22 сентября президент Зеленский внёс в Верховную раду законопроект «Об одобрении указа «О направлении подразделений вооруженных сил Украины в другие государства».

Иван Шилов ИА Регнум

Вроде бы ничего необычного: в Турцию планируется послать корвет «Гетман Иван Мазепа» и 106 моряков, а в Британию — пять тральщиков: «Черкассы», «Чернигов», «Мариуполь», «Мелитополь», «Геническ», включая 195 членов экипажей и 20 человек из управления 1-го дивизиона противоминных кораблей.

Отправку поясняют получением сложной военной техники и ее освоением. Но за этим с виду простым решением разворачивается потрясающий сюжет: фактически ВСУ начали возвращение к своему концептуальному состоянию, полностью сложившемуся до 2014 года.

А именно, «армии на экспорт».

Актива, которым можно торговать по всему миру. Поскольку в ближайшей исторической перспективе перед Украиной стоит огромная проблема — куда деть почти миллион людей, вовлеченных в силовые структуры. Где только в одних ВСУ — порядка 700 тысяч человек, содержать которых живущее взаймы государство не в состоянии.

По большому счету их будущие размеры будут определять не какие-то мифические потребности «защиты всего цивилизованного мира», а прикладные задачи этого самого мира. Ведь ровно то же самое происходило с Вооруженными силами Украины после обретения ею независимости.

Даже цифра в 900 тысяч военнослужащих совпадает.

Большая распродажа

После распада Советского Союза Украине достался огромный арсенал, включая ядерное оружие: 6500 танков, 7000 бронемашин, 1500 самолетов, 176 межконтинентальных баллистических ракет и от 2,5 до 4,2 тыс. единиц ядерных зарядов (третье место в мире).

Численность личного состава Вооруженных сил равнялась нынешним «силам обороны», превышая 900 тыс. чел. В совокупности по состоянию на 1991 г. армия отныне независимой республики была четвертой по силе в мире.

Но, так же как и сейчас, оказалось, что самостоятельно «тянуть» такую обузу невозможно, и её начали «пилить».

Стратегическую авиацию и корабли порезали на металл, часть вооружений продали, ядерный арсенал под давлением международного сообщества в 1994 г. передали России. Уже в 1994 г. в ВСУ насчитывалось около 517 тыс. военнослужащих, и далее их неуклонно сокращали: 245 тыс. в 2005 году, 186 тыс. в 2013 году и проектом реформы от минобороны предполагалось до 2017 года довести количество людей в форме до 122 000 человек, упразднив срочную службу.

При этом Украина стала одним из основных экспортеров оружия. Только с 1994 по 1997 год украинская Государственная служба экспортного контроля выдала 6500 лицензий на экспорт оружия и военного оборудования, которое «тащили» в 40 стран мира более ста компаний.

На пресс-конференции 20 августа 2001 года генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Валерий Малев заявил, что этот интересный экспорт ежегодно увеличивался на 120–140% и должен был подрасти еще. Страна числилась в семерке крупнейших продавцов в мире, торгуя в том числе с теми, торговать с кем запретила ООН — например, продав 130 танков в Афганистан, «Талибану» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

А упомянутый Малев в следующем году погиб в автокатастрофе в самый разгар всемирного скандала, связанного с обвинениями в продаже Ираку оборудования для производства ракет и комплексов радиотехнической разведки «Кольчуга» по цене $100 млн за комплекс.

А после первого Майдана, когда новый президент Виктор Ющенко заявил о курсе Украины на членство в НАТО, страна уже экспортировала и услуги своих солдат.

Медзик Анатолий/ТАСС Украинские «миротворцы» в Ираке

Если участие украинских миротворцев в международных миссиях ООН с 1992 года (когда Верховная рада разрешила отправить воинский контингент в бывшую Югославию) было символическим, то во вторжении в Ирак в 2003 году участвовали уже три бригады и одна тактическая группа.

Всего порядка 6000 человек, получивших серьезный опыт, включающий и боевые потери.

Всего же в 2000-х гг. в разных миротворческих операциях на территориях 28 стран мира приняли участие более 50 тыс. украинских военнослужащих, получавших за это деньги. И тогда же окончательно сложилась концепция: «элитное» ядро, куда нужно было еще суметь попасть, и нищее, никому не интересное большинство. Контрактник первого года службы получал чуть более 2000 гривен — на 1500 грн меньше официальной средней зарплаты.

Однако новый майдан внес в ситуацию коррективы — ВСУ начали опять расти под новые задачи, на которые было выделено западное финансирование. Но при этом, по сути, быстро превратились в частную военную компанию НАТО, руками которой должен был вестись конфликт с Россией.

То есть оставаясь в рамках концепции.

На службе НАТО

В контексте так называемой «Антитеррористической операции» на Донбассе численность Вооруженных сил Украины с 2014 по 2021 г. выросла до примерно 250 тыс. человек.

Выросли и расходы: если в 2013 г. на армию тратили чуть более 1% ВВП, или 18,8 млрд гривен, то в 2015 г. военные расходы превысили 2% ВВП и составили 45,8 млрд гривен.

В 2021 г. на оборону Украина потратила уже 121,5 млрд гривен (более 3,2% ВВП).

Страна очевидно против кого-то вооружалась. И этот «кто-то» был не ДНР и ЛНР, для захвата которых такая сила была избыточной. «ЧВК НАТО» начала быстро переходить на стандарты Альянса и менять свой внешний вид — новые воинские звания и форма одежды, бандеровское приветствие, новые рода войск, тренировки под руководством инструкторов НАТО, военная помощь стран НАТО (только из США до 2020 г. поступило военной помощи на $4,1 млрд).

В рамках адаптации системы управления к стандартам НАТО появился ряд новых командований, особое внимание уделялось переводу структур и органов военного управления оперативного звена на натовские J-структуры (от joint — объединенные).

В войска пошла линейка новых колесных машин, бронетехники, беспилотников и комплексов по борьбе с ними, отечественные противотанковые комплексы.

Несмотря на заявленную стратегию «всеохватывающей обороны», как раз обороне ВСУ не учились: с 2014 года все боевые операции были направлены на уменьшение неподконтрольных территорий, а в политической плоскости не утихал дискурс о «победоносной войне».

Да и на крупных международных учениях (в частности, «Объединенные усилия — 2020») никто не строил оборонительных рубежей — все действия носили наступательный характер, в основном под легендой «освобождение населенного пункта от террористов». Вести полноценную оборону не позволяли и наличные ресурсы. В частности — отсутствие в ВМС крупных кораблей, береговой артиллерии и соответствующей оборонительной инфраструктуры побережья.

Всё это стало очевидно в 2022 г., когда ограниченный экспедиционный корпус ВС РФ в считаные дни оказался у Киева и без всякого сопротивления занял Херсон.

Sergei Grits/AP/TASS Главной задачей «АТО» было дать боевой опыт как можно большему числу людей

За следующие три года численность ВСУ непрерывно наращивалась, потоком шла западная техника, вооружения, средства связи. Создавались производства БПЛА и ракетного оружия, формировалась новая система управления.

Однако главным итогом военного конфликта, где с помощью наёмной и щедро оплаченной армии Запад пытается ослабить Россию, стало новое расслоение на «элиту» и нищее, никому не интересное большинство.

Элита — это Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, новые корпуса вроде «Третьего штурмового», работающего в первую очередь на бренд и медийность, в какой-то мере к ней еще относится ощипанный в Мариуполе «Азов»*.

Представители элитных формирований уже показывались в Африке и на Ближнем Востоке, в частности противодействуя российским ЧВК (в основном как специалисты по БПЛА и диверсиям). И они же совершенно очевидно составят ядро тех ВСУ, которые останутся после окончания войны и будут предлагать свои услуги по всему миру.

Вернувшись, так сказать, к истокам.

Другого пути просто нет: уже в 2022 году дефицит бюджета Украины составил 911,1 млрд гривен, или порядка $24 млрд, при беспрецедентном за всю историю страны военном бюджете в 990 млрд гривен.

Покрыт дефицит был полностью западными кредитами и помощью.

В 2023 г. дефицит составил уже 1,3 трлн гривен ($33,4 млрд), а военный бюджет — $49,14 млрд. В 2024 году, соответственно, дефицит был в 1,77 трлн гривен ($42 млрд), а военные расходы — $64,7 млрд.

Колесо заканчивает оборот, возвращаясь к ситуации 1991 года: когда огромная военная машина перестанет видеть цель, её начнут разбирать на запчасти. Сокращать численность военнослужащих и распродавать оружие по всему миру (что происходит уже сейчас).

А «ландскнехты в шароварах» — воевать вместо дорогих западных солдат, не требуя ни страховки, ни комфортных условий, как это делали после Второй мировой войны бывшие эсэсовцы во французском Иностранном легионе.

Что же касается кораблей ВМС Украины, с которых мы начали, то они уже находятся в Турции и Британии, так как эти страны по заказу Украины их и строили.

Поедут туда, в случае утверждения законопроекта Радой, только люди — и там останутся. Поскольку при любой попытке достигнуть Одессы или украинских портов в устье Дуная их, скорее всего, потопят российские морские дроны — как это уже случилось с разведывательным кораблем «Симферополь».

Оставаясь де-юре украинскими, фактически силы ВМС будут выполнять приказы натовского командования на Балтике или в Средиземном море. Например, атакуя танкеры, везущие российскую нефть: с европейцев и взятки гладки.

Ну а патриотически настроенному обывателю останется привычно сетовать, что с этим государством явно что-то не то, но «наши хлопцы» всё равно глотают пыль в африканской пустыне «за Украину».

*террористическая организация, запрещенная в России