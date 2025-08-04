25 июля в украинских СМИ и соцсетях активно раходилась новость о том, что 500 человек из львовского батальона территориальной обороны «Лев» мобилизовали.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом особо подчеркивается, что, во-первых, вопреки заявлениям министерства обороны, призвали тех, кто имеет бронь и отсрочку, а во-вторых — и это самое интересное, что призвали личный состав мобильных огневых групп, специализирующихся на борьбе с российскими беспилотниками.

Командир батальона Валентин Середюк по этому поводу выразил глубокую обеспокоенность: теперь возможности закрыть небо Львовщины снижены.

На первый взгляд, в этой новости нет ничего особо интересного: мобилизация во всех возможных формах от призыва добровольцев до бусификации на Украине идет давно и активно. Но это только на первый взгляд.

На самом деле ситуация гораздо интереснее.

Переход российских Вооруженных сил к тактике массированных комбинированных ударов с воздуха по украинским объектам, судя по реакции минобороны Украины, оказался вполне эффективным и сразу выявил нехватку сил и средств ПВО, способных убедительно противостоять этой тактике.

Как пишут сами украинские наблюдатели, «эффективность мобильных огневых групп снизилась на фоне изменения тактики российских обстрелов. Однако масштабировать использование дронов-перехватчиков, лучше работающих по «шахедам», не так просто. К тому же Россия уже использует для атак реактивные БпЛА и начала внедрять технологии, позволяющие «шахедам» эффективнее избегать украинских дронов-перехватчиков».

Качественно улучшить систему ПВО в оперативном порядке не очень просто. Значит, надо брать количеством. В связи с этим еще в июне текущего года министерство обороны и министерство цифровой трансформации Украины предложили создавать группы противовоздушной защиты (ГПЗ) в составе существующих еще с начала военного конфликта добровольческих формирований территориальных общин (украинская аббревиатура — ДФТГ).

Отдельно оговаривалось, что группы будут формироваться только из добровольцев и только из числа тех, кто не подлежит мобилизации. Причем для отражения российских налетов разрешили применять все доступные средства: стрелковое оружие, беспилотники, личные самолеты, системы радиоэлектронной борьбы и искусственного интеллекта.

Комментируя такое решение, местные аналитики не писали, что оно принято не от хорошей жизни (вероятно, ввиду очевидности этого факта), зато мрачно злословили, что как бы добровольцы из ГПЗ не стали сбивать добровольцев на личных самолетах. Но (тогда еще) министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что реализация принятых решений позволит усилить ПВО «в условиях возрастающих угроз со стороны ударных БПЛА». Особо подчеркнув, что задачей ГПЗ является снижение угрозы «на местах».

Вот этот момент стоит запомнить: «на местах». Финансирование проекта возложили на минобороны, местные органы власти и на пожертвования сознательных громадян.

В общем, причина понятна и обозначена, пути нейтрализации или снижения угрозы тоже. Но, как всегда в таких случаях, возникли нюансы.

Прежде всего, за первый месяц эксперимента, который официально начался 11 июня, заявления подали… 300 человек. Причем, в основном, старше 60 лет (официальная нижняя планка 18 лет). Не сказать, что много. Хотя, вероятно, все те, кто хотел, в местных мобильных огневых группах и прочих подразделениях местных добровольческих ПВО уже состояли.

Практически одновременно с положительным решением Кабинета министров по созданию ГПЗ генштаб Украины принял в виде секретной директивы свое решение: о поголовной мобилизации участников добровольных формирований территориальных общин, если они не имеют законного освобождения от мобилизации.

В директиве говорится буквально следующее: «Участие добровольцев в мобильных огневых группах… не принимается во внимание, как и пройденная спецподготовка наводчиков и пулеметчиков».

В общем, эксперимент начался 11 июня, а уже 12 июня как бы секретная директива Генштаба стала достоянием общественности. Первое впечатление, конечно: правая рука не знает, что делает левая. Но так ли это?

Очевидно, что и предложения Минобороны о создании ГПЗ, и директива Генштаба готовились одновременно. И, если вдуматься, директива никоим образом не противоречит «эксперименту», как называют в прессе решения минобороны и минцифры. Скорее, просто корректирует.

Просто если первое делает акцент на проблеме с российскими БПЛА «на местах», то генштаб ВСУ — на нехватке подготовленных людей на фронте. Два отделения одного кошелька, не более того. Ведь все предельно просто: на местах создаются группы добровольцев, проходят спецподготовку, одновременно вносят какой-то вклад в систему местной ПВО и затем отправляются в ряды ВСУ.

И это не бусифицированные бедолаги и прочие «ухылянты», а сознательные мотивированные бойцы, которых так не хватает.

Правда, мотивация дежурить в тылу и мотивация воевать на фронте — это не совсем одно и то же. При этом никто никогда не заверял добровольцев, что они не подлежат призыву в случае необходимости. И вообще, добровольческие территориальные формирования — крайне удобная платформа для того, чтобы никого не искать по углам, подвалам и на дальних выселках.

Все добровольцы есть в реестрах местных органов власти и ТРЦ. Все на виду. То есть не одна рука не знает, что делает другая, а одна рука просто заманивает, а вторая хватает будущее «пушечное мясо». Именно по такой схеме попали на фронте все бригады ТрО, которым тоже обещали, что они будут служить у родного порога.

Только обещания эти быстро позабылись.

Ну, а батальон «Лев» как раз и является платформой, которая под видом ДФТГ собирает в одном месте и готовит кадры для фронта. Никогда этого не афишируя, чтобы заранее не расстраивать.

В многочисленных предложениях записаться в ДФТГ и «на бесплатной основе» получить военную профессию специально оговаривается, что это все для тех, кто будет защищать именно эту территорию (в данном случае Львовщину) в случае необходимости. А список военных специальностей для желающих обширен: огневая подготовка, тактическая подготовка, топография, тактическая медицина, аэроразведка, борьба с беспилотниками, радиосвязь…

И отдельно «Лев» всегда себя позиционировал, как важнейшее звено местной ПВО.

Поэтому командир батальона Середюк недоумевал: почему мобилизовали на фронт участников мобильных огневых групп. Естественно, он не упоминает об одном очевидном факте: Генштаб исходит из реалий «на земле» (в данном случае в небе) именно на фронте, где российские БПЛА становятся все более и более весомым и крайне неприятным фактором на поле боя.

В то же время стенания Середюка по поводу нехватки людей для эффективной борьбы с «Шахедами» (наименование «Герань» на Украине отвергают в принципе) у любого знающего человека вызовут лишь ухмылку.

На фоне других областей Львовская является чуть ли не оазисом покоя. Не сказать, что сюда ничего не прилетает. Но массированные налеты пока еще очень редки, несмотря на большое количество оборонных объектов и логистических центров. Один Львовский танкоремонтный завод или Львовский железнодорожный узел чего стоят.

Относительно массированные налеты были в 2023 году; сейчас же и в Киеве, и в Ивано-Франковске, и в Одессе гораздо кислее. Поэтому возникает вопрос: а что же защитники львовского неба сбивают?

Первый заявленный ими «Шахед» был сбит в 2023 году, но он остался как бы не единственным. Во всяком случае, «Лев» в лице Середюка, человека, который очень сильно не чужд саморекламы, конкретными успехами больше никогда не хвастался. Что на фоне постоянных сообщений украинских СМИ и соцсетей на тему «из пяти российских БПЛА сбили десять» выглядит даже неприлично.

При этом личность самого командира тоже очень интересна.

Он не высовывался до Майдана 2013–2014 гг., когда создал «Львовскую самооборону Евромайдана». Затем создал ряд «патриотических» компаний, среди которых — «Центр национальной и гражданской идентичности «Лев».

Это стандартная неонацистская организация и по совместительству благотворительный фонд, который плавно стал «батальоном «Лев» при финансировании местных органов власти, сил территориальной обороны и взносах добровольцев.

Как и многие иные деятели, раскачивавшие Евромайдан в 2014 году, Середюк не замечен среди желающих воевать непосредственно на передовой. Что, в общем, и понятно: защищать Украину в тылу, борясь с крайне редко залетающими беспилотниками и попиливая взносы на содержание добробата, много приятнее.

Тем более на плечах Валентина Богдановича ответственная миссия: собирать в одно место и обучать тех, кто рано или поздно отправится на фронт, где дела, судя по мобилизации специалистов по борьбе с беспилотниками, явно не становятся лучше.

А вот как бизнес-проект «частного предпринимателя В. Б. Середюка», коим он числится во всех реестрах Украины, вполне возможно, «батальон «Лев» вполне удачен лично для командира — и это ярчайший пример того, как Майдан пожирает своих детей.

Ну, а как же заверения министра обороны Умерова о том, что создаваемые группы добровольцев должны защищать небо «на местах»? Все просто: «мест» на Украине много. Правда, львовскими мобилизованными добровольцами весь фронт не закрыть.

Но и ДФТГ на Украине много, и мобилизовывать их, судя по секретной директиве Генштаба, будут всех.