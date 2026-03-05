СВО на Украине
Дроны атакуют Россию
Поиски семьи Усольцевых
Поставки оружия Украине
ХАМАС против Израиля
Новости
Статьи
Мнения
Видео
Лица России
Регнум помогает
Новости
Статьи
Мнения
Фото
Видео
СтУдия
Репортажи
Карикатуры
Пресс-релизы
Происшествия
Мир
Страна
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Авто
Армия
Здоровье
Образование и наука
Недвижимость
Туризм
Религия
Семья
Техника
Экология
Удары США и Израиля по Ирану
Позиции Ирана у границы с Иракским Курдистаном подверглись бомбардировке
Позиции иранских вооруженных сил, расположенные у границы с Иракским Курдистаном, были обстреляны с неба. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил телеканал Al Hadath. «Иранские военные объекты и армейские посты близ границы с Иракским Курдистаном стали объектами бомбардировок», — отметил телеканал...
5 марта 2026
КСИР нанес удары по аэропорту Бен-Гурион и министерству обороны Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал гиперзвуковыми ракетами объекты министерства обороны Израиля в Тель-Авиве и аэропорт. Об этом сообщило иранское агентство Fars. «Гиперзвуковые ракеты и наступательные беспилотники космических войск КСИР преодолели американскую систему THAAD...
новость часа
5 марта 2026
Ветерана США выгнали со слушаний в сенате после критики операции в Иране
Ветеран корпуса морской пехоты США и кандидат от Партии зеленых от Северной Каролины Брайан Макгиннис был силой выведен из зала заседаний сената после того, как выкрикнул протест против военных действий в отношении Ирана. Об этом 4 марта сообщил журнал Washington Examiner. Инцидент произошел во...
5 марта 2026
Иранские ракеты пробили «Железный купол» и ударили по Израилю
Иран нанес ракетный удар по столице Израиля Тель-Авиву, сумев преодолеть систему противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол». Об этом в четверг, 5 марта, сообщило агентство Tasnim. «Было выпущено не менее 25 перехватывающих ракет, но иранские ракеты, пройдя через системы ПВО, достигли...
5 марта 2026
Власти Катара заявили об эвакуации проживающих рядом с посольством США
Власти Катара начали эвакуацию жителей, проживающих рядом с посольством США в Дохе. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба катарского министерства внутренних дел. Уточняется, что эвакуация проводится сотрудниками компетентных ведомств в рамках временных мер предосторожности. Всем жителям...
5 марта 2026
Иран за сутки выпустил 40 ракет по различным целям
Вооруженные силы Ирана за минувшие сутки нанесли массированный ракетный удар по объектам США и Израиля, применив 40 боеприпасов. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило агентство INA. «Сегодня [4 марта] мы [власти Ирана] запустили 40 ракет, которые уничтожили базы, системы и оборудование противников»...
5 марта 2026
КСИР нанес ракетный удар по курдам в Иракском Курдистане
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении ракетной атаки на позиции курдских военизированных отрядов. Об этом заявил телеканал Al Mayadeen. «КСИР атаковал ракетами расположения антииранских курдских группировок, базирующихся в Иракском Курдистане», — процитировал заявление...
5 марта 2026
Демократическая партия Курдистана опровергла участие Ирака в конфликте
Демократическая партия Курдистана официально опровергла информацию о начале наземного наступления сил региона на Иран. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил телеканал Rudaw. «Ни одна наша сила не вошла на территорию Восточного Курдистана и Ирана, и мы отвергаем те заявления, которые говорят об этом»...
новость часа
5 марта 2026
Нетаньяху заподозрил Белый дом в тайных переговорах с Ираном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заподозрил администрацию Белого дома в ведении закулисных переговоров с Ираном. Об этом 4 марта сообщил 12-й канал израильского телевидения. Отмечается, что израильская разведка получила на этой неделе информацию о том, что между иранской стороной и...
5 марта 2026
НАТО подготовилось применить статью о коллективной обороне против Ирана
Североатлантический альянс подготовился к возможному задействованию пятой статьи устава о коллективной обороне в случае конфликта с Ираном. Об этом заявил генсек организации Марк Рютте. «Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном...
5 марта 2026
Тысячи иракских курдов начали наземное наступление на Иран
Тысячи бойцов из иракских курдских формирований приступили к наземной операции на территории Ирана. Об этом 5 марта сообщил телеканал Fox News. «Это произошло на фоне продолжающейся эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном в регионе», — отметил телеканал. Телеканал отметил, что ранее глава...
5 марта 2026
Иран пригрозил взорвать реактор в Израиле в случае попыток смены власти
Тегеран может нанести удар по атомному реактору в израильской Димоне. Об этом 5 марта сообщило иранское агентство ISNA. «Если США и Израиль будут пытаться сменить режим в Иране, Тегеран нанесет удар по атомному реактору в Димоне в Израиле», — отметило агентство в Telegram-канале. Ядерный...
5 марта 2026
Нетаньяху потребовал от Вашингтона объяснить возможные контакты с Тегераном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к властям США за разъяснениями относительно возможных контактов между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил портал Axios. «Израильское правительство обеспокоено тем, что США могут пойти на прекращение огня до того, как все военные цели Израиля...
5 марта 2026
ЦАХАЛ атаковала в Ливане завод «Хезболлы» по производству БПЛА
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяткам целей шиитского движения «Хезболла» на ливанской территории, в том числе поражен завод по производству беспилотников. Об этом сообщили 4 марта в пресс-службе израильских военных. «ЦАХАЛ завершила очередную волну ударов и уничтожила...
5 марта 2026
США и Израиль нанесли удар по аэропорту Мехрабад в Тегеране
США и Израиль атаковали территорию аэропорта Мехрабад в иранской столице Тегеране и несколько целей на севере и западе города. Об этом 4 марта сообщило иранское агентство Tasnim. Уточняется, что удару американских ВС подверглись территория аэропорта Мехрабад и районы возле площади Азади и на севере...
4 марта 2026
КСИР нанес удары по дата-центрам Amazon в Бахрейне и ОАЭ
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары беспилотниками по трем дата-центрам Amazon в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в среду, 4 марта, сообщило иранское агентство Fars. «Дата-центр компании Amazon в Бахрейне, признанный крупнейшим дата-центром США в регионе...
4 марта 2026
Иран объявил о гибели минимум 100 морпехов США при атаке на Дубай
Иран заявил, что нанес ракетный удар по военной базе США в Дубае, в результате которого погибли более ста американских морпехов. С соответствующим заявлением в среду, 4 марта, выступил центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия». «На военной базе США в Дубае находились около 160...
4 марта 2026
США и Израиль атаковали окрестности иранского города Кум
Израиль и США нанесли удар по окрестностям иранского города Кум в центральной части страны. Об этом 4 марта сообщило агентство Tasnim. Уточняется, что зафиксировано как минимум одно попадание. Данных об ущербе пока не поступало. Рано утром 4 марта взрывы прогремели в иранском городе Кум, где...
4 марта 2026
КСИР заявил об атаке на офис Нетаньяху и здание генштаба ВС Израиля
Иран атаковал здание генштаба Вооруженных сил Израиля и офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом 4 марта сообщил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамидреза Могаддамфар, его слова приводит катарский телеканал Al Jazeera. «Иран трижды нанес...
4 марта 2026
Штаб КСИР в иранском городе Бокан подвергся обстрелу
Один из штабов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране подвергся обстрелу. Об этом в среду вечером, 4 марта, сообщил телеканал Al Arabiya. «Авиаудары [нанесены] по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в городе Бокан», — отметил телеканал в соцсети X. Отмечается, что город на...
4 марта 2026
Информация об агентстве
Редакция
RSS
Реклама
Вакансии
Контакты
info@regnum.ru
+7 495 645-80-75
115093, г. Москва,
ул. Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 1
(ст. метро «Серпуховская»/«Павелецкая»)
Пользовательское соглашение
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии
При цитировании информации гиперссылка
на ИА REGNUM обязательна.
Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельства о регистрации СМИ:
Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
© 1999–2026 ИА REGNUM