специалистов по организации антидроновой борьбы в Персидском заливе.

Иван Шилов ИА Регнум

После того как эта идея была публично озвучена, лояльные офису президента западные СМИ (в первую очередь британские) сразу же написали, что американцы приняли это предложение и уже ждут всех с распростертыми объятиями в Иордании. Хотя никто и нигде не подтверждал, что такая договоренность существует в принципе.

Да и сам Зеленский идет вразнос.

На брифинге 8 марта он заявил, что пока разговор имел место в целом. «С нашей стороны имеем посыл о том, как помочь гражданским лицам и американским военным на Ближнем Востоке. Мы говорим про готовность отправить экспертов, если им дадут возможности по защите», — сообщил он.

Хотя чуть ранее сам же и убеждал американскую прессу, что уже 10 марта первая группа украинских антидронщиков отправляется в страны Персидского залива, а Украина готова продавать «излишки украинских дронов-перехватчиков», которые арабские страны хотят покупать. В украинских медиа транслируются сообщения, что беспилотники и группа экспертов по БПЛА для защиты американских военных баз уже прибыли на место.

Разгон сообщений о важности украинского опыта и весомости украинского вклада видно невооруженным взглядом.

Ориентированные на иностранную аудиторию газеты The Kyiv Post и The Kyiv Independent рассказывают о том, как страны Ближнего Востока стоят в очереди на заключение контрактов с украинскими производителями, в частности, Саудовская Аравия нацелена на крупную сделку уже 11 марта.

Би-би-си вдогонку приводит цитату «одного из крупнейших» среди них о том, что спрос на дроны-перехватчики «сейчас просто безумный. Все хотят их купить. Готовы платить любые деньги».

А официальные спикеры воздушных сил ВСУ утешают граждан, мол, отправка 10–20 специалистов поможет разблокировать поставки ракет к системам ПВО «Пэтриот», а значит, это выгодно. Поскольку вся эта суета подается как идея сэкономить на дорогостоящих боеприпасах: иранские «Шахеды» ценой в 30 тыс. долларов сравнивают с ракетами PAC-3 в 13,5 млн долларов за штуку.

«Политическая воля, желание, искренность в своих действиях и понимание того, что это наш приоритет, — наш ключ. Это поможет нам быть № 1 в мире по моментам безопасности», — подводит черту под рассуждениями о том, что у Киева всё же «есть карты» для Трампа, соучредитель аналитического портала DeepState Роман Погорелый.

Однако всё это легко перечеркивается одним обстоятельством: абсолютно все источники сенсаций — анонимные.

В Белом доме на запрос журналистов о том, обращались ли США к Украине за такой помощью, не ответили. Кто в украинском правительстве выдавал журналистам потрясающие подробности про очереди просителей — неизвестно. А власти стран Персидского залива нигде не говорили, что стремятся срочно что-то покупать у производителей с Украины.

Единственная известная инвестиция ещё на стадии согласования — оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду ОАЭ, намерена купить 30% акций скандально известной компании Fire Point на сумму около 760 млн долларов. Кто эти люди и зачем им вкладывать деньги в производителя воздуха, осваивающего оборонные бюджеты в интересах «Квартала 95», — неизвестно.

Зато известно, что бывшее кастинговое агентство, обслуживавшее Зеленского, постоянно всем врёт про успехи.

Что же до остальных, то четыре из пяти реально существующих украинских дронов-перехватчиков созданы частными компаниями, не способными резко масштабировать производство. Ещё один проект является совместной с британцами разработкой. И везде ключевым элементом является не машина, а оператор, который физически управляет дроном и направляет его на цель.

Для этого перехватчики выдвигаются на угрожаемое направление, и еще недавно ключевым элементом ПВО были огневые группы на переоборудованных пикапах, стрелявшие из пулеметов в белый свет, как в копеечку.

В конце прошлого года их стали массово отправлять в штурмовые части ввиду полной бесполезности — модернизированным российским ударным дронам весь этот ливень свинца с земли мало чем может повредить. Кроме того, экипаж мобильной группы должен заранее точно знать, где будет пролетать цель и в какое время.

На борьбу с БПЛА украинская сторона также поднимает вертолеты и истребительную авиацию — именно в один из таких «подъемов» 9 марта погиб целый полковник, командир 39-й бригады тактической авиации Украины Александр Довгач.

То есть суперценный для всего мира украинский опыт заключается только в том, что из общего числа российских летающих боеприпасов успешно долетают до цели не все, однако на общий результат это почти не влияет — что успешно доказало уничтожение объектов энергетики в начале года.

Ну, а если эксперт не пристроен к кормушке по закупке и списанию дронов, как изгнанный за воровство бывший командир подразделения БПЛА и известный волонтер Юрий Касьянов, то и видится всё не так оптимистично.

Поскольку, по словам Касьянова, вообще сравнивать украинские дроны с зенитными ракетами некорректно: «ракета PAC-3 предназначена, в первую очередь, для борьбы с баллистическими ракетами, и такие ракеты для того, чтобы сбивать шахеды, не применяют».

И украинская сторона вообще-то использует их для перехвата российских «Искандеров» и «Кинжалов». А иранская сторона тоже воюет в первую очередь баллистическими ракетами.

«Даже если Украине удалось стать в один строй с антииранской коалицией и каким-то чудом быстро перебросить на Ближний Восток не только дроны-перехватчики, но и опытные экипажи для них, этот шаг не повлиял бы на исход войны», — резюмирует отставной командир, прославившийся тем, что организовал целое семейное дело, где на производстве дронов бесплатно трудились подчиненные ему военнослужащие.

Так зачем же такой шум, если даже условия, под которые Украина готова сорвать с первой линии обороны ценнейших специалистов ради спасения американской военной базы, точно не проговорены? То ли ракет надо дать, то ли перемирие выпросить, то ли гарантировать жирные контракты — здесь все дружно путаются в показаниях, ссылаясь на противоречивого Зеленского.

В принципе, всё на виду.

Одну цель обозначил он сам — украинское руководство действительно переживет, что останется без ракет к системам ПВО, которых и так острый дефицит. США (как и европейские союзники) не хотят продавать или дарить сложный боеприпас, а конфликт в Персидском заливе уже отвлек внимание от Украины — и в дальнейшем имеет перспективы стать главной проблемой.

Трамп по данному поводу весьма недвусмысленно указал киевскому визави, что его активности надо сворачивать и выходить на мирное соглашение как можно скорее.

Вторая цель тоже вполне очевидна — стать для американцев «товарищами по оружию» и за счет этого добиться изменения отношения, выдавить какую-то поддержку, получить возможность просить взамен на свои услуги посильнее давить на Россию в части её требований по выводу войск из Донбасса.

А заодно снова выскочить на сцену, размахивая руками, чтобы оказаться в центре внимания: вот какие мы уникальные, без нас вы просто никуда.

Хотя, как осторожно отмечают аналитики, всерьез говорить про интеграцию украинских систем перехвата в архитектуру ПВО стран Залива, построенную на американских технологиях, вряд ли возможно. У них самих есть и ПЗРК (в том числе советские), и системы ПВО средней дальности (например MIM-23 Hawk), истребительная авиация и боевые вертолеты.

Да и вряд ли страны Залива готовы полагаться на Киев в критических вопросах своей безопасности — даже если Вашингтон одобрит реэкспорт ракет Patriot в рамках подобных сделок.

Наконец, третья причина — это осознание ненужности военной машины, в которую превратилась бывшая индустриальная и космическая держава, в условиях отсутствия войны с Россией. Несколько миллионов человек, задействованных в силах обороны, ВПК, частных компаниях — производителях оружия, в обслуживании и прочих активностях превращаются в кучу хлама.

Единственный выход — это продавать себя в других войнах и конфликтах, снова стать «армией на экспорт», которой ВСУ и были вплоть до 2014 года.

Теперь это уже другой по качеству товар, что и понятно из текущего позиционирования бренда: шум про «лучшую армию мира», «уникальный опыт», «передовые разработки прямо с фронта», «не имеющих аналога специалистов» — это чистый маркетинг.

Об эффективности которого можно будет судить буквально в ближайшие дни — когда окажется, что никаких очередей нет и гениальные изделия, построенные из китайских запчастей, никто не бежит покупать.